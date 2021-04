Ya interpretaba a Jesús de Nazaret cuando hace dos años José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, lo puso al frente de la concejalía de Discapacidad y el Banco de Alimentos. José Antonio López Delgado suma dos primaveras sin escenificar el papel estelar en ‘La Pasión’ adejera. “Llevo 13 años siendo Jesús, pero ese puesto no es mío”, cuenta un socialista que en el pasado le tocó encarnar al traicionero Judas Iscariote. “Volveremos en 2022”, desea.

¿José Antonio o “Jesús de Nazaret”?

(risas)... Esa pregunta tiene una respuesta rápida porque los conocidos me llaman José Jesús.

Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, llegó a declarar hace unos años que “había Jesús para rato”.

Entre las muchas anécdotas que se producen en las distintas ediciones recuerdo que una vez el alcalde hizo ese comentario... Es una persona que siempre ha valorado mi trabajo y la buena labor realizada por la directora Laura Marrero. Él está orgulloso de este proyecto y ha sido su gran defensor... Llevo trece años interpretando el papel de Jesús y la cosa no ha ido nada mal.

¿Y el primer edil todavía no ha dado el salto a la escena?

No, nunca... Hace unos años escribió el texto, que hoy aún se mantiene, correspondiente al monólogo de María en la escena de la Piedad.

¿Cómo arrancó todo esto?

Pues cuando comenzamos a representar La Pasión en Adeje en el año 1996... Entonces formaba parte del Sanedrín. Era más jovencito y en la siguiente edición fui Judas. También interpreté a alguno de los otros apóstoles... Un día la directora me comentó que le gustaría contar conmigo para hacer el papel de Jesús y aquí seguimos.

Vamos, que usted ha ejercido de componente del tribunal, de traicionero, de crucificado...

...sí, he tocado todos los palos. Yo soy un actor aficionado que creció en la Escuela Municipal y Laura creyó que había llegado mi momento.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando le dijeron que iba a ser el eje central de la representación?

Aquella decisión me chocó porque entendía que era un personaje demasiado grande para mí, pero su apoyo (Laura) fue un aval para sacar el encargo adelante.

¿Se lo tomará mal si un día deja de ser el Mesías?

(sonríe)... Este puesto no es mío. Aunque me siento bien los años pasan, es decir, que ya estoy más cerca de ser Moisés que de representar a Jesucristo. No, no me lo tomaré mal.

Dos años sin ser el “crucificado” es mucho tiempo, ¿no?

Sí que lo es... El año pasado asumimos que nos enfrentábamos a un virus desconocido y todo coincidió con el inicio del confinamiento. Ante eso solo pudimos improvisar algo a través de las redes sociales... Ahora es distinto porque te encuentras con la gente por la calle y sí o sí te acaban preguntando por la representación o lamentando que no se haga.

¿Cuáles son sus sensaciones un Jueves Santos?

Existe un estado de vacío... Esta mañana me encontré con uno de los apóstoles...

...¿con Pedro?

Sí, fue con Pedro... ¿Cómo lo adivinó? (sonrisas). ¡Era Pedro!

No sé, ha sido casualidad, pero supongo que fue porque durante mucho tiempo fue uno de los “fieles”.

Es que casi todos vivimos en la misma calle. Tal día como hoy estaría descansando, pero hasta hace un rato estaba tirado en la playa.

No le quiero meter en un lío, ¿pero usted está vacunado contra el covid-19?

No, estoy en la lista de espera...

¿Cree que las vacunas cumplirán su misión y en 2022 habrá representación?

Soy optimista... No sé (silencio). Tendría que aparecer una cepa muy voraz que echara abajo el buen trabajo que está realizando la comunidad científica para que volvieran a suspenderla. Quiero pensar que ya estamos en un punto para ver las cosas de otra manera... No sé cuáles serán las nuevas condiciones de la representación (con o sin mascarillas), pero sí que creo que podemos ver el futuro con algo de esperanza.

¿Socialista y creyente?

Sí, las dos cosas.

¿A veces no resulta nada sencillo cuadrar esas dos ideas?

Cuando era pequeño no era socialista, pero sí creyente... Luego, a medida que creces ves que ese posicionamiento religioso no varía y que lo de ser socialista es algo que llevas dentro. Para algunos le puede resultar chocante, pero yo me he construido así... Soy socialista y creyente, no tengo motivos para ocultarlo. Una cosa no quita la otra,

¿Tampoco es fácil ser el concejal que está al frente del área de Discapacidad y del Banco de Alimentos en los tiempos que corren?

No lo es, pero estamos sorteando las dificultades con mucho trabajo y de la mejor manera posible... Las necesidades básicas de los vecinos están creciendo y el objetivo del Ayuntamiento es atender el mayor número de emergencias sociales. Todo esto nos cogió por sorpresa, pero se ha trabajado bien para minimizar la incidencia de la pandemia.

¿A nivel turístico tendremos que hacer algún “milagro” para la recuperación del sector?

Adeje está planificando bien la ruta de la recuperación. Debemos confiar en la inmunidad y estar bien posicionados para cuando vuelva a arrancar todo. Estamos en la senda adecuada para la remontada.