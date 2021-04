TEA proyecta desde hoy y hasta el domingo, a las 19:00 horas, Anton, su amigo y la Revolución Rusa (2019), la última película del fallecido cineasta georgiano Zaza Urushadze. Basada en la novela de ficción histórica del escritor canadiense Dale Eisler titulada Anton, The Trotsky Secret and the Russian Revolution, la película cuenta la apasionante historia de una amistad capaz de sobrevivir a la revolución, a la venganza y al miedo en un pequeño pueblo ucraniano en 1919. Protagonizada por Natalia Ryumina, Sebastian Anton, TetianaGrachik, Oleg Simonenko, Nikita Shlanchack y Mykyta Dziad, la cinta explora un periodo poco conocido de la historia de Rusia, caracterizado por la división política y la diversidad étnica y religiosa. Anton, su amigo y la Revolución Rusa se proyecta en versión original en ucraniano con subtítulos en español.

Con su última película, Urushadze traslada a la pantalla lo poco que se conoce de lo que sufrieron los inmigrantes alemanes que vivían en Rusia durante la Revolución Bolchevique. La historia refleja la experiencia de cientos de familias que debieron emigrar a Norteamérica durante los primeros años del siglo XX y que llegaron huyendo de la persecución y el conflicto con la esperanza de encontrar una vida más digna y mejores oportunidades en el Nuevo Mundo. Ambientada en un pequeño pueblo de granjeros inmigrantes alemanes, recrea el enfrentamiento motivado por la división entre los revolucionarios bolcheviques fieles a Rusia y los vecinos del pueblo, considerados anticomunistas. La película se centra en la amistad entre Anton, alemán y católico, y el judío Jacob, quienes encuentran consuelo en su entrañable vínculo infantil, que los protege de la violencia.

Entradas

Las sesiones tienen un aforo máximo de 46 personas respetando las medidas de seguridad. Las entradas, a la venta a través de la página web del centro (www.teatenerife.es), se venden en dos modalidades: individual y grupal (hasta un máximo de cinco para personas convivientes). Aunque se recomienda que la adquisición de localidades se realice de manera virtual, también se pueden comprar de manera física en la taquilla de TEA. Se recomienda que los asistentes lleguen con 15 minutos de antelación.