El auge de las series turcas ha llevado a este país a convertirse en el segundo que más material audiovisual produce y exporta, solo por detrás de Estados Unidos. Tal es el fenómeno fan y la expansión de las telenovelas made in Turkey que han conseguido fidelizar a una gran audiencia, que algunos de sus actores se han convertido en estrellas internacionales.

Un ejemplo son los actores de Love in the air, la comedia romántica que emite Tele 5 y cuyos protagonistas, Hande Erçel, que encarna a Eda Yildiz, y Kerem Bürsi, que da vida al arquitecto millonario Serkan Bolat, son ya auténticas celebridades. Hande Erçel es una cotizada artista cuya interpretación en Hayat: amor sin palabras le valió el Turkey Youth Award a la mejor actriz en el año 2017. La joven turca, de 27 años, saltó a la fama en 2013 a raíz de sus trabajos en la pequeña pantalla y ya cuenta con un Golden Butterfly Awards, un galardón que se entrega cada año en Turquía a los artistas más destacados de la televisión y la música.

Además de actriz, Erçel, miss Turquía en 2012, también es modelo. En sus redes sociales, donde cuenta con más de 18 millones de seguidores, publica sus posados, sus viajes y el tiempo libre que dedica a sus mascotas. Está considerada como una de las actrices más atractivas del cine europeo. De hecho, en 2020, junto a estrellas de la talla de Taylor Swift y Emma Watson, fue coronada con el título de la mujer más bella.

Kerem Bürsin, licenciado en Comunicación y modelo, protagoniza junto a Erçel la apuesta de Mediaset, que ha arrasado en más de 40 países y le ha convertido en el galán del momento. En poco tiempo, el joven pelirrojo se ha convertido en uno de los actores turcos de moda. De hecho, fue galardonado en 2017 con el premio al Mejor Actor en Seoul International Drama Awards por su interpretación en Bu Sehir Arkandan Gelecek.

De Los Ángeles a Estambul

Nacido en Estambul hace 33 años, con 12 años se fue a vivir a Estados Unidos con su familia. Se licenció en Comunicación y Márketing en Los Ángeles, donde se instaló cuando su carrera como actor empezaba. Tras participar en algún filme como Sharktopus, regresó a Estambul, donde desde entonces no ha cesado de protagonizar folletines televisivos. Y posee nada menos que más de seis millones de seguidores en las redes, donde comparte algunos de sus trabajos como actor y modelo.

Bürsin mantuvo durante cuatro años una relación con la actriz Serenay Sarikaya, con quien rompió a finales de 2019. Ahora, según algunos medios turcos, vive un romance con Erçel, su partenaire en Love in the air. Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado y, salvo las fotos que comparten en sus respectivas redes, no dan ninguna pista sobre su historia de amor fuera de los focos.

La viuda pobre

El primer boom turco en España llegó en 2017 de la mano de Can Yaman, el titán del culebrón, y el segundo fenómeno lo protagoniza Mujer, una adaptación de un drama japonés escrito por Yuji Sakamoto, que desde el inicio de su emisión, el pasado julio, revienta la audiencia en Antena 3.

La actriz Özge Özpirinçci protagoniza Mujer, donde interpreta a Bahar Çesmeli, una viuda que vive en un barrio pobre de Estambul con sus dos hijos, Nissan, de 7 años, y Doruk, de 4. Hace 34 años que nació en Estambul y, aunque estudio Administración de Empresas en la Universidad, alcanzó la popularidad en 2007 protagonizando un anuncio de chocolatinas. Desde entonces, es una de las actrices de moda en Turquía que ha cautivado a media Europa. A pesar de que en más de una ocasión ha dicho que le aterra la fama, la artista se ha convertido en una influencer con más de tres millones de seguidores en Instagram.

Otros compañeros de reparto de Mujer han alcanzado también gran popularidad internacional como la actriz Seray Kaya, que interpreta a Sirin Sarikadi, la hermanastra retorcida y malvada de Bahar. Kaya, de 29 años, nació en Estambul y trabajó como maquilladora hasta que comenzó sus estudios de interpretación. En el año 2012 debutó en la serie Calle Pacífica y dos años después saltó a la fama como protagonista en La familia de mi esposo.

Otra de las teleseries que arrasa actualmente y que ya cuenta con una legión de fans es Mi hija, que se estrenó el 28 de diciembre en Antena 3. Esta nueva ficción la protagoniza Bugra Gülsoy, que encarna a Demir, un estafador profesional que tiene que hacerse cargo de su hija de 8 años.

Arquitecto y actor

Gülsoy es un polifacético actor muy reconocido en la televisión y el cine turco, que nació en Ankara hace 38 años y se graduó como arquitecto mientras continuaba con su carrera de actor. El artista, que ya se había dejado ver en la pequeña pantalla en España con la telenovela Kuzey Güney (Divinity), hace unos años que debutó como escritor de ficción, con la novela Birinci Kiyamet, una ópera prima que dedicó a su mujer, Nilüfer Gürbüz, y a su hijo Cem. El intérprete comparte protagonismo con la niña Beren Gökyıldız, de 11 años, que interpreta a Öyku, y que a pesar de su corta edad, cuenta con una amplia trayectoria televisiva.

Además, la pequeña es toda una influencer con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, que de momento administra su madre.