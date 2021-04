Galdós enamorado, la tierna comedia escrita por Alfonso Zurro sobre la relación sentimental mantenida por Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, recala hoy y mañana en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife. Las funciones darán comienzo a las 19:30 horas y las entradas se pueden adquirir al precio de 10 euros. La pieza se inspira en el romance entre estos dos gigantes de la literatura española, que interpretan Emilio Gutiérrez Caba y María José Goyanes. Esta ficción tejida por el autor y director salmantino se basa en las cartas que Bazán escribió a Galdós durante el tiempo en el que mantuvieron una relación de amor y amistad y que fueron encontradas 50 años después de la muerte de ambos. En la actualidad, esas misivas se custodian en la Casa Museo del escritor en las Palmas de Gran Canaria. Tras estrenarse el 24 de marzo en Gran Canaria, el montaje ha iniciado una gira por Canarias y después de Tenerife finalizará su tour en La Palma el domingo. Posteriormente se prevé que continúe por varias ciudades españolas.

Emilio Gutiérrez Caba y María José Goyanes se reencuentran en el escenario tras una carrera plagada de trabajo conjunto. “Empezamos juntos nuestra profesión tanto en televisión como en el teatro, donde creamos una compañía. Ha sido maravilloso volvernos a encontrar con esta obra, aunque habíamos hecho durante un año un recital sobre poesía erótica en el Siglo de Oro y fue muy gozoso; pero hacer estos personajes en Galdós enamorado, y hacerlo precisamente con él, es un lujo y un placer”, relata María José Goyanes.

Emilio Gutiérrez Caba, quien no duda en tratar al escritor grancanario con el respeto que merece y al que se dirige como “don Benito”, afirma que “España no sería entendible si no hubiera existido la obra de Galdós, una persona que nació en Canarias y que se trasladó a la Península, donde existía una realidad totalmente diferente pero que supo analizar y retratar magistralmente”. El actor vallisoletano sentencia que el grancanario “tenía un gran poder de observación y eso es un orgullo para las letras, y me refiero a las letras a nivel mundial porque personajes así no se dan mucho”. Así, el artista que estos días interpreta a Galdós concluye que “existió Balzac, existió Dostoyevski y existió Benito Pérez Galdós, que es el gran ausente en la historia de la literatura europea”.

Los dos actores invitan a los tinerfeños a acudir a las dos funciones de esta obra este fin de semana en La Granja con las que “rendimos un sentido homenaje a una persona que no dejó nunca indiferente”, afirma Gutiérrez Caba, quien destaca “la calidad dramática de don Benito”. Goyanes se une a las palabras de su compañero e invita a “descubrir a dos personajes y autores maravillosos que vivieron una historia de amor saltándose a la torera la sociedad conservadora del siglo XIX y principios del XX. Fueron dos personas interesantes, brillantes e inteligentes”. Los dos actores coinciden en que estos dos personajes “no fueron lo suficientemente valorados en su momento” y, entre ellos, “se admiraron y protegieron” hasta el final de sus días.

A pesar de que esta obra se centra en las cartas que se intercambiaron durante un tiempo, Goyanes recuerda que “indudablemente hubo una relación con viajes secretos y con pisos en Madrid para poder reunirse”. De este modo relata que “se citaban en clave hablando por ejemplo de ‘Princesa strasse’ cuando hablaban del piso de la calle de la Princesa. Hacían referencia así a un viaje que hicieron a Alemania, el primero que hicieron juntos y con el que por fin pudieron sentirse libres”.