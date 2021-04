La situación derivada del coronavirus es muy complicada. Sin embargo, ¿puede extraer algo positivo?

La crisis de la Covid-19 me ha permitido conocer más a mi madre y a mi Isla. Llevaba un tiempo fuera de Tenerife y volver ha sido algo positivo. He tenido que cerrar mi escuela de baile y parar mi espectáculo, pero intento ser optimista. Detesto la expresión ‘nueva normalidad’, creo que tenemos que volver a ser lo que éramos.

¿Qué papel tiene la música para usted en estos meses tan complicados?

La música ayuda a pasar por cualquier mal trago, desde el desamor hasta, como ahora, los momentos de pandemia. A mi me traslada al futuro y también al pasado. Me ayuda a pensar que volveremos a la vida de siempre.

Ha puesto en marcha un nuevo espectáculo que le da valor a artistas de las Islas Canarias. ¿Qué se va a encontrar la gente?

Para Canarias no solo plátanos hicimos un casting exclusivo para jóvenes de las Islas. Hemos conseguido un elenco de bailarines del Archipiélago increíble. En él la gente se va a encontrar música, danza y, también, mucho talento. Es una llamada a la sociedad canaria para mostrar todo lo bueno que tenemos.

¿Por qué decide darle tanta visibilidad al talento canario?

Yo me siento ciudadano del mundo, pero me gusta apoyar a las Islas. Creo que las condiciones de insularidad que tenemos nos hacen todo un poco más difícil. Yo he vivido esa complejidad como bailarín y coreógrafo.

¿Piensa que en Canarias se infravalora la capacidad de los artistas?

Como canarios tenemos complejo de inferioridad. Cuando viene alguien extranjero parece que tendemos a valorarlo más. Eso me da rabia, hay muchísima gente que no es conocida, que son brillantes y que no se les da la relevancia que merecen. Hay que valorar más el producto local.

Fuera se nos valora más…

Fuera de nuestras fronteras somos maravillosos. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en programas nacionales donde se busca el talento y siempre los productores ejecutivos buscan gente de aquí. Canarias viene del mundo artístico, del Carnaval. Estamos llenos de baile y música. Es casi obligatorio que en un talent show español haya gente canaria.

¿Cuál es el futuro de Canarias no solo plátanos?

El espectáculo se estrenó en La Orotava, pasamos por varias localidades de Tenerife y llegamos a Gran Canaria. Justo cuando empezó la pandemia estrenábamos en Madrid. Ahora se une Turismo Tenerife; vamos a hacer un tour en el norte de España y, por supuesto, seguir recorriendo las Islas. La idea es que este mensaje, que reivindica el talento autóctono, llegue a todas partes.

Fuera de los escenarios tiene un amplio recorrido en la televisión. ¿Siempre quiso estar en la pequeña pantalla?

Siempre he amado la televisión. Cuando era un niño y vivía en Punta Brava, en El Puerto de La Cruz, veía a los bailarines de un programa y me daba cuenta de que quería ser uno de ellos. La televisión siempre me ha fascinado y considero que he hecho buenos formatos.

Próximamente le veremos en la televisión de nuevo, ¿qué significa The Dancer para usted?

Este país tiene muchos programas para cantantes y llega a ser un poco cansino. The Dancer, el nuevo programa de TVE, es un regalo. En este formato destaca el baile, y quienes vienen aman la danza. Además, estoy en un jurado mágico. Con Lola Índigo coincidí en el programa Fama, ¡a bailar!, donde ella era alumna, ahora es jueza. Esto demuestra que la juventud, con trabajo y esfuerzo, puede evolucionar y llegar a donde quiera.

¿Qué le pareció la vuelta de Fama, ¡a bailar!?

Me dio pena que un programa que tuvo millones de espectadores en Cuatro pasase a tener muchos menos en Movistar+ por ser un canal de pago. Volvió como un formato renovado, con mucha calidad, pero que perdió la esencia de su origen.

Si se le ofreciera, ¿volvería a ser profesor en el programa?

Por supuesto, no volvería a ser el Rafa de antes porque el tiempo pasa. Pero sí que me vería, por ejemplo, como director, en una faceta más tranquila.

Algún momento clave en su carrera…

Fue cuando tenía veintiséis años y me llamaron de Italia con un contrato para trabajar con Raffaella Carrà. Eso cambió mi vida radicalmente, me permitió trabajar con grandes profesionales y dedicarme a la música comercial.

Para el futuro, ¿qué le gustaría hacer?

Me gustaría tener la posibilidad de seguir dando trabajo. Llamar a un bailarín y decirle que tengo algo para él me hace súper feliz.