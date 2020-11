Abubukaka inaugura una tienda con academia de teatro en Heraclio Sánchez

Abubukaka lanzó ayer la buena nueva a través de sus redes sociales: la compañía abrirá en breve un local que funcionará como tienda y academia en la calle Heraclio Sánchez, en La Laguna. La noticia ha recibido el aplauso de sus miles de seguidores. "Esta es una locura más de las nuestras", comentó ayer un de los cuatro componentes de este famoso grupo teatral, Amanhuy Cala.

Si todo sale según sus planes, Abubukaka abrirá este espacio a finales de este mes. "Rezo para que sea antes de las Navidades", comentó el actor. Como no podía ser de otra manera tratándose de Abubukaka, el lugar escogido para abrir la academia es La Laguna, municipio con el que la formación está estrechamente vinculada desde sus orígenes, hace 14 años. Será en la calle Heraclio Sánchez, símbolo histórico de la vida universitaria y del ya casi desaparecido ocio nocturno del Cuadrilátero. Concretamente se instalarán en el número 40, donde hasta ahora se situaba otro emblema de los estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL): Fotocopias Mateo.

Han tenido que hacer algunas reformas para adaptar las instalaciones a su nuevo cometido, aunque han querido conservar parte de su esencia manteniendo los toldos. "Solo los hemos cambiado de color y les hemos puesto nuestro símbolo", detalló Cala. Pese a que la idea de tener una academia era algo que les venía rondando por la cabeza desde hacía bastante tiempo, el parón que supuso el confinamiento del pasado mes de marzo les animó a darle forma. "Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de crear una academia y cuando terminó la cuarentena decidimos ponernos a ello, se dieron las circunstancias adecuadas. En mayo empezamos con las obras", comentó.

El nuevo local de Abubukaka será un lugar especial, como los cuatro actores que han decidido a meterse en esta nueva aventura: el propio Cala, Víctor Hubara, Diego Lupiáñez y Carlos Pedrós. La idea es dividir las instalaciones en dos usos. La parte de arriba será tienda y sala de exposiciones y la de debajo servirá para alojar la nueva academia de Abubukaka.

En la zona dedicada a la tienda habrá "un poco de todo", desde el merchandising del grupo hasta artículos de malabares, maquillaje para espectáculos y productos de todo tipo vinculados al humor "como camisetas con frases graciosas o con chistes relacionados con cosas de aquí". La sala de exposiciones servirá, asimismo, para dar cabida a las propuestas de artistas "un tanto alternativos, como nosotros, que hagan cosas que se salgan de lo habitual". La idea es que sea Paulina Mocna la primera en exponer en su local. Es una joven artista canaria que recientemente formó parte de la colectiva que todos los años organiza el Phe Festival de Puerto de la Cruz y que comisaría Alex Leto: Phe Gallery. En su academia habrá cursos de todo tipo, siempre vinculados con el mundo de la cultura y el espectáculo. Planean incluso impartir uno ellos mismos, que evidentemente estará vinculado al teatro y la comedia. "Buscaremos otros profesores que ofrezcan clases de caracterización o danza, por poner algunos ejemplos", adelantó Cala.

Mientras, Abubukaka prosigue con su gira de espectáculos. La semana pasada estuvieron en el Paraninfo de la ULL, por ejemplo. La próxima cita con ellos, si la situación sanitaria no empeora, tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en La Orotava. Todavía no se sabe exactamente cuál será el espacio escogido. "Estamos en tiempos de mucha incertidumbre y no se sabe si podrá ser en el Teobaldo Power o en alguna zona exterior", explicó Cala. Abubukaka estrenó Uranio empobrecido en Mueca el pasado 10 de septiembre.