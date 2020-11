Pappagallo: "Cualquier actividad cultural que se celebre ahora mismo es una victoria"

Director artístico del Festival Escena Patrimonio de la Unesco, Lorenzo Pappagallo quiere dejarse sorprender por la oferta de Cuadernos Escénicos durante su visita a la Isla de este fin de semana. Considera el evento de danza garachiquense como "una de las grandes citas y plataformas para la creación coreográfica en espacios públicos". "Tengo muchas ganas de dejarme sorprender por los trabajos de los artistas y por Garachico", apostilla.

¿Por qué ha decidido visitar Cuadernos Escénicos?

En este océano de incertidumbre y fragilidad en el que estamos nadando todavía, cada evento o actividad cultural que consiga tener lugar es una victoria para el sector y para la sociedad en general. Cuando recibí la invitación del festival y de su director Roberto Torres, no he dudado un momento en apoyar esta magnífica iniciativa. Tenerife en especial tiene una cantera muy interesante para la creación coreográfica fuera de las grandes urbes. Sigo muy de cerca y he apoyado en varias ocasiones los trabajos de artistas de la Isla a través del festival de danza Escena Patrimonio impulsado por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad España Unesco, del cual es miembro San Cristóbal de La Laguna. Llevaba varios años queriendo asistir a Cuadernos Escénicos, que, tras nueve ediciones, se está consolidando como una de las grandes citas y plataformas para la creación coreográfica en espacios públicos, y tenía un interés particular en conocer de cerca el trabajo de algunos artistas canarios invitados.

Es el director artístico de un festival de danza que se realiza en ciudades Patrimonio de la Humanidad. ¿La danza gana en espacios abiertos? ¿Y al revés?

Tengo el gran privilegio desde 2018 de poder encargarme de la programación del festival Escena Patrimonio y la verdad que desde el la primera edición tenía claro que había que apostar por el patrimonio vivo en las 15 ciudades patrimonio Unesco de España y ningún otro género artístico, a mi parecer, puede dialogar mejor con el patrimonio y habitar el paisaje urbanístico que la danza.

Cuadernos Escénicos es un festival pequeño en un sitio todavía más pequeño. ¿Es más especial lo íntimo y humilde cuando se trata de la cultura?

No sé si lo humilde lo hace más especial, porque puede engendrar una dinámica complicada para los creadores pero está claro que el entorno, los espacios escénicos y sus públicos contribuyen mucho a la percepción de una experiencia artística. En varias ocasiones he podido ver la misma pieza en contextos totalmente diferentes y ha cambiado totalmente mi apreciación según la cercanía con el espectador y el marco.

Algunos tienen un concepto abstracto de la Unesco y la relacionan con la política. ¿Hay confusión sobre su labor?

El grupo ciudades patrimonio tiene una vinculación muy estrecha con la sede de la Unesco y sus distintos programas, pero es una organización totalmente independiente. Se trata de una asociación de utilidad pública española formada por los ayuntamientos de las 15 ciudades declaradas Patrimonio Mundial.

¿Qué espera de Cuadernos Escénicos?

Tengo muchas ganas de dejarme sorprender por los trabajos de los artistas y por Garachico.