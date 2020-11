Roberto Santiago presenta 'Los Futbolísimos' ante más de mil niños canarios

El escritor Roberto Santiago realiza mañana un macroencuentro digital con más de mil niños canarios para desvelar qué hay detrás de las aventuras de Los Futbolísimos, de dónde surge la creatividad y cómo escribe las historias que han convertido a nueve niños que juegan al fútbol y resuelven misterios en un fenómeno literario con más de tres millones de ejemplares vendidos en España. El autor reconoce que lo que más ha echado en falta en el confinamiento ha sido el contacto directo con los lectores: "Aprovecharé para hablar del nuevo libro; voy a descubrir algunos secretos. Pero lo que más me gusta de estos encuentros es que los niños me pregunten, me den ideas, me hagan sugerencias; eso es lo que más me enriquece como escritor". En su último libro, el campeonato de España se juega en Tenerife. El Soto Alto FC está más preparado que nunca; es su gran oportunidad y ningún misterio impedirá que se concentren en el fútbol.