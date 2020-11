Confinamiento con hilo musical

La música no pierde su ritmo para Diego Hdez. El músico presenta estos días su último trabajo, 'Paisajes confinados', un disco que nació del confinamiento. "Es muy raro que yo me plantee empezar un disco. Los discos vienen a mí", afirma el artista, quien comenzó a componer durante los meses de marzo y abril y ha dado forma a un trabajo que es una completa radiografía de los buenos y los malos momentos de aquellos días confinado en su vivienda.

El confinamiento fue una época de gran riqueza creativa para Diego Hdez. El músico tinerfeño aprovechó las largas jornadas y el aluvión de sentimientos experimentados para dar forma a un disco que estos días se presenta en la capital. Paisajes confinados es el título de este trabajo en el que el artista vuelve a sus orígenes, a la música plenamente instrumental, a su guitarra, y para el que ha contado con la colaboración de amigos imprescindibles. En concreto, el público podrá disfrutar de dos pases mañana en el Equipo Para de Santa Cruz de Tenerife.

Paisajes confinados se presentó por sorpresa ante el músico, quien afirma que "siempre estoy trabajando en un disco nuevo pero no tenía planeado dar forma a un trabajo en solitario junto en este momento". Sin embargo, cuando comenzó el confinamiento, "los temas empezaron a salir solos y me di cuenta de que merecía la pena insistir un poco y ver hasta dónde llegaba esa veta de inspiración".

Y es que durante los meses de marzo y abril "tuve más tiempo para tocar la guitarra, para sentarme e investigar", explica Diego Hdez., quien normalmente vive entre "ensayos y viajes". Por eso celebra que, a pesar de las duras circunstancias que rodearon al confinamiento, "me ha venido genial para reencontrarme con la guitarra y para buscar caminos nuevos, y no solo seguir rodando".

Paisajes confinados está compuesto por sonidos que van desde el blues al folk, pasando por el jazz y la psicodelia. El músico reconoce que ha tenido tiempo para "experimentar" y ha sentido una gran "libertad mental" que le ha permitido explorar músicas diferentes para dejar que se mezclasen entre sí. "Podría definirse como un encefalograma del confinamiento", afirma el artista, quien mezcla temas tranquilos y contemplativos con otros mucho más agobiantes y que son pleno reflejo de los diferentes momentos del día en los que fueron compuestos estas canciones. Precisamente lo singular de su composición hace que ahora Diego Hdez. espere con ansia que "la gente se sienta identificada" con este disco y avanza que, en el caso de que volviera a producirse un nuevo confinamiento, "me gustaría que este trabajo sirviese como vía de escape para el público, tal y como me ha servido a mí".

Contrabajos, teclados, armónicas, sintetizadores y percusiones se han unido a Diego Hdez. en estos Paisajes confinados para completar su sonido. El músico destaca lo fácil que fue trabajar con todos ellos a pesar de la distancia que los separaba porque "son mis sospechosos habituales; ya me conocen y me tienen cogido el punto, así que pudimos hacerlo muy bien", explica el artista, quien grabó los temas en su casa y los fue enviando a sus compañeros. Algunos de ellos grabaron su parte con el micrófono del ordenador mientras que otros tenían grandes sistemas de sonido pero gracias a la pasión que sienten todos por la música pudieron encajarlo sin problemas.

Paisajes confinados ha sido coeditado por diferentes sellos (Discos Delejos, Aladeriva records, La Choza Booking, Pequeña Criatura, Naife y FoehnRecords). Esta decisión, explica Diego Hdez., "responde a la necesidad". "Desde hace unos años trabajo con el sello Disco Delejos, independiente y pequeño y también he contactado con otros que tienen los mismos problemas que nosotros para publicar música y moverla, por eso hemos decidido unirnos para hacer grandes cosas", relata.

Ahora es el momento de dar a conocer este trabajo y Diego Hdez. afirma que "afronto estas presentaciones con más nervios de lo normal porque es un disco nuevo y es el primero que es completamente instrumental" y añade que "al principio me dio algo de inseguridad pensar cómo reaccionará la gente pero tras el primer pase me tranquilicé al ver sus caras y que los temas les llegaban tan bien". "A partir de ahora disfrutaré cada directo, disfrutaré de lo mucho que me gusta tocar la guitarra y de estar delante del público", sentencia el músico quien reconoce que afronta con incertidumbre este nuevo panorama que se abre para el mundo de la cultura en las circunstancias actuales. "Hay que adaptarse a lo que toca", indica y añade que "ahora tengo que hacer cuatro pases para ganar lo mismo que antes lograba con un solo concierto, porque los aforos son reducidos pero lo que yo quiero es tocar, así que no me importa".