Una cinta sobre los Rolling Stone abre la sexta edición de DocuRock

La sección oficial de la sexta edición de DocuRock 6 se exhibirá los jueves de noviembre en el TEA. Durante este tiempo se podrán ver cinco de los mejores documentales musicales de los últimos meses. Rolling Stone. Vida y muerte de Brian Jones, de Danny García, inaugura hoy, a las 20:30 horas, este festival internacional. La película, que se estrena en Canarias, muestra la trayectoria del fundador y líder original de The Rolling Stones, quien falleció a los 27 años en extrañas circunstancias y que forma parte del macabro Club de los 27.

El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, acudió ayer a la presentación de esta nueva edición de DocuRock junto al presentador del festival, Miguel Ángel Rodríguez. Márquez recordó que esta cita "quedó entre los cinco primeros proyectos de Canarias Cultura en Red en la convocatoria de pequeños y medianos festivales por su calidad y capacidad de llegar a diferentes tipos de públicos". Ahora, esta sexta edición completará la oferta audiovisual de Filmoteca Canaria, agregó el viceconsejero.

Rolling Stone. Vida y muerte de Brian Jones muestra la vida del icono de la cultura popular, que se codeaba con Bob Dylan o Jimmy Hendrix. Jones compuso canciones de sus satánicas majestades, que se han reconocido a posteriori como Paint It, Black. Sin embargo, otras canciones compuestas por él siguen sin reconocerlo como es el caso de Under my Thomb. La película desvela si su fallecimiento fue un accidente.

Tras esta primera cita, el próximo jueves se proyectará, a las 20:30 horas, El Drogas. Tras su paso por el Festival de San Sebastián, este documental se estrena en Canarias convirtiendo a DocuRock es el segundo festival de España que la exhibe. Se trata de un documental biográfico que explora todas las vertientes de la figura de Enrique Villarreal, alías El Drogas. Se trata de un retrato humano que profundiza en el recorrido histórico y vital de una de las figuras más importantes del r ock and roll en castellano, que lideró a la mítica banda Barricada.

El jueves 19 de noviembre será el turno del documental canario La Reina Guajira, también a partir de las 20:30 horas. Dirigido por Altahay González, da a conocer a la figura de Carmelina Barberis, que desde finales de los años 40 del pasado siglo XX, en un conocido programa de radio de Cuba, fue designada con el título de reina de la música cubana.

La programación continuará el jueves 26 de noviembre, cuando se exhibirá la cinta PJ Harvey: a Dog Called Money, de Seamus Murphy. En este trabajo, el director investiga el proceso creativo detrás del disco The Hope Six Demolition Project, de PJ Harvey. El cantante y el fotógrafo emprendieron un viaje conjunto por Afganistán, Kosovo y Washington DC en el que Harvey recolecta palabras y Murphy imágenes.

La clausura de la sexta edición de DocuRock tendrá lugar el 3 de diciembre, a las 20:00 horas, con la proyección de Piélago, del grancanario Carlos Cabrera Suárez. Esta cinta realiza un recorrido por la historia de la música canaria, contada por sus propios protagonistas. De este modo, incluye declaraciones de Olga Cerpa, Gines Cedrés (Los Coquillos), Manolo Sánchez (Mestisay), José María Suárez (Teclados Fritos) o Teddy Bautista (Los Canarios). Además, al finalizar esta proyección, tendrá lugar un diálogo con su director. En todos los casos, y para cumplir con la normativa vigente, el aforo de cada uno de los pases está restringido a 46 butacas. Todas las invitaciones para las sesiones de cine ya están agotadas.



Actividades paralelas

DocuRock también contará con una programación de actividades paralelas que van más allá de las sesiones de cine. El día 25 de este mes, a las 18:45 horas, se celebrará en TEA, un diálogo entre el periodista Eduardo García Rojas y Jorge Gorostiza, autor del libro El intruso electrónico. La televisión en el espacio arquitectónico. Se pondrán a disposición del público 46 invitaciones para poder asistir al encuentro.

El 28 de noviembre será el turno del montaje teatral Bestiarias. La cita tendrá lugar en La nave de la tribu, un espacio escénico alternativo que abrió sus puertas hace dos años en la Cruz del Señor de Santa Cruz de Tenerife. En la obra, una cantante actúa como hilo conductor de una performance teatral mientras una artista plástica pinta in situ un cuadro que se expone al final de la pieza. Se pondrán a disposición del público 30 invitaciones.

Además, esta sexta edición del festival cuenta con una sección denominada DocuRock Educa, que tiene como objetivo educar la mirada. En el marco de esta actividad ya se han celebrado pases en centros educativos como el CIFP César Manrique o en centros culturales como Taganana, el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz o el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste. También se proyectará la película ganadora en el Casino de Valverde (El Hierro), para fomentar el cine en una isla que carece de salas de exhibición cinematográfica. En total, se celebrarán 22 actividades culturales que aglutinan cine, música, literatura, teatro y pintura.