El tinerfeño Jadel se reinventa en 'Nada' y prepara un concierto en el Teatro Leal

El cantante tinerfeño Jadel acaba de publicar el que se convierte en su tercer single desde que estallara la pandemia sanitaria y se decretara el primer estado de alarma. Primero fue Libertad, lanzado en pleno mes de abril y desde el confinamiento de su casa en la Isla. Luego llegó Regalo. Ahora es el turno de Nada, una canción de sonidos actuales en la que se renueva y reinventa por completo sin negarse a perder su esencia.

"Fresco y actual", es precisamente la definición con la que el equipo de promoción del artista lanza de este tema. Lo cierto es que en Nada puede escucharse a un nuevo tipo de intérprete, a un Jadel capaz de manejarse entre varios estilos y tendencias sin dejar de lado su identidad. "Estaba encontrándome en todos estos singles que he ido sacando durante los últimos meses. En este en especial me siento muy cómodo. Me he quedado muy a gusto con todo el trabajo que se ha hecho. Desde la producción a el vídeo, estoy contento con todo el proceso. He estado muy presente en todos esos pasos y me he quedado realmente contento", explicó esta semana.

Metido de lleno en la composición de nuevas canciones, que espera ir publicando "poco a poco" en forma de nuevos singles, Jadel anunció su participación en un concierto que tendrá al lagunero Teatro Leal como escenario. Será el próximo sábado 12 de diciembre y estará acompañado por su amigo Julio Awad, responsable de varios musicales.

La producción del espectáculo, que llevará por nombre Toda una vida, correrá a cargo de Enrique Camacho. "Vamos a hacer un acústico de piano y voz y lo hemos bautizado así en recuerdo del famoso bolero", explicó. "Le quiero dar un color especial y pasar por diferentes fases, no solo canciones mías sino muchas otras que han marcado un antes y un después para mí", añadió.

El repertorio incluirá, por ejemplo, Aquí estoy yo, el tema con el que participó en el programa televisivo El Número Uno y que luego interpretaría con uno de sus ídolos, el puertorriqueño Luis Fonsi. "Habrá también algunos boleros, que son una influencia que siempre he tenido, y caerán además las primeras canciones que compuse. Por supuesto que voy a cantar Nada, claro. Es un proyecto muy chulo. A ver si la gente se anima a venir a pesar de la situación y montamos una buena", deseó.



Productor



A Jadel le acompaña en la producción de Nada Adrian Ghiardo, que ha trabajado con artistas como David Bustamante, Carlos Right, los también tinerfeños Adexe y Nau, Merche, Tamara o Famous. "Estaba buscando renovarme, encontrar sonidos nuevos sin perder mi esencia. Quería hacer un trabajo que tuviese mi sello pero que adquiriera nuevos colores. Salió Nada y estoy muy contento con el resultado", dijo. El videoclip del tema llega de la mano de El Canario Estudios y muestra a esa nueva versión que Jadel está deseoso de poder mostrar a sus seguidores sobre el escenario. "Encuentran a un nuevo Jadel, por así decirlo. A la mayoría de mis seguidores les está gustando el cambio. Es un tema que suena más actual y que es mezcla de sonidos orgánicos y sonidos de programación. Me gusta mantener las guitarras y el piano, como mínimo, porque son algo que me caracteriza. Son los instrumentos con los que más actúo y quería que estuvieran presentes. La verdad es que todas las opiniones que recibo están siendo bastante positivas", aseguró.



Trayectoria

Javier Luis Delgado, conocido por Jadel, es natural del barrio santacrucero de Vistabella. Se dio a conocer en el año 2012 tras ganar el concurso de talentos El Número Uno. Son recordadas, asimismo, sus participaciones en musicales como el de Jesucristo Superstar y Evita. Compositor y arreglista de David Bustamante, Ana Guerra y Gemeliers, entre otros, ha compartido escenario con artistas de la talla de Miguel Bosé, Luis Fonsi, David Bustamante y Franco de Vita. Ha participado y colaborado en otros programas de la televisión nacional como Tu cara me suena, Factor X, Dando La Nota y La Voz.