El tenor tinerfeño Jorge de León da el do de pecho y se casa en Oviedo

De la ópera al altar. El tenor canario Jorge de León (Santa Cruz de Tenerife, 1970) contrajo matrimonio en Oviedo con la maquilladora teatral valenciana Isabel Cuevas. Simplemente porque el 1 de noviembre los pilló en la capital asturiana. El tenor, que se encuentra en esa ciudad ensayando la ópera Madama Butterfly, quería casarse el día de su cumpleaños, y este le cogió preparando la ópera que se presentaba en Oviedo ayer, lunes, y que permanecerá en cartelera hasta el día 21.

Pero hubo un contratiempo. El 1 de noviembre caía en domingo y el Juzgado estaba cerrado. Así que la pareja no lo dudó y decidió formalizar el enlace el viernes, dos días antes de lo que tenían pensado. Aunque para ellos, "la boda es el día 1", dicen. Y así se les pudo ver, vestidos de blanco, ella, y de smoking, él, por la plaza de la Catedral, llena de gente. "Lo celebraremos todo lo que se pueda, a pesar de las restricciones", explicaba el tenor. Con ellos, una pequeña representación de la familia, que aguardaba en uno de los bares de la plaza antes de festejar el enlace en un restaurante de la calle Águila, donde habían preparado un comedor para la ocasión.

Para hacerse la foto frente a la Catedral, el cantante pedía quitarse la mascarilla, aunque tendrá que seguir peleando con ella mientras prepare las funciones de Madama Butterfly, donde interpreta a Pinkerton, el protagonista de la ópera de Giacomo Puccini, en la que estará acompañado por la soprano Ainhoa Arteta.

La elección de la capital asturiana como destino nupcial fue, reconoce la pareja, claramente "casual"; pero no por ello dejan de celebrarlo. El tenor lleva viniendo "muchísimos años a actuar en Oviedo" y espera poder disfrutar de la luna de miel "en plena gira". A este tipo de cosas obliga una vida pegada a la carretera, con la que la pareja, que siempre viaja junta, quiere seguir conviviendo. Por ello, y no solo por la función, esperan que el rumoreado confinamiento "no llegue a imponerse" y puedan seguir trabajando, viajando y venciendo al virus con buenas noticias como la de una boda en plena pandemia.



De Policía Local a estrella

Antes de dedicarse en cuerpo y alma al bel canto, Jorge de León oficiaba como policía local en el municipio tinerfeño de Adeje, mientras hacía sus pinitos vocales. En 2004 gana el 1º Premio del Concurso Internacional de Canto Julián Gayarre y el 2º Premio en la edición 2005 del Concurso Internacional de Canto Jaime Aragall, firmando contratos tanto en España como internacionalmente.

El espaldarazo le llega en 2010, cuando es requerido para sustituir a Marcelo Álvarez en la función de Andrea Chenier, en el Teatro Real,: el recinto se vino abajo, aplausos y vítores, y Jorge saltó a la fama.

En 2016 fue declarado vencedor de los International Opera Awards-Stella della Lirica, los Oscar de esta disciplina, en la categoría de Mejor tenor, en la que competía con el peruano Juan Diego Flórez y también con el estadounidense John Osborn. El tenor se ha ido labrando un sólido prestigio que está a la altura de su enorme humanidad.