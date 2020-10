El tinerfeño David Baute gana con 'Éxodo climático' la Espiga Verde de la 65ª Seminci

El documental titulado "Éxodo climático", del realizador tinerfeño David Baute, ha sido galardonado con la Espiga Verde a los valores medioambientales dentro de la 65ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), según el fallo del jurado difundido este viernes.

"Éxodo climático", que ha competido en la sección DOc España del festival de Valladolid, narra el drama de tres mujeres -de Kenia, India e Isla de San Martín (Caribe)- que, debido a las consecuencias del climático se han visto obligadas a emigrar en busca de nuevas oportunidades.

El jurado, integrado por miembros de Greenpeace y Ecologistas en Acción, ha distinguido un documental que aborda "tres de las grandes cuestiones de a actualidad: las consecuencias del cambio climático y la crisis ambiental sobre las poblaciones más frágiles", según el fallo.

David Baute, natural de Garachico (Santa Cruz de Tenerife), estudió dirección en la Escuela de Cinematografía de La Habana, y realización de programas audiovisuales en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española. Actualmente es director artístico del Festival de Cine Documental Miradas Doc.

La 65ª Seminci conocerá este sábado el palmarés de una sección oficial en la que figuran como aspirantes a los principales galardones los filmes "Nowhere special", del italiano Uberto pasolini, y las dos películas iraníes: "There is no evil", de Mohammad Rasoulof, y "The wasteland", de Ahmad Bahrami.

Pujan fuerte también "The disciple", del indio Chaitanya Tamhane, y "Here we are", del israelí Nir Bergman.