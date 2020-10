Santa Cruz estrena un nuevo espacio escénico en La Recova

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha decidido reconvertir el espacio de La Recova, normalmente empleado para encuentros y exposiciones, en un nuevo escenario para las artes escénicas adaptado a la normativa sanitaria. De esta forma, y pese a que habitualmente estas instalaciones pueden dar cabida a unas 280 personas, el aforo ha quedado reducido a solo 97 para poder garantizar la distancia de seguridad entre los futuros asistentes. Con esta incorporación, los gestores pretenden compensar las limitaciones de aforo en el Teatro Guimerá, habitual sede de este tipo de propuestas culturales en la capital.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, presentó ayer la programación de este nuevo centro, que cambia de tipología para dar cabida a espectáculos de música, humor, teatro y danza. Por lo pronto, y teniendo en cuenta la cambiante situación sanitaria, el Organismo Autónomo de Cultura (OAD) ha diseñado una agenda de casi dos meses que comienza este mismo fin de semana y se extenderá hasta finales de diciembre. El objetivo, reconocieron, es extenderla luego en función de la normativa vigente de tal forma que pueda ampliarse el aforo si los niveles de contagio lo permitieran.

Pero el de La Recova no es el único lugar que los gestores locales quieren reconvertir y emplear para albergar actuaciones y espectáculos. De León adelantó que también están preparando un programa estable para una de las salas del Museo Municipal de Bellas Artes. Mientras, en el Teatro Guimerá, que permanece abierto con su propia programación, los planes son usar la sala multiusos situada en la cubierta del recinto -y que en su día sirvió para acoger las actuaciones del Espacio Guimerá Música- para organizar conciertos sin público que sean emitidos en streaming.



Mantener "la llama cultural"

"Nuestro objetivo es el de mantener la llama de la cultura viva en nuestra ciudad. Para este Ayuntamiento y para toda Santa Cruz es una buena noticia que podamos contar con una programación estable en este espacio, que ha sido adaptado a las normativas anti Covid-19", explicó por su parte el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Por lo pronto, La Recova estrena su vocación como casa dedicada a las artes escénicas con la actuación, mañana, de la humorista Petit Lorena.

Las entradas para todos los espectáculos estarán disponibles a través de la página web del Teatro Guimerá y físicamente en la taquilla del recinto. De León aseguró que tendrán "precios populares" que rondan en torno a los tres euros en el caso de los espectáculos infantiles y entre los cinco y los diez euros para las funciones destinadas al público adulto.

"Para el Ayuntamiento es muy importante ofrecer una cultura estable porque, además, queremos colaborar a generar economía en estos momentos tan difíciles. Poco a poco, con la incorporación de nuevos espacios, lograremos ampliarlo", explicó la concejal. Es más, todas las actuaciones se han planeado teniendo en cuenta la oferta de los artistas locales. "La programación se ha elaborado con artistas, compañías y grupos canarios", insistió.

Hasta el momento, La Recova ya ha sido sede da la programación del Festival Internacional Clownbaret (FIC). Esta experiencia sirvió para demostrar la versatilidad del recinto a la hora de recibir este tipo de propuestas. "Tendremos una programación variada, sencilla pero de calidad donde la puesta en escena no será muy complicada", matizó la edil nacionalista. De hecho, se ha instalado un pequeño escenario que permite alojar estos espectáculos con suficiente distancia respecto al público, que será acomodado de forma individual o en grupos de dos, tres y hasta cuatro personas siempre que sean convivientes. La mascarilla será obligatoria y se tomará la temperatura.

Desde el departamento local aseguran que están dispuestos a adaptarse a las propuestas del sector en la medida de lo posible. "Vamos a estudiar todos los espacios disponibles y estamos en contacto con asociaciones y compañías porque nos han propuesto ser ellos quien gestionen las entradas. Nuestra intención es facilitar lo máximo posible su labor", matizó la concejal santacrucera.

De hecho, la agenda cultural de La Recova arranca con previsiones para los viernes, sábados y domingos pero hay compañías interesadas en ofrecer sus funciones los lunes y los martes. "Por ahora hemos programado unas 25 actuaciones hasta finales de diciembre pero iremos adaptándonos sin olvidar lo que también se está haciendo en el Guimerá y el proyecto para el Museo Municipal que presentaremos en breve", sentenció De León.

El alcalde, por su parte, hizo un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos. "Para poder seguir haciendo esto necesitamos que todos seamos conscientes de la situación. De nosotros depende que esto vaya a mejor y pueda extenderse la actividad", explicó Bermúdez.



Artistas



En la presentación de esta nueva agenda cultural capitalina estuvieron presentes algunos de los protagonistas de la nueva etapa artística del histórico edificio: el cantautor lagunero Fran Baraja; la codirectora de la compañía Burka Teatro, Aranza Coello, y la directora de la compañía Bolina Teatro, María Mayoral. Tras el debut de Petit Lorena y su monólogo de humor, mañana a las 20:30 horas, el resto de este primer fin de semana de las artes escénicas en La Recova estará dedicado al público más familiar.

El sábado, con funciones a las 12:00 y a las 18:00, será el turno de Recuérdame COCO, una función de teatro musical basada en la famosa cinta de dibujos que estará a cargo de la compañía Princess Animación. Al día siguiente, también con sendas funciones a las 12:00 y a las 18:00 horas, Bolina, empresa especializada en teatro de títeres, hará disfrutar a los más pequeños de la casa con la pieza El tesoro fantasma.

Basado en una antigua leyenda uruguaya que relata cómo en tiempos de guerra la gente tenía que huir de sus casas dejando enterradas sus pertenencias más valiosas, esta obra infantil tiene a una bruja como protagonista. Su directora, María Mayoral, agradeció el esfuerzo del Consistorio y el ánimo que todo su equipo está insuflando en un sector duramente castigado por la crisis sanitaria. "Como miembro de la Asociación Réplica, que aglutina a las empresas que nos dedicamos al teatro, debo destacar el esfuerzo de los municipios que como el de Santa Cruz de Tenerife están haciendo todo lo posible por tener una agenda como esta, que además pinta muy bien", dijo.

Mayoral, que animó a todas las familias a que se acerquen este fin de semana a La Recova, insistió en la necesidad de seguir contando con los agentes culturales locales.

Junta ella estuvo Aranza Coello, codirectora de una de las compañías con más tradición y trayectoria en la Isla, Burka Teatro. "Tengo que reiterar los agradecimientos y el reconocimiento al Ayuntamiento de Santa Cruz y a su Organismo Autónomo de Cultura por apoyar la idea de que la cultura es segura", comenzó. "Este es un espacio para compartir y hay que tener claro que los servicios sociales no consisten únicamente en dar ayudas. Los seres humanos también nos alimentamos de cosas más elevadas, como es el caso de las manifestaciones artísticas", reflexionó.

Burka se presentará ante el público de La Recova con Valiente, una pieza que ha adaptado especialmente para este nuevo escenario. La obra estaba pensada inicialmente para ser representada en un parque así que los de Burka han decidido transformar el interior de La Recova para que se asemeje lo máximo posible a un espacio público al aire libre y lleno de maravillosas plantas. "Crearemos un nuevo parque en Santa Cruz; aquí mismo, dentro de La Recova", prometió Coello.



Personaje santacrucero

El espectáculo pudo ser adaptado a interiores gracias a la colaboración del Auditorio de Tenerife y con motivo de su estreno en el marco de la Muestra Escénica Iberoamericana (MEI). "Es un espectáculo precioso, muy bonito y tierno. De hecho, parte de la historia de uno de los personajes más queridos de nuestra capital, la querida Heidi, que fue tan representativa. A partir de ahí avanzamos por la vida de muchos personajes, como filósofas o escritoras, que a lo largo de la historia han trabajado por la ideología de género", detalló la también actriz. Valiente podrá verse el viernes 11 de diciembre a partir de las 20:30 horas.

En el acto de apertura del nuevo espacio para las artes escénicas estuvo presente también el joven cantautor Fran Baraja. Experto en música de raíz pero también en humor sobre las tablas, no dudó en coger su timple para recordar cómo vive un lagunero una bajada a Santa Cruz, sobre todo por el contraste de temperaturas que existe normalmente entre ambas ciudades. El tema, que improvisó ante los asistentes y que tituló Un lagunero en Santa Cruz (en claro paralelismo al éxito de Sting Englishman in New York), la canción le sirvió para anunciar la fecha en la que le toca subirse al recién estrenado escenario santacrucero: el lunes 7 de diciembre.

"También debo dar las gracias al Ayuntamiento. Que abra un nuevo espacio para la música, que es la disciplina en la que yo me muevo, es una forma de ayudarnos a sortear las dificultades que está dejando esta pandemia", festejó. Baraja, que estará acompañado de su banda habitual, animó al público a aprovechar la ocasión para conocer las propuestas de los artistas locales y regionales. "A lo mejor es una oportunidad para engancharles", deseó. Baraja se presentará ante los chicharreros con su fórmula habitual: una mezcla de humor y sátira con base folclórica y música de raíz. Lo hará en formato semiacústico y el recital servirá para repasar los temas y discos publicados por Baraja y su banda hasta el momento.