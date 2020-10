Delacalle sigue dando guerra con 'Me fascina'

El tinerfeño Maikel Delacalle estrenó canción en medio de la cuarentena sanitaria y apenas unos meses después ha decidido publicar Me fascina, una colaboración con el argentino Ecko. Lamenta haber tenido que parar su ritmo de viajes y conciertos. "Si fuera por mí, canto donde sea", asegura.

Maikel Delacalle es, probablemente, uno de los artistas urbanos con más éxito de los últimos tiempos. Muchos de sus seguidores puede que no sepan que detrás de las rimas, ritmos e impresionantes números de reproducciones de Delacalle está Mikel Cabello Negrín, nacido en San Isidro en 1994. Humilde y siempre dispuesto a responder a las peticiones de sus seguidores, este joven artista ha lanzado recientemente otro tema que ha titulado Me fascina.

La pandemia y sus drásticas consecuencias para el mundo de la música y el espectáculo no han conseguido pararle. Ya durante el confinamiento publicó desde el estudio de su casa de Tenerife Cadenas. Ahora es el turno de una colaboración que está ganando puntos en las redes sociales a una velocidad que le sigue sorprendiendo. "Hace una semana que lo sacamos y justo acabo de mirar ahora, antes de la llamada. Ya casi tiene 400.000 reproducciones y en Spotify ya va por unas 200.000. Estoy muy agradecido", explicó. Delacalle apenas necesita promoción. "Realmente acabamos de empezar y ya la gente conoce el tema. Lo que funciona es el boca a boca, está claro", destacó.

En esta canción está acompañado por Ecko, un freestyler y rapero argentino que ha participado en destacadas competiciones del género como El Quinto Escalón o el Ego Fest. Me fascina es la canción que les ha unido y, de hecho, es un proyecto en el que el rapero canario llevaba trabajando algún tiempo. "Tenía parte de la canción ya escrita de cuando estuve en Colombia porque la producción es de Lexuz, un chaval que es de allí. Cuando estuvimos en la cuarentena, después de que saqué Cadenas, me dediqué a terminarla. Necesitaba un artista como yo, que hubiese tenido un pasado de freestyle, de rapero y de improvisaciones. ¿Quién mejor que Ecko?. Tengo una conexión increíble con la gente de Argentina. Así que mira, la verdad es que sigo teniendo una respuesta muy positiva desde ese país", valoró el joven músico esta semana.

Tras el parón obligado por el Covid-19, Delacalle sigue en Tenerife. Prefiere estar en su Isla mientras todo siga en pausa. Aunque confiesa que echa muchísimo de menos el ritmo de vida que tenía antes de la pandemia, sobre todo los viajes. Por suerte, cuenta con los contactos necesarios y un equipo de colaboradores que le permiten seguir lanzando proyectos musicales. Su colaboración con Ecko, de hecho, es producto de ese tipo de conexiones internacionales. "El contacto comenzó a través de las redes y luego con la colaboración de mi equipo de trabajo. Aarón, mi manejador, se puso en contacto con su gente", detalló. Después todo fue más fácil. "Fue un rollo muy personal. Nos llamamos, hablamos, nos mostramos la música y esta canción fue la que más le gustó".

Apenas habían pasado 24 horas y Delacalle ya tenía en su poder las voces de Ecko ya preparadas y listas para grabar. Lo difícil llegaría después, cuando se decidieron a grabar el videoclip juntos. Para lograrlo usaron un croma para conseguir que ambos estuvieran en el mismo plano, uno desde Tenerife y el otro desde Argentina. "El objetivo, claro, era que pareciera que estábamos los dos en el mismo sitio. Eso quizás fue lo más difícil: cada uno en su lado de la pantalla", aseguró el tinerfeño.

En plenas labores promocionales, Delacalle debe atender a sus seguidores. Son legión y proceden de todos los puntos del planeta. "Me están llamando desde todos lados y ahora voy a tener más promoción todavía para Latinoamerica porque me escuchan mucho por allá: Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, etcétera. Te impresionaría ver todos los lados desde donde me escuchan, hasta en Brasil", celebró.

Proyectos

Pese a que es poco probable que Delacalle retome en breve el intenso ritmo de conciertos que mantenía antes de que la pandemia sanitaria obligara a pararlo todo, él no deja de pensar en nuevas formas de mantener viva su música y el contacto con sus seguidores. "Quizás pronto saque una idea para que la gente pueda hacer sus propias versiones de esta canción. A muchas personas les gusta el rap y el hip hop y quiero lanzar algo así. Les aconsejo desde aquí que estén atentos a mis redes sociales". También aprovechó para animarlos a escuchar el tema y disfrutar con el vídeo.

Para el futuro próximo, Delacalle acaricia la idea de sacar un disco completo. "Si dios quiere, el próximo año quiero hacer un disco o un EP, algo. Como dicen por ahí: cuando uno trabaja en lo que le gusta no te das ni cuenta, así que yo sigo para adelante porque lo de los conciertos no depende de nosotros sino del virus y del Gobierno. Si fuera por mí, yo canto donde sea", explicó.

Echa de menos viajar y a su segunda familia -todos los seguidores- pero no pierde las ganas de probar cosas nuevas. "Esto se vive solo una vez y si yo pidiera estaría los 365 días del año volando. Antes de la cuarentena estaba en Puerto Rico, por ejemplo. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando lo más lejos que había estado antes era en La Gomera?", concluyó.