El dúo KNarias afronta una nueva etapa musical y publica 'Todo brilla'

El dúo musical tinerfeño KNarias acaba de lanzar un nuevo tema, Todo brilla. La canción, gestada en la distancia por las famosas gemelas durante las semanas de confinamiento, viene también a marcar un cambio de rumbo en la carrera del grupo, con quince años de historia a sus espaldas. Las KNarias se han propuesto bajar un poco el ritmo para disfrutar más de lo que hacen y ser más auténticas si cabe.

Todo brilla está lleno de referencias a la situación sanitaria por la que atraviesa la sociedad: "que yo tengo la vacuna y este virus ya se cura, tú eres mi única locura, quiero recuperar todo ese tiempo que perdí". La relación con la época de pandemia es evidente y su objetivo es ofrecer un mensaje de esperanza. "Loida estaba en Madrid y yo en Tenerife. Nos cambió el chip. Nunca habíamos estado tanto tiempo la una sin la otra. Quisimos expresar todo lo que estábamos sintiendo a raíz del confinamiento", explicó Gara. Fue un momento fuera de lo común que a las KNarias, como a otras muchas personas, les sirvió para replantearse muchas cosas: unas personales y otras de índole profesional. "Sirvió para que analizáramos cómo estábamos haciendo las cosas y cómo queremos hacer música y llevar nuestra carrera a partir de ahora", reconoció Gara.

Todo brilla suena "distinto" a todo lo que este dúo ha hecho hasta ahora. "Nos dicen que no suena a las KNarias", bromean. Se trata de un tema pegadizo y bailable con el que se alejan del reggaeton y se centran más en los ritmos tropicales y latinos. Producida por Juanma Leal, que ya las acompañó en La conocí bailando, el equipo de las jóvenes artistas para esta nueva canción lo completa La Creme Films, encargados de crear un ?videoclip que está a punto de superar las 700.000 visitas.

Lo más importante en esta nueva etapa, consideran las kNarias, es el nivel de madurez con el que afrontar su futuro en la música. Como para la mayoría de los artistas, 2020 ha sido demoledor para estas cantantes y bailarinas. Por suerte, antes de que se desencadenara todo ya habían podido hacer gira en invierno gracias al tema que lanzaron como canción oficial del pasado Carnaval. "Estábamos cerrando muchísimos conciertos, tanto en las Islas como en Península y fuera de España. Preveíamos que iba a ser un año buenísimo, estábamos contentísimas pero al final todo se fue al traste", lamentó Gara.

La estabilidad que les proporciona el hecho de ser sus propias jefas no impide que sean conscientes de que ahora mismo es muy complicado lanzarse a programar ningún concierto. "Si el tema musical siempre ha estado complicado, imagínate ahora", explicó. Pero este parón obligatorio parece haberles dado la oportunidad a las hermanas de ponerse a pensar en una nueva forma de enfrentarse a su trabajo. "Ya son 15 años con el dúo. Siempre hemos hecho lo que hemos querido. Somos nuestras propias jefas pero a veces te quedas con esa nostalgia del pasado. La gente te quiere seguir escuchando exactamente igual e incluso los seguidores también esperan eso. Pero empezamos con 19 añitos y ahora tenemos 36, hemos crecido y ya estábamos deseando ir hacia otro estilo, hacia otro lugar. En eso estamos, en el proceso del cambio. Lo bueno es que las dos queremos lo mismo y así se hace todo más sencillo", indicó. Para afrontar esa nueva senda, las hermanas de Añaza se han propuesto tomárselo todo con más calma y bajar un poco su habitual nivel de exigencia, ese que les lleva a mantener un ritmo constante de lanzamientos y nuevos temas que quizás no les permite disfrutar del todo del momento. "Queremos ser más nosotras y cambiar pequeñas cosas con las que ya no nos identificábamos. Si tenemos que gustar tenemos que hacerlo en toda nuestra esencia. En eso estamos y Todo brilla ha gustado muchísimo, suena diferente", concluyó.