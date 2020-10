Sáenz de Urturi: "No podemos insultar la inteligencia de nuestros lectores"

Eva García Sáenz de Urturi se hizo este jueves con el galardón mejor dotado de las letras en castellano, el Premio Planeta. La célebre estatuilla que recogió en el Palau de la Música de Barcelona le cambiará la vida y llega acompañada de un premio en metálico de 601.000 euros y una gira promocional que se extenderá durante los próximos doce meses.

Urturi ya es una superventas gracias a su trilogía de la Ciudad Blanca: El silencio de la ciudad blanca, Los ritos del agua y Los señores del tiempo. Se trata de una de las autoras de más éxito en la nómina de Editorial Planeta, un hecho que avalan sus más de un millón de ejemplares vendidos, las siete novelas que ha lanzado en los últimos ocho años y sus traducciones a más de 30 idiomas.

Es, podría pensarse, una baza garantizada para una edición marcada por la pandemia del Covid-19 y sin la tradicional cena para el anuncio del nombre del ganador. Aquitania, el manuscrito que la convirtió en vencedora de la noche, es un "thriller medieval" basado en la vida de Leonor de Aquitania con ecos de El Nombre de la Rosa y Juego de Tronos. Justo antes de que se anunciara su nombre, el ganador de la edición del año pasado, Javier Cercas, fue el encargado de conjurar la que él mismo calificó como la principal superstición literaria: "parece que la buena literatura es una especie de asunto secreto, de catacumbas".

Sobre esa premisa -la habitual pugna entre la calidad y la cantidad- la nueva galardonada fue tajante. "Esa es una discusión de toda la vida, que viene del romanticismo, cuando solo leían y escribían las elites y la literatura era necesariamente minoritaria". Consciente de la legión de seguidores que compran cada una de sus novelas, Sáenz de Urturi pidió respeto. "No podemos insultar la inteligencia de los lectores. No porque sean un millón tienen menos gusto literario que si son cien", añadió. "Le tengo mucho respeto a los lectores; soy una privilegiada y los tengo de todo tipo y edades. El ?lector es el centro de todo en el mundo literario. Como en todos los oficios, si tienes más clientes es porque has hecho bien tu trabajo", apostilló. La autora se confesó "enamorada" del personaje principal de Aquitania. "Fue una mujer poderosa, pionera. Me quedé maravillada por Leonor de Aquitania pero fue tan inmensa que decidí centrarme solo en un capítulo de su vida: sus primeros años tras la muerte de su padre en extrañas circunstancias". Editorial Planeta publicará el ejemplar en las próximas semanas y los lectores podrán acercarse, al fin, a esta nueva apuesta literaria de la alavesa, que requirió de casi dos años y medio de investigación para dar vida a una protagonista obsesionada por descubrir quién mató a su padre.