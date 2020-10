Eva García Sáenz de Urturi gana el Premio Planeta 2020 con la novela 'Aquitania'

Eva García Sáenz de Urturi se convirtió anoche en la ganadora del Premio Planeta 2020 con la novela Aquitania. La autora, conocida por su célebre trilogía de La ciudad blanca, dedicó el galardón a su familia y agradeció el gesto del jurado, al que "le ha bastado una decisión para cambiarme la vida".

Aquitania es "un thriller medieval, un homenaje a El Nombre de la Rosa y un Juego de Tronos fundacional". "La novela arranca con la historia del Duque de Aquitania, que decidió peregrinar a Santiago de Compostela para expiar sus pecados. Cuando por fin llega, cae fulminado delante de la misma Catedral", adelantó durante la conferencia de prensa posterior a la breve ceremonia, que en esta ocasión acogió a poco más de medio centenar de personas en el Palau de la Música de Barcelona.

"Quiero dedicar este premio a las 33.000 víctimas de esta pandemia", dijo la autora visiblemente emocionada. "El mundo de la cultura sobrevivirá a esto, se encargará de contárnoslo en el futuro. Por una vez la ficción debe ir por delante de la realidad, debemos continuar siempre", sentenció en su discurso de agradecimiento.

Mientras, la popular presentadora Sandra Barneda se convirtió en la finalista de esta edición tan especial con Un océano para llegar a ti. La autora no pudo estar presente en el acto debido a la situación sanitaria pero intervino a través de una videoconferencia. "Tengo un sentimiento agridulce por no poder estar ahí", reconoció. También recordó la primera vez que cubrí como periodista la entrega del galardón, hace ya veinte años. "Hace mucho que escribo, lo hago para reinterpretarme y para interpretar el mundo; para contar y contarme cómo me gustaría que viéramos el mundo. Esta novela habla de abrazar las heridas de la vida y a la vida misma; habla de volver a valorar lo ordinario, lo pequeño, lo más íntimo. Hablo de esos ángeles secretos que llegan a tu vida -familia natural y elegida- y te muestran tu camino: hay que aceptar las heridas de la vida y el ser vulnerable", detalló.

El acto de entrega del Premio Planeta 2020, calificado por la organización como una "ceremonia íntima" a consecuencia de la crisis por el Covid-19, comenzó pasadas las 19:00 horas. El Palau de la Música Catalana acogió un acto breve si se compara con el habitual protocolo y con una delimitación del tercio de su aforo para poder cumplir con la normativa. No obstante, eso no impidió que estuviera cargado de emotividad. De hecho, arrancó con el recuerdo a uno de los escritores más queridos por la famosa empresa editora, Carlos Ruiz Zafón, fallecido recientemente. "Queremos evocar su memoria, sus libros han fascinado a generaciones de todo el mundo, especialmente La Sombra del Viento. Todo el equipo editorial siente su pérdida como una auténtica tragedia", explicó la organización. Zafón tenía la costumbre de componer bandas sonoras para cada una de sus novelas. Como recuerdo, la ceremonia de los Planeta 2020 empezó con la interpretación a cargo de la pianista Marta Muñoz de la melodía que compuso para una de sus novelas más famosas, titulada también La sombra del viento.

Las autoridades encargadas de entregar el galardón fueron la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y el presidente del Grupo Planeta, José Crehueras. El Jurado del premio lo integraron José Manuel Blecua, el tinerfeño Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Belén López, secretaria con voto. La pandemia marcó también la forma de trabajar de los encargados de escoger los títulos ganadores. Por primera vez en los 69 años de historia de los galardones, se reunieron para deliberar la noche anterior a la ceremonia, cuando habitualmente lo hacen durante la tradicional cena, que evidentemente anoche no pudo celebrarse. También fue la primera vez que uno de los premiados no pudo acudir a la gala.

Otro protagonista de la velada fue el ganador del año pasado, Javier Cercas, que se hizo con el Planeta con Terra Alta. "De este año me quedo con dos cosas: con los lectores, porque una novela es una partitura que ellos interpretan, y con toda la gente que he conocido".