Kimberley Tell: "Siempre le estaré muy agradecida a 'Hierro' como actriz y como canaria"

La actriz y cantante Kimberley Tell (Lanzarote, 1989) ha exprimido los paréntesis de este extraño 2020 para lanzar su primer EP, titulado '135', que corona sus primeros pasos en el ámbito musical, y que coincide con su participación en la segunda temporada de la serie 'Hierro', en Movistar+, su gran salto internacional.

Ya consolidada en el panorama televisivo nacional, ¿cómo se decidió a debutar en la música?

Yo empecé a componer y a aprender a producir en el campo de la música hace dos o tres años, porque coincidió con un parón grande de mi trabajo como actriz. Al final, esta profesión va por rachas pero, además, yo estaba en la crisis existencial de la pretreintena, con mucho tiempo libre. Y de repente, sentí que en la música he encontrado un espacio propio para expresar mi creatividad porque, como actriz, dependes de que otra gente te elija para tu proyecto, así que pocas veces te deja ese lugar para crear. En la música he encontrado por primera vez algo mío donde tengo el poder de decisión desde el principio, desde la composición hasta el resultado final o la estética, mientras que en el cine o la televisión eres una parte de un engranaje mucho más grande, porque hay mucha más gente participando, así que este es mi proyecto más personal.

¿Uno de los acicates para dar el salto fue el éxito de sus composiciones en la serie 'Élite'?

Siempre me ha gustado cantar y, de hecho, de pequeña soñaba con ser cantante, pero luego la vida te va llevando por otros caminos. Yo ya había grabado canciones, pero nunca me atrevía a compartirlas y las guardaba en un cajón. Y sí que fue gracias a la serie Élite que saqué mi primer single porque, como ya lo había firmado por contrato, no había vuelta atrás, y es verdad que me dio un buen empujón en cuanto a perderle el miedo y apostar también por este camino.

¿Por qué titula el EP '135', por las medidas de su cama?

Pues porque, a medida que iba escribiendo, me di cuenta de que hacía muchísima mención a la cama, pero es que, en realidad, todo pasa por ahí: yo escribo mucho desde la cama, porque muchos pensamientos me vienen de noche, pero también en la cama tienen lugar nuestros sueños, ansiedades, historias de amor... Por eso digo siempre que la cama es una especie de oda a la vida y me gustó como símbolo o concepto para empezar, porque aúna muchas cosas.

¿La situación sanitaria le ha permitido dar sus primeros conciertos?

Ya di mi primer concierto el pasado agosto en Vigo y fue muy especial. Me encantó ver que la gente seguía yendo a los conciertos a pesar de la situación, pero también fue rarísimo ver desde el escenario a tanta gente sentada con mascarilla y mirándote fijamente. En ese sentido, fue un poco Black Mirror (risas). Luego, sí que me han cancelado muchos conciertos. De momento, sigue en pie uno el próximo 31 de octubre en Pamplona, con todas las medidas sanitarias.

¿Cómo vivió el rodaje de la segunda temporada de 'Hierro', interrumpido a causa de la pandemia y retomado después con todos los protocolos?

En mi caso, yo empecé a rodar más tarde y, después de mi primer día de grabación, se decretó el estado de alarma, pero eso me permitió viajar a Lanzarote y pasar el confinamiento con mis padres, en lugar de pasarlo en Madrid. Después de eso, ya pudimos retomar el rodaje tres meses después y todo salió bien. Por mi parte, en esta segunda temporada tengo menos presencia, porque la trama va por otro camino, con un nuevo caso y nuevos personajes, pero aun así me hizo mucha ilusión, porque yo adoro a todo el equipo de Hierro y ha sido el mejor rodaje de mi vida.

¿Qué ha supuesto para usted la participación en la serie?

Para mí ha sido increíble en muchos aspectos. La serie, en sí misma, me parece una maravilla, con un guion increíble, y es un honor que hayan contado conmigo y que me hayan dado la oportunidad de hacer este personaje. Siempre le estaré muy agradecida a Hierro como actriz y, además, como canaria, porque ha sido la primera vez en esta profesión que podía hablar con mi acento, sin tener que encubrirlo todo el tiempo. Además, como actriz canaria, también me hizo mucha ilusión que se hiciera una serie nacional o internacional en las islas y poder formar parte de ella.

Mujer canaria, hija de madre inglesa y padre danés, ¿cómo ha moldeado esta mezcla su manera de estar en el mundo?

Es verdad que yo nací en Canarias pero que, al final, eres siempre la medio guiri, pero si me fuese a Inglaterra o Dinamarca sería la canaria. Entonces, siento que soy un poco de muchas partes pero sin ser de ninguna. Encima, yo me fui con 18 años a Barcelona, luego a Madrid, así que soy un ser humano del mundo, con acento canario.

¿Qué proyectos le aguardan para lo que resta de año?

Ahora tengo por primera vez un horario de funcionaria, impuesto por mí, porque voy cada mañana al estudio a grabar. Me gusta, porque tengo una rutina diaria que me permite grabar mi nuevo álbum. Espero sacar un single el mes que viene, porque tengo muchas canciones guardadas de la etapa del confinamiento. Y en la pantalla, esperar a que se estrene la segunda temporada de Hierro y, además, se acaba de estrenar una película que rodé hace tres años, Planeta 5.000, que ya se puede alquilar en Movistar+. De resto, lo que depare este año.