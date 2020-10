Ya tenemos ganadores para el concurso del Festival Internacional Clownbaret

El Festival Internacional Clownbaret (FIC 2020) celebra este año su XV edición entre el 9 y el 18 de octubre y ofrece más de 60 funciones en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera.

El periódico El Día ha organizado un concurso para sortear 4 entradas dobles para asistir a dos de los espectáculos que están incluidos en el programa del festival.

Los ganadores para cada espectáculo son:

15 de octubre en el Teatro Leal de la compañía Clownic con el espectáculo: 'Turist (or not turist)'.

Annabel François

Maria Vanessa Palmes Afonso

16 de octubre en el Teatro Guimerá de la compañía Collette & Anna De Lirium con el espectáculo: "THE ONE & the one".

Maria Almudena Matamala

Luis Vilches