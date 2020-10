González Bethencourt recupera la figura de Leocadio Machado en su nuevo libro

El escritor, investigador y doctor en Medicina y Cirugía José Vicente González Bethencourt acaba de publicar un libro que recupera la memoria de una de las localidades con más encanto e historia de la Isla, El Médano. El libro, titulado Historias de El Médano y El loco de la playa de Leocadio Machado, tendría que haber sido presentado este jueves en el Círculo de Amistad XII de Enero de la capital tinerfeña. Sin embargo, la situación sanitaria ha impedido que la tertulia prevista pueda celebrarse. Por el momento no se ha fijado nueva fecha para la puesta de largo del ejemplar. El libro cuenta, además, con un prólogo escrito por el director de El Día La Opinión de Tenerife, Joaquín Catalán Ramos.

Este libro, editado en 280 páginas plagadas de numerosas fotos tanto en blanco y negro como a color, es el resultado de la curiosidad de su autor y de enorme cariño que le guarda al pueblo de El Médano y a Granadilla en general. No en vano, González Bethencourt vivió buena parte de su infancia en la zona y aún hoy continúa con la costumbre de pasar largas temporadas en este pueblo costero.

"Un día iba caminando por la playa de El Médano. Un amigo de la infancia, Antonio Eusebio Machín, me preguntó que si yo sabía qué era una piedra. Me dijo que era la famosa Peña María. Esa piedra está en la playa que lleva el nombre de Leocadio Machado, un personaje interesante de la vida de Santa Cruz de Tenerife que veraneaba en El Médano", recuerda el autor. De esa anécdota surge el interés del escritor por Machado, que en 1925 escribió la novela titulada El loco de la playa. Fue publicada en la editorial La Prensa y apenas se había vuelto a saber nada de ella. "Cuando finalmente la conseguí, porque está agotada, me llamó mucho la atención. Si la lees puedes ver cómo vivía la gente en El Médano hace 100 años", destaca. En ese relato, González Bethencourt se encuentra con todo un filón que le sirve, además, para emprender su propia investigación. "Me gustó tanto la novela que quise reeditarla. Localicé a la familia, a una bisnieta que curiosamente es la cantante Luisa Machado. Ella encontró el único ejemplar que quedaba en manos de sus descendientes", añade. El autor "aprovechó" este descubrimiento personal para iniciar lo que sería el germen de Historias de El Médano y El loco de la playa de Leocadio Machado, un ensayo que contrapone lo "que contaba la novela hace cien años y lo que hay ahora". Además de devolver al público la oportunidad de leer la novela tal y como se publicó originalmente hace casi un siglo, González Bethencourt incluye un acercamiento biográfico a su creador. "Es un personaje muy interesante. Era artillero, luego hizo derecho y curiosamente no quiso que ninguna de sus hijas se casara sin tener antes una carrera. Las seis hijas que tuvo la hicieron", asegura.

Además, y gracias a una intensa búsqueda que le llevó por todo tipo de archivos, hemerotecas y a realizar infinidad de entrevistas con los mayores de la zona, el escritor ha recuperado buena parte de la historia de El Médano. El ejemplar custodia infinidad de sorpresas y rescata acontecimientos de calado como el paso de las expediciones de Magallanes y Elcano por la Tejita, la construcción en la zona del que sería el primer aeródromo de la Isla o la historia del globo aerostático que en 1958 se elevó desde esta zona rumbo a América con cuatro tripulantes británicos.