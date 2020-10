A la venta las entradas para los espectáculos del FIC 2020

Ya están a la venta las entradas para las funciones que la XIV edición del FIC, Festival

Internacional Clownbaret, llevará a cabo en los teatros Leal y Guimerá los días 15 y 16 de

octubre, siguiendo todas las normativas sanitarias vigentes y con aforo limitado.

La compañía Clownic, herederos del humor gestual de Tricicle, junto a las clowns Colette

Gomette y Anna de Lirium, encabezan la programación del FIC 2020, un festival que

continúa fiel a su espíritu y ambición cómica y que este año adapta sus formatos y precios

en respuesta a la crisis sanitaria.

Clownic se incorpora al cartel del festival para sustituir a Les Founambules quienes no

pueden acudir a la cita como consecuencia de las restricciones sanitarias vigentes en su país.



Risas cada diez segundos



Clownic llega al FIC 2020 con el estreno en Canarias de su último espectáculo 'Turist (or not

turist)' que contará con dos funciones. La primera será el 11 de octubre en el Teatro

Guiniguada y la segunda el día 15 en el lagunero Teatro Leal. Ambas citas serán a las 20:30

horas y las entradas ya están a la venta tanto online como en taquilla. El precio de las

localidades en el Teatro Leal será de 10 y 12 euros, mientras que en el Guiniguada se podrán

adquirir al precio único de 10 euros.

Con una exitosa trayectoria profesional que se nutre del estilo Tricicle para crear sus

propios espectáculos, el trabajo de Clownic se centra en el teatro gestual cómico. Los

catalanes utilizan un lenguaje universal del humor sin palabras que les permite representar

sus obras en cualquier rincón del planeta.

'Turist (or not turist)' es su tercer espectáculo desde que en 2011 se desvincularon de

Tricicle, tras haber cumplido 18 años trabajando juntos. Un divertidísimo espectáculo sobre

el mundo del turismo organizado. A través del humor sin palabras, marca de la casa, Clownic

plantea una serie de situaciones hilarantes con el único objetivo de hacer reír al público

cada diez segundos.



'THE ONE & the one'



Las aclamadas clowns Colette Gomette y Anna de Lirium traen a FIC su espectáculo 'THE

ONE & the one' y ofrecerán una única función el viernes 16 de octubre en el Teatro

Guimerá, a las 20:30 horas. Las localidades ya están a la venta tanto online como en la

taquilla del teatro al precio de 8, 10 y 12 euros.

Colette Gomette y Anna de Lirium son dos maestras del arte del clown visual que desde

2014 unen sus fuerzas tras más de 25 años trabajando en solitario. El espectáculo 'THE ONE

& the one' ha sido representado en más de diez países (Colombia, Perú, Brasil, Nicaragua, El

Salvador, Honduras, Finlandia, Portugal, Austria, Francia, etc.).

Con su estilo sensible y sutil representan a dos personajes muy distintos. Una de ellas es

grande y la otra pequeña. Una robusta y la otra delgada. Una se cree más inteligente y la

otra es lo suficientemente estúpida como para creerla. La gran Anna es una bola de afecto,

siempre dispuesta a hacer lo que sea para existir a los ojos de la otra, mientras que la

pequeña Colette reclama libertad y autonomía, sin ser ella misma capaz de hacerlo.

En todos los espectáculos incluidos en la programación del FIC 2020 se aplicarán los

protocolos sanitarios en vigor, tanto en espacios cerrados como abiertos. Además el festival

hará efectivas todas las recomendaciones y normas establecidas, en estricta coordinación

con las autoridades sanitarias, entre las que se encuentran las medidas de distanciamiento

social, el uso obligatorio de mascarilla, de gel hidroalcohólico, la toma de la temperatura corporal previa al espectáculo y la correcta desinfección de las zonas comunes. Asimismo,

se reduce el aforo para adaptarlo a las condiciones de cada espacio escénico, garantizando

en todo momento la seguridad del público y de los artistas participantes.

Para el resto de funciones incluidas en la programación del FIC 2020 es imprescindible

reservar con antelación los asientos al precio simbólico de uno y dos euros. De esta manera

el FIC asegura que el aforo de cada espacio, garantizando la seguridad del público. Parte de

la recaudación obtenida se donará a Payasos Sin Fronteras.

Así, las funciones programadas en el MUNA, La Recova y Espacio Aguere Cultural podrán

adquirirse a través de tickety.es al precio de dos euros. Los espectáculos que tendrán lugar

en el Teatro Guimerá o el Espacio La Granja las localidades estarán a la venta próximamente

a través de sus páginas web y taquilla en el caso del Guimerá al precio de dos euros.

Por otro lado, las funciones que el programa Payasos en ruta tiene previstas en los

municipios de Icod de Los Vinos, Guía de Isora y Santiago del Teide se gestionarán a través

del área competente en cada uno de ellos.

El FIC 2020 cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red,

Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de La Laguna,

INAEM-Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, MUNA - Museo de la Naturaleza y la

Arqueología y el Cabildo de La Palma. Colaboran con el festival los ayuntamientos de Guía

de Isora, Santiago del Teide, Icod de los Vinos, Vallehermoso, la Escuela de Actores de

Canarias, TEA-Tenerife Espacio de las Artes, Teatro Guimerá, Teatro Leal, Espacio La Granja,Teatro Guiniguada y Espacio Aguere Cultural.