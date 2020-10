Carlos Areces: "Las presencias son más inquietantes que los monstruos; lo que no ves, lo que intuyes, da más miedo"

Carlos Areces (Madrid, 1976) es el nuevo embajador del Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, que se celebrará en Tenerife entre el 13 y el 21 de noviembre. Anoche participó en un evento previo de homenaje a El Exorcista. "Me encanta el cine de terror pero no es fácil que me asuste", asegura.

¿Cómo surgió su relación con el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera?

Pues este es el cuarto año y de los tres años anteriores he venido dos. El primer año coincidí con Mick Garris y con Paco Cabeza y el año pasado también me llamaron y venía Rick Baker, que es el nombre en mayúsculas del maquillaje y los efectos especiales del cine, creo que no hay otro equiparable. Me vine de cabeza solo por la posibilidad de conocerle a él. Este año me han vuelto a invitar. Probablemente sea la persona que más veces haya venido al Festival Isla Calavera, cosa que me enorgullece. Quiero conservar este estatus, no quiero que venga gente más que yo.

Si le pregunto por su película favorita del terror fantástico. ¿Sería capaz de escoger solo un título?

Jo, qué difícil. Es tan complicado. Yo soy de los ochenta y tengo un especial cariño a todas esas películas cuyos efectos no eran tan digitales sino físicos. Me encantan las prótesis, me encantan los animatrónicos, los maquillajes y las maquetas. Todo eso me vuelve loco. Es cierto que el mundo digital te da opciones infinitas a la hora de crear escenarios y efectos. Muchas de ellas están muy bien hechas pero cuando no lo están tanto, me sacan de la película. Cuando empieza a parecerse más a un videojuego que a una película ya no me gusta tanto. Es una cosa puramente estética. Crecí viendo Pesadilla en Elm Street, que me sigue encantando, las de Viernes 13, Robocop, Desafío Total, etcétera. Hay un montón de películas que sigo guardando con mucho cariño. Me encanta el género de terror pero no es fácil que me inquiete. Me inquieta más un documental sobre un tema actual como el auge del nazismo. Eso me da terror real. Pero una película de terror no me suele dar miedo. Sin embargo, Paranormal Activity sí que me dejó tocadete. La primera noche que pasé en mi casa solo tras haberla visto lo pasé mal y eso que no tiene grandes aspavientos efectistas.

Las películas que quizás dan más miedo son precisamente esas que no usan grandes efectos o dónde no hay monstruos a la vista.

Efectivamente. En Paranormal Activity no hay un monstruo, hay presencias. Y hostia, las presencias son muy inquietantes. Las presencias son mucho más jodidas que los monstruos. Lo que no ves, lo que intuyes, da más miedo.

Ha dicho que le encanta fastidiar con spoilers. ¿Le importa que se los hagan a usted?

Me encanta hacer spoilers pero no soporto que me los hagan a mí. Cada vez que un amigo va a ver una película que me interesa ver intento que no me diga nada. Ya no es que digas cómo acaba, que evidentemente es un spoiler jodido, simplemente con que me digas si te ha gustado o no, ya me predispone para ir a verla y eso no me gusta. No quiero notar ni una inflexión de voz ni un solo sentimiento al respecto. No quiero saber qué le ha parecido. Es la gran putada de las expectativas. Si acabas de ver una película y me dices que te ha encantado, cuando vaya a verla lo más normal es que me decepcione.

¿Hay algún personaje del género que le gustaría interpretar especialmente? ¿Quizás un malo malísimo?

El fantasma de la ópera. Me hubiera encantado hacerlo. Me parece un gran personaje: está enamorad y está deforme. Es un personaje con el que me siento muy identificado porque está obsesionado. Por muy cabrón que sea, si está enamorado yo se lo perdono. Empatizo cuando sabes que tu objeto de deseo es inalcanzable, que es lo que nos pasa a la gran mayoría o por lo menos a mí me ha pasado muchas veces. A lo mejor en el mundo real no puedo disculpar sus actos pero déjame que los disculpe en la ficción. Que cometas un crimen por amor... déjame que lo acepte en la ficción. Déjame que me aferre a ese mundo.

Es un gran coleccionista de cómics y dibujos. Esta semana hemos despedido a Quino, uno de los grandes...

Este año no solo ha sido dramático por la pandemia mundial sino que hemos perdido a dos de los grandísimos dibujantes del mundo: a Uderzo, el dibujante de Astérix y Obélix, y a Quino. La verdad es que la pérdida de Quino me parece demoledora. Puedo hacer un análisis hablando de las grandes virtudes de Quino como humorista y como dibujante. Las tiras de su personaje estrella, Mafalda, solo se publicaron durante diez años: del 64 al 73, creo. Fíjate que estamos 60 años después y que todavía se siguen publicando. Siguen teniendo vigencia. Crear unos personajes con continuidad no es algo habitual en las tiras. Por ejemplo, en un momento dado Mafalda tiene un hermano que sigue creciendo. Los personajes crecen en tiempo real. Quino supo parar en el momento que pensó que corría el peligro de empezar a repetirse. Eso dice mucho de él y de su coherencia, de su integridad como dibujante. Tienes un personaje estrella, conocido a nivel mundial e icono de un tipo de pensamiento protesta muy relacionado con la época, y en un momento dado decides parar para no estropear el recuerdo. Me parece maravilloso, poco habitual. Hay que tener una gran fuerza de voluntad para decir 'hasta aquí, ahora voy a hacer otras cosas' cuando tienes algo que funciona y que es lo que principalmente te ha dado la fama. A parte de él, sus tiras de Mafalda son brillantes. Tienen tanta personalidad y tanta humanidad. Los personajes son tan creíbles y complejos. Y no solo pasa con Mafalda, sino también con Miguelito, Felipe, Libertad y Susanita. Susanita tenía una mezquindad tan real y al mismo tiempo tan tierna. No era la mala, simplemente era un poco más mezquina, como nos pasa a todos con nuestros grupos de amigos. En el fondo me da pena de una manera egoísta porque es un referente mío que se pierde y supone asumir que te vas haciendo mayor. Cuando tus referentes van muriendo, todo con lo que has crecido va desapareciendo y perdiendo el lugar que tenía en el mundo, que se va haciendo cada vez más pequeño. Es un poco como Krypton cuando estalla, tu mundo desaparece. Todos vivimos en un Krypton que cada día muere un poquito más porque nuestros referentes se van perdiendo. Aparecen otros nuevos con los que ya no nos sentimos tan identificados y eso me pasa a mí este año cuando pienso que ha muerto Uderzo y que ha muerto Quino. Este un mundo es ahora un poquito menos mundo de lo que era.

¿Como embajador oficial del Isla Calavera se siente identificado con uno de sus objetivos, el de atraer más producciones audiovisuales a la Isla?

Ya estáis atrayendo un huevo. No os podéis quejar de eso. Tenéis unas ventajas fiscales increíbles y estáis teniendo muchísimos rodajes. No solo españoles, que hay un montón. Aquí se ha rodado Bourne, Rambo, Fast and Furious, etcétera. Cuirosamente, yo no he rodado ninguna película aquí. Por trabajo no he venido nunca.

¿Y le gustaría hacerlo algún día?

Claro. ¿Estar aquí dos meses rodando y con todos los gastos pagados? Por supuesto.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Acabo de terminar dos películas que se estrenarán el año que viene. Una es Espejo espejo de un director catalán que se llama Marc Crehuet, es su segunda película. La otra es con la directora vasca Ana Murugarren, García y García. Tengo pendiente de estreno El incoveniente, con Kiti Manver y Juana Acosta que creo que se estrenará ahora en noviembre. Estoy pendiente del estreno de la nueva temporada de El Pueblo y de la nueva temporada de La que se avecina.