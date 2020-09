DanzaTTack celebra sus diez años de vida con una agenda plagada de estrenos

DanzaTTack celebra su primera década de vida con una edición que se extenderá entre el próximo viernes, día 2, y el 11 de octubre. En total, serán diez jornadas dedicadas a la danza en el municipio de El Sauzal, localidad que acogió a este decano certamen desde la pasada edición. En total, y según el programa previsto, los asistentes disfrutarán de hasta cinco estrenos y dos preestrenos. Asimismo, habrá talleres, el tradicional Foro Regional de Artes Escénicas y el Certamen Internacional CineDanza, entre otras actividades.

Juan Reyes, director y coordinador de DanzaTTack, explicó esta semana que el festival es, por encima de todo, un proyecto de creación de públicos. "La cuestión es cómo lo hacemos: con trabajos de danza en vivo de gran calidad, apoyando el talento regional y equiparándolo a trabajos de otras comunidades o países. También promovemos actividades que calen en la juventud para ofrecerles buenas primeras experiencias en el disfrute de la danza y del cine de danza o para mantener centrada su atención en esas actividades que les atraen, y que incluso practican, como las danzas urbanas".

Uno de los ejes que vertebra este encuentro, uno de los más longevos de las Islas en el apartado de la danza y las artes escénicas en general, es su importante impulso formativo y de divulgación. Los organizadores se han propuesto salvar las dificultades añadidas por la situación sanitaria y proseguir con buena parte de sus actividades. "La asistencia a centros educativos de secundaria para realizar talleres de danza y de cine, actividad muy limitada dadas las circunstancias, ha sido una constante a lo largo de la historia del festival. La promoción exterior de las actividades y de los trabajos de origen regional ha sido también uno de los pilares desde los inicios", indicó Reyes. De hecho, el próximo domingo día 4 de octubre, a partir de las 11:30 horas, tendrá lugar en el Teatro de El Sauzal el quinto Encuentro Regional de Danza Escolar con la participación de seis escuelas de danza.

CineDanza, el concurso audiovisual vinculado a DanzaTTack que tiene entre sus méritos ser el primer certamen de cine de danza del país, ha batido todos los récords al recibir este año casi 2.000 creaciones procedentes de todos los puntos del planeta: desde Japón a Indonesia pasando por Australia. "Uno de los objetivos era superar o mantener el número de inscripciones de los mejores años anteriores. Y lo hemos duplicado. De cualquier modo, nos lo hemos buscado: queríamos que nos llegasen trabajos y nos han sepultado en ellos. Por otro lado, esto nos da una medida de hasta dónde llega la promoción de DanzaTTack", aseguró el responsable del festival.

Reyes no dudó en valorar el respaldo del Ayuntamiento de El Sauzal, su Área de Cultura y el personal de logística del municipio. "No han dicho que no a nada de lo que hayamos pedido, por muy disparatado que pudiera parecer", destacó. Asimismo, el festival suma un nuevo respaldo gracias a la Fundación DISA y su área de gestión cultural. "Han mirado con lupa el proyecto y han decidido apoyarlo sin reservas, de la misma manera en que hemos recibido el apoyo del cuerpo técnico del Cabildo Insular, aunque no sepamos aún si recibiremos subvención este año", precisó. Para Reyes, haber encontrado un municipio como El Sauzal donde poder crecer y lograr que muchos jóvenes disfruten por primera vez de un espectáculo de danza son dos de los mayores éxitos de DanzaTTack.