La Isla suena a 'La Casa de Papel'

La Casa de Papel es, con cuatro temporadas y más de treinta millones de espectadores a lo largo y ancho del planeta, el éxito audiovisual español más grande e internacional de los últimos tiempos. Entre los datos que jalonan su éxito está el hecho de que ha sido capaz de desbancar en los maratones de Netflix a series como Stranger Things o Big Band. Es la serie española más vista de la historia, la primera en conseguir un Emmy y entre sus fans más ilustres figura hasta el escritor Stephen King.

Tenerife ha sabido sumarse a ese revuelo de cifras y éxitos de la mano del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, Fimucité, que cierra este fin de semana su edición de 2020 con un estreno absoluto. La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) participó ayer en la primera sesión de un ciclo de dos recitales con la primera versión sinfónica de la banda sonora de la serie: Somos la resistencia. La Casa de Papel en concierto. El director y compositor tinerfeño Diego Navarro y los creadores de la banda sonora original Manel Santisteban e Iván Martínez Lacámara se han único a Thomas Bryla para crear este espectáculo único.

La propuesta musical es tan ?especial que Navarro reconoció ayer que la intención es organizar una gira internacional, siempre y cuando las condiciones sanitarias empiecen a mejorar. Si la serie tiene éxito, es más que probable que la primera sinfonía que se realiza sobre su banda sonora se convierta también en una cita obligada para la legión de seguidores que tiene por todo el mundo.

No sólo se trata de la primera versión sinfónica de la banda sonora de la historia creada por Alex Pina sino que la Isla se ha convertido en el escenario de su estreno y punto de encuentro de sus creadores y protagonistas.

El Auditorio de Tenerife acogió anoche, y lo volverá a repetir hoy a las 19:00 horas, uno de los momentos más especiales de los últimos tiempos. Al estreno a cargo de la Sinfónica se unieron, además, la cantante que interpreta el tema principal de la serie, Cecilia Krull, y uno de sus actores, Pedro Alonso, que interpreta a Berlín.

Alonso, que ha hecho algunos "pinitos" musicales durante la grabación de la serie, se subió por primera vez al escenario de la Sala Sinfónica para protagonizar dos "perlas" musicales. Tras participar en los ensayos, el actor gallego confesó que "la vibración que se siente en el escenario con toda la orquesta tocando es alucinante, es otro nivel. Si el público pudiera estar con nosotros allí arriba sería maravilloso. Esperemos poder trasladarlo". Sobre su experiencia como cantante adelantó que se presenta ante el público de forma "discreta y sencilla pero muy emocionado".

Junto a él estaba Krull, que le ha puesto voz a My life is going on, tema de la cabecera de la serie que suma ya casi 87 millones de reproducciones en Youtube. La cantante confesó que "a pesar de que la canción pintaba muy bien desde el principio, nadie pensaba que fuese a gustar tanto. Manel ha creado un tesoro y este proyecto de convertirlo en sinfonía es maravilloso. Da protagonismo a esa música que se te mete en las entrañas".

El propio Álex Pina, que recientemente rodó en Tenerife otro de sus grandes proyectos, Sky Rojo, también se trasladó a la Isla para acudir a este estreno internacional. Pina se confesó abrumado por el proyecto y aseguró sentirse orgulloso porque su obsesión ha sido siempre "la de elevar la música a la interpretación, a la emoción, al propio guión". "Estamos haciendo las cosas con el nivel correcto de pasión, implicación y búsqueda para renovar la ficción contemporánea y situarnos al mismo nivel que Estados Unidos, por ejemplo", precisó.

Veinte horas de música

Lo más complicado de llevar la banda sonora de La Casa de Papel al terreno sinfónico ha sido, precisamente, el cribado inicial de temas. El proceso duro más de tres meses y supone la compilación de más de 20 horas de música en apenas una hora y veinte minutos. La versión sinfónica ha sido estructurada en cuatro movimientos más una obertura y ha sido planteada como una historia, al igual que la serie.

Esta noche el Auditorio de Tenerife acogerá la segunda de las funciones previstas de Somos la resistencia. La Casa de Papel en concierto. Este último concierto marcará el punto final de la decimocuarta edición de Fimucité, que ha tenido que adaptar toda su agenda a las nuevas circunstancias sanitarias.