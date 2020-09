¿Quieres ganar una entrada para asistir al Festival Internacional Clownbaret? Solo tienes que participar en nuestro sorteo para poder llevarte una de las entradas dobles que regalamos para acudir a un espectáculo en el que la risa está más que asegurada.

El Festival Internacional Clownbaret (FC 2020) celebra este año su XV edición entre el 9 y el 18 de octubre y ofrece más de 60 funciones en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera.

El regreso del mítico dúo cómico Les Founambules, junto a las actuaciones de las clowns Colette Gomette y Anna de Lirium, encabezan la programación de FIC 2020, un festival que continúa fiel a su espíritu y que este año adapta algunos sus formatos y precios en respuesta a la crisis sanitaria.

Octubre se convertirá en la fiesta del humor y la creatividad con el arte del clown como bandera gracias a FIC 2020. Reconocidos artistas internacionales, nacionales y un amplio abanico de profesionales locales ofrecen una amplia y variada programación en la que todas las disciplinas escénicas tienen cabida. El público podrá disfrutar de teatro gestual, mimo, acrobacias imposibles, espectaculares malabares, números de fakir, etcétera.

La risa está asegurada con los tradicionales espectáculos de calle de FIC que convivirán con las funciones de Les Founambules y Colette Gomette y Anna de Lirium en los teatros Guimerá, Leal y Guiniguada.

Participa aquí para ganar una entrada doble para:

- Comeback de Les Founambules (15 de octubre - Teatro Leal)

- THE ONE & the one de Collette & Anna De Lirium (16 de octubre - Teatro Guimerá)