El disco que nació en Adeje

Agoney lleva varios años paseando su eterna sonrisa por los escenarios de todo el país y por fin ha presentado su primer trabajo discrográfico, Libertad. Tras su destacado paso por Operación Triunfo, ha cumplido un sueño al alcance de muy pocos: participar en todo el proceso de creación de su primer álbum. Muchas de las nueve canciones que conforman este disco nacieron en su pueblo natal, a orillas de ese mar con el que se siente tan conectado.

Hace apenas unas semanas, el pasado 28 de agosto, el joven tinerfeño Agoney cumplió otro de sus sueños. Dos años han pasado desde que saliera de la famosa Academia de Operación Triunfo y este sonriente adejero ha evolucionado y crecido hasta lanzar a la calle un trabajo en el que hay cuidado todos los detalles. Agoney (Adeje, 1995) compone, interpreta y produce buena parte de Libertad, un disco en el que reúne singles que ha ido publicando estos meses, como Quizás y Black, con nuevas canciones como Más, Edén o Soy Fuego. Se trata de un álbum conformado por nueve canciones en el que también produce y llega hasta a dirigir sus propios videoclips.

Estos primeros días de septiembre le han pillado a Agoney en Madrid, donde además de continuar con las obligadas labores de promoción también se afana en ultimar los detalles de su próxima sorpresa. "Vamos ahora directos al estudio para hacer cositas nuevas. Estamos preparando para Youtube versiones en directo de canciones de este disco", adelanta. Pese a que su equipo no le deja desvelar muchos detalles , el intérprete asegura que las ganas que tiene de llevar a los escenarios sus nuevas canciones le han empujado a buscar nuevas estrategias. "Tengo muchas ganas de cantar estas canciones en directo porque al final son temas que están pensados para ello. Me quería reunir con los músicos y ver qué pasaba. Quiero que las gente las empiece a disfrutar desde ya así que en nada podrán vivirlas. No será en persona pero sí en directo a través de Youtube", precisó.

Con apenas unas semanas de vida, Libertad le está granjeando al artista tinerfeño muchas satisfacciones. "Salió hace dos semanitas y algo: el 28 de agosto. Ha sido mucho el tiempo el que he dedicado a preparar este disco, unos dos años. Encima está dando buenos resultados. Ha sido número uno en ventas y eso, aunque al fin y al cabo son solo números, se agradece mucho. Es un dato que refleja la recompensa del público. Al final sí que se ve gratificado tanto trabajo", festejó.

Para un artista de apenas 25 años ha sido toda una responsabilidad meterse de lleno en el proceso de creación de un primer disco. "He cantado e interpretado los temas, por supuesto, pero también los he compuesto y producido", valoró. "Sin duda ha sido toda una experiencia y también ha sido un aprendizaje brutal. Imagínate". Agoney le plantó cara al desafío, consciente de que es una oportunidad de la que no suelen disfrutar todos los jóvenes talentos que llegan al mundo de la música. "Me siento afortunado, claro. También es verdad que me tocó vivir una situación laboral que propició que este fuera el camino. Ahora, sin embargo, lo agradezco. En un principio lo sufrí bastante porque te encuentras un poco desamparado y no sabes muy bien por dónde tirar, no te ves capaz de producir todo tú solo. Ahora lo agradezco porque aprendí muchísimo y, sobre todo, me di cuenta de hasta dónde podía llegar", destacó.

Después del despliegue vocal de Más, el intérprete ha vuelto a sorprender con otro single promocional, Edén. En todas ellas, el joven adejero demuestra su potencial interpretativo. Eso sí, cuando se le interroga por el estilo musical que mejor se adapta a su forma de concebir la música confiesa que no tiene en cuenta este tipo de etiquetas. "Es verdad que me pierdo un poco en ese aspecto. Cuando compongo nunca pienso en estilos, pienso en lo que quiero hablar y que la música lo acompañe, como si fuera una banda sonora. Nunca pienso en hacer una cosa u otra, en hacer algo más trap o no, solo me enfoco en lo que quiero contar. No sé encajar las canciones en estilo en concreto. Tengo canciones bastantes complicadas para eso, pero creo que en el fondo es muy bueno", explicó.

Así pues, Agoney cuida tanto la forma como el fondo. Cuando compuso Más, por ejemplo, todo salió de forma natural . "Era la única forma de cantarla que me salió, fue algo muy natural. No había otra forma, en realidad", sentenció.

La situación sanitaria derivada del Covid-19 obligará a esperar, al menos de momento, para verle con sus canciones sobre un escenario. Pese a todo, no deja de ensayar y preparar otras "cositas". De hecho ya está preparando su gira de cara a 2021. "Lo que sí hemos hecho son firmas de discos. Hicimos cinco y estuvo muy bien porque gracias a esas cosas nos damos cuenta que sí se puede organizar encuentros. Se pueden hacer conciertos y eventos con todas las medidas de seguridad y además la gente las respeta. Sí que se puede, no hay que tener miedo", insistió.

Agoney está deseando reencontrarse con su público, especialmente con el canario. No en vano, Libertad nació en Tenerife. "La mayoría de las canciones están compuestas en mi casa, en Adeje. Incluso si ves la portada se ve el mar, mi conexión con el mar es indudable. Soy de Tenerife, de una isla. Por ejemplo, la canciçon Volver a ser habla mucho de eso, de volver a ser aquel niño. Habla del mar, de navegar, es que al final la tierra siempre llama", concluyó.