Las artes escénicas en Canarias pierden 2,5 millones de euros por la pandemia

Las concentraciones que el pasado jueves llevaron a cabo en toda España los profesionales de las artes escénicas, epígrafe que aglutina entre otras actividades culturales al teatro, la danza o la música ha servido para trasladar a toda la sociedad la dramática situación a la que la pandemia del Covid 19 y la desidia administrativa han arrastrado a un sector del cual viven directa o indirectamente en Canarias 27.000 personas cuya actividad supone el 3,2% del PIB del Archipiélago.

Según los datos aportados por Réplica y Pie de Base, las dos asociaciones culturales más importantes de las Islas, que reúnen a 79 compañías de la comunidad, la crisis sanitaria y la nefasta gestión política en materia cultural ha generado en los últimos seis meses de 2020 aproximadamente 2.570.568 euros de pérdidas.

Todo ello ha agotado la paciencia de los implicados tras seis meses de incertidumbre, de protocolos sanitarios variables, de restricciones incomprensibles, de ayudas económicas que no terminan de llegar y, sobre todo, de la pasividad o falta de sensibilidad del Gobierno de Canarias que el pasado jueves, en boca de Rubén Pérez, director General de Cultura del Gobierno de Canarias, ha generado una situación complicada. "Acudan a los Servicios Sociales", dijo el político.

Los datos de ambas asociaciones reflejan que en los seis meses de enero a marzo hasta hoy se han cancelado, suspendido o aplazado un total de 278 exhibiciones, aproximadamente cuatro por compañía y mes. Asimismo, se cancelan, suspenden o aplazan 101 acciones culturales externas por compañía y periodo de estudio.

"Estos datos no incluyen las posibles contrataciones a corto plazo de exhibiciones y acciones culturales realizadas dentro del periodo de estudio, (marzo a julio) y que deben incluirse como lucro cesante, por lo que los totales y las medias previamente presentadas deberi?an aumentarse entre un 10 y un 15% para acercarnos a una cifra más real de pérdidas directas a corto plazo. Además, existen otras perdidas de difi?cil cuantificacio?n a medio plazo derivadas directamente de esta paralización", explica Luis Javier Ríos Pelarda, presidente de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Canarias, Réplica

El impacto económico y laboral que las medidas de prevencio?n ante el COVID19 han tenido sobre las empresas asociadas a Réplica reflejan, además, que se han cancelado, suspendido o aplazado un total de 278 exhibiciones, "aproximadamente cuatro por compañía y mes. Se cancelan, suspenden o aplazan, además, 101 acciones culturales externas por compañías".

Las pérdidas directas por facturación prevista por actividad total entre el 10 de marzo y el 1 de julio de 2020 asciende a 569.526 euros. "Tomando como referencia a las 24 compan?i?as asociadas a Réplica en la actualidad, el promedio de pérdidas por compañía en el peri?odo de estudio se sitúa en 23.730,25 euros por productora".

"Estos meses han sido muy duros para todos los sectores, eso nadie lo pondría en duda. Sin embargo, he de decir que la cultura pasa de nuevo por otro bache, y por desgracias es peor que aquel que parece lejano en el tiempo, 2008", reconoce Mikal Rodríguez Martín, Gestora Cultural y Distribuidora de Artes Escénicas y Música, gestora cultural, subtituladora de contenido audiovisual y distribuidora de arte escénicas y música.

"Las gestores que trabajamos desde el ámbito privado nos vemos cada día luchando contra corriente, las ayudas que a bombo y platino se anuncian, no llegan; Los plazos a los que podemos acogernos para sobrellevar la situación, se acaban; La administración a pesar que parece que quiere, no hace lo que se necesita el sector (queremos trabajar sobre todo). Muchos son los que nos vemos en la incertidumbre de reinventarnos, reciclarnos o simplemente de resistir por aquello que es vida para nosotros", explica.

El jueves "salimos a la calle a luchar juntos por el sector porque #todoshacemoscultura, #laculturaessegura y todos, batallamos por vivir en este sector por el que damos todo lo que llevamos", recuerda Mikal.

"Otro asunto que me hace reflexionar es la lectura del BOC y su modificación. Me encanta el deporte y eso no lo cuestiono tampoco, pero sí toca mi bolsillo creo que debo al menos, poder hacer comparaciones. Esto me lleva justamente a la comparación de los escenarios deportivos y religiosos con la cultura. No hay que ser muy sagaz para ver que claramente salimos sin ventaja en este juego contra el tiempo y la supervivencia económica. Los aforos de sendos espacios son, con diferencia, mucho más benevolentes que con las actividades culturales".

"Que duro se hace trabajar un paso para adelante y dos, o incluso, tres hacia atrás. El sector, los gestores privados, que llevamos también la responsabilidad de dar estabilidad a aquellos otras personas que dependen de nuestro trabajo, se hace más duro según las medidas sanitarias piensan o no, en todos los sectores económicos por igual. Inviable e imperdonable, esperar hasta el último momento para autorizar una actividad, una vez que está todo preparado para ser exhibido al público. Todo ese trabajo además de rabia, genera gastos que son asumidos por el sector y no son recuperables", agrega Mikal Rodríguez.

