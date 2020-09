Fimucité convertirá el Auditorio en una 'Casa de Papel'

El Cabildo de Tenerife fue ayer el escenario de la presentación la decimocuarta edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), referente mundial en su género, que se celebra desde hoy, viernes, hasta el 27 de septiembre. Los detallesde la cita los dieron a conocer la consejera de Cultura, Educación, Juventud, Museos y Deportes del Cabildo, Concepción Rivero, y el director del festival, Diego Navarro.

Ambos estuvieron acompañados por dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la concejal de Cultura, Gladys de León, y la responsable de la Sociedad de Desarrollo, Evelyn Alonso; además de la edil de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Yaiza López.

Concepción Rivero agradeció a Diego Navarro y su equipo "el empeño demostrado para conseguir remover todos los obstáculos y sacar adelante esta edición", de un evento que calificó "de gran relevancia internacional y del que estamos muy orgullosos de poder apoyar cada año", afirmó la consejera quien, además, quiso dejar claro que "estamos preparados para poder ofrecer un evento seguro con todas las garantías".

El responsable del festival, Diego Navarro, fue rotundo: "No voy a negar qu nos ha costado llegar hasta aquí; sacar adelante esta edición ha sido un acto de amor" y señalaba que "titular uno de los conciertos como Somos la resistencia es real, porque el resto de eventos de estas características no han seguido adelante este año y Fimucité es el más antiguo de Europa", explicaba el también director de orquesta, quien dejó claro que "nos hemos tenido que reinventar en tres meses y lo hemos hecho mirando hacia nuestro país".

El impacto de la crisis sanitaria y la situación de excepcionalidad causada por la Covid-19 llevó a la organización a replantearse el formato del festival que, mantendrá en su programación su esencia a través de conciertos originales, experiencias únicas y la participación de invitados excepcionales.



Banda sonora y Cecilia Krull

El plato fuerte será la interpretación, en estreno mundial, de la banda sonora de la exitosa serie de televisión La Casa de Papel, adaptada a formato sinfónico. El maestro Navarro se pondrá al frente de la OST en las dos funciones previstas de Somos La Resistencia: La Casa de Papel en Concierto, el viernes 25 y el sábado 26 en el Auditorio, con la presencia de los compositores Manel Santisteban e Iván Martínez Lacámara, y la cantante Cecilia Krull, quien interpretará la popular canción principal de la serie, My life is going on.

También visita Tenerife, con motivo de estos conciertos, el actor protagonista de La Casa de Papel, Pedro Alonso, mundialmente conocido por su papel de Berlín, y el creador de la serie, Álex Pina, quien recogerá en este marco un Premio Honorífico en reconocimiento a su trayectoria, por el hecho de haber creado productos televisivos de extraordinaria calidad que han permitido impulsar e internacionalizar la música para el audiovisual español.