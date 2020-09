El Real Casino acoge la presentación de la sexta novela del Gerardo Pérez Sánchez

La sede santacrucera del Real Casino de Tenerife, ubicada en la céntrica plaza de La Candelaria, acoge esta tarde a las 19:30 horas la presentación de la sexta novela de Gerardo Pérez Sánchez (La Laguna, 1972): Historia desconocida de mis antepasados (Editorial Verbum). El escritor y crítico de cine, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL) estará acompañado en el acto por el Diputado del Común, Rafael Yanes.

Este libro debería haberse presentado a principios de año pero la crisis sanitaria ha obligado a retrasar su puesta de largo. El acceso a la presentación de esta tarde será libre aunque habrá limitaciones de aforo. "Esta es una novela que relata una historia de amor que transcurre a lo largo de varias décadas y está vinculada directamente con el conocimiento intergeneracional", destacó ayer el autor, que hace algo más de un año publicó también la novela Amanecer en el ocaso. En aquella ocasión viajaba hasta África de la mano de Rodrigo Cifuentes, un militar retirado que asume funciones de investigador privado.

En este nuevo proyecto, Sánchez Pérez se acerca a la historia de una joven que se topa por casualidad con la historia de amor que vivió su bisabuela en Güímar. Poco a poco, mientras se sumerge en ese curioso pasado familiar, ese descubrimiento termina influyéndole de forma muy personal. "Este era un reto que me apetecía mucho afrontar. La historia comienza en los inicios del siglo XX y ese amor que centra el relato se extiende hasta finales de los años 70. La novela, de hecho, enlaza luego con la época actual, llega hasta el año 2020", añadió.

Uno de los aspectos en los que el autor ha querido hacer hincapié es el hecho de que en muchas ocasiones no conocemos realmente quienes fueron nuestros antepasados. "No sabemos realmente cómo fue la vida de nuestros abuelos más allá de con quién se casaron y cuántos hijos tuvieron", comentó. "No sabemos nada de sus desvelos, de sus sufrimientos o temores. Tenemos de ellos una única visión, la de cuando son ancianos. Nos olvidamos de que ellos fueron jóvenes también".

Tampoco es casual que parte de la historia se desarrolle en la localidad tinerfeña de Güímar, un lugar del que Pérez Sánchez conserva muchos y emotivos recuerdos de la niñez. "Mis padres tenían un pequeño apartamento en el Puertito de Güímar. De pequeño veraneaba allí y buena parte de lo que hay en el libro tiene que ver con ese lugar, con sus playas y pescadores", recordó. Gúímar sirve, también, de punto de encuentro entre los protagonistas de la historia que vertebra la novela. "De hecho, es la historia de amor entre una mujer que vivía allí, aunque posteriormente se muda a Santa Cruz, y el hijo de un profesor austriaco que viene a la Isla para estudiar las pirámides de Güímar", explicó.

Pérez Sánchez adelantó que su próximo proyecto editorial ya está prácticamente "encauzado", en Historia desconocida de mis antepasados vuelve a centrarse en el sentimiento más universal de todos. "Hasta ahora todas mis novelas han sido todas historias de amor pero siempre busco formas distintas de abordar cada una de ellas. Hay intriga, acción, ciencia ficción o relatos más cómicos o melodramáticos. Lo bonito es abordar desde distintos puntos de vista temas que son universales ", reveló el lagunero.

Puede que después de concluir su próximo libro haga un pequeño "parón" en su actividad literaria para afrontar otros retos. "Creo que quizás necesite más tiempo para estudiar o informarme sobre temas que luego quiero abordar", adelantó. Mientras tanto, reconoció que su pasión por el cine, de nuevo, está muy presente en las páginas de su nueva novela: "Sin duda hay algunas películas que me han influido a la hora de redactar algunos pasajes. Soy un escritor muy visual aunque suene una contradicción porque la literatura es eminentemente palabra. Me esfuerzo para que el lector represente en su mente una forma visual de ver la historia que es la que a mi me gustaría transmitir".

Pese a las difíciles circunstancias que atraviesa en estos momentos el sector editorial, Pérez Sánchez mantiene sus objetivos y espera poder organizar alguna presentación más durante los próximos meses, aunque lamenta la cancelación de las ferias literarias. Su nuevo libro ya está disponible en las principales librerías de la Isla y en las plataformas de descarga habituales.