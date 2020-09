De 'Operación Triunfo' a embajadora de Adeje

Su actividad se centrará, entre otras cosas, en ayudar a la Dirección del espectáculo 'La Pasión' en materia vocal, colaborar a la formación de alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza, organizar eventos y promocionar el destino turístico Costa Adeje entre sus 200.000 seguidores en redes sociales.

Mamen Márquez (1978, Granada), exprofesora del got talent televisivo Operación Triunfo (TVE), asesora al Ayuntamiento de Adeje en las áreas de cultura y promoción turística desde hace algo más de un mes. Coach Vocal especializada en el desarrollo de técnica vocal, la andaluza ocupa una de las dos plazas de cargos de confianza que José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde adejero, tenía libres antes de que se confirmara una contratación que se empezó a gestar antes de que se decretara el estado de alarma: su "fichaje" se incluyó en uno de los puntos que se expusieron en el último pleno y Coalición Canaria puso de manifiesto que se trataba de una "operario innecesaria".



El 'vinculo' tinerfeño

Casada con un orotavense, esa fue una de las bazas que jugó el consistorio de Adeje para poder contratar los servicios de una profesional que acumula una larga trayectoria en musicales, como Hoy no me puedo levantar, Los Miserables o Mamma Mía!. El hecho de que pase largas temporadas en la Isla se convirtió en una ventaja a la hora de negociar un contrato que en otras circunstancias no podría ser asumido por la administración local: Mamen Márquez va a percibir unos 2.500 euros mensuales netos por un trabajo orientado a desarrollar proyectos en la Escuela Municipal de Música y Danza de Adeje (EMMA) y, sobre todo, en el asesoramiento a nivel vocal para el espectáculo La Pasión, que cada viernes de Semana Santa se representa en la plaza de la Cruz del Llano, la Calle Grande y la Plaza de España del casco histórico del municipio sureño, de forma mayoritaria por actores y cantantes no profesionales.

Además, Mamen Márquez ya trabaja en el diseño de dos proyectos municipales de tipo cultural. De algunos de estos asuntos habló la pasada semana con varias autoridades locales y personal del Ayuntamiento. Esta exprofesora de Operación Triunfo, según explica el consistorio adejero en una nota, es profesora de técnica vocal, asesora de interpretación, reeducadora de la voz, cantante, directora musical y asesora artística. Fuentes de la corporación indican que es una de las mejores profesoras de canto a nivel europeo.

Además, cada mes pasa en Tenerife más de dos semanas, lo que contribuirá a que pueda llevar a cabo su labor de formación y asesoramiento a nivel cultural. Para contratarla como personal de confianza, las autoridades adejeras también han tenido en cuenta que Márquez tiene más de 200.000 seguidores en sus redes sociales, por lo que se prevé que las fotos, vídeos y comentarios que divulge tendrán una amplia repercusión entre ciudadanos de diferentes edades y segmentos económicos.

Márquez aclara que su nombramiento como asesora cultural en Adeje no está relacionada con una vinculación a un partido político determinado, en este caso el PSOE. Se considera una persona "apolítica; nunca he entrado ni entraré en cuestiones de dicha índole", apunta. En esa línea, comenta: "mi función en el Ayuntamiento consistirá en desempeñar un cargo técnico de asesoramiento cultural, en relación a la formación musical y artística; ayudar a sacar, formar y visibilizar el talento; a la programación de espectáculos", así como a dar a conocer Adeje "como destino turístico, ante la crisis de este sector en el país".

Durante su trabajo en Operación Triunfo, uno de los concursantes a los que Mamen Márquez impartió clases fue al adejero Agoney, quien, antes de ser conocido a nivel nacional por sus cualidades artísticas, participó en La Pasión, donde cantó e interpretó varios años el personaje de San Juan.