Zaida Almeida: "En pleno siglo XXI, nuestro grupo suena sin enchufarse a la corriente"

La elegancia y delicadeza de Zaida in Three llega el jueves al teatro Leal de La Laguna. Esta banda acústica hace del jazz un hilo conductor y anima al público a acudir a este recital tan especial que se encargará de versionar a los grandes de todos los tiempos al mismo tiempo que presenta temas propios, fruto de los meses de confinamiento. La voz de Zaida Almeida conduce el trío vocal que José Félix Álvarez y Sara Almeida completan con equilibrio.

¿Qué tiene preparado Zaida in Three para el concierto de este jueves en el teatro Leal?

Pues el público va a poder comprobar las grandes ganas que tenemos de volver a actuar después del parón al que nos ha conducido la pandemia. Ya hemos tenido la fortuna de tocar estas últimas semanas, pero el Leal siempre es un espacio que invita a estar aún más motivados. Además, tenemos la suerte que no hemos tenido que cambiar nuestro formato porque somos un grupo acústico que se compone de tres voces, contrabajo y piano, y no tenemos grandes problemas para adaptarnos. En cuanto a la música, el concierto que ofreceremos contará con los temas que componen nuestro disco publicado en agosto del pasado año. Además, presentaremos algunas novedades con nuevas incorporaciones.

Así que han tenido tiempo para trabajar nuevos temas durante el confinamiento.

Sí. A mí me costó bastante ponerme a trabajar pero todos utilizamos esta pandemia para componer algo. Pero reconozco que me costó. Pensé que estar encerrada en casa me iba a ayudar a concentrarme pero me di cuenta de que me faltaban los estímulos de la vida para poder inspirarme. A pesar de eso, salieron cositas y estoy muy contenta con el resultado.

¿Cómo organizan el trabajo entre los tres componentes del grupo?

Yo ideé el proyecto y cada uno de mis compañeros juega ahora un papel fundamental porque ellos crean sus propias cuerdas. Cuando ensayamos, yo propongo los esqueletos de los temas pero los arreglos son un trabajo de los tres. Con las composiciones propias pasa un poco lo mismo: les hago llegar lo que tengo en la cabecita con las partituras y las grabaciones pero luego trabajamos entre todos.

¿Y cuál es el mensaje que quiere transmitir Zaida in Three con su música?

Este proyecto nace con la intención de darle protagonismo a los arreglos vocales. Siempre he sido una enamorada de esa parte de la música. Yo empecé siendo violinista pero siempre me enamoraron los arreglos vocales, aunque realmente no sé muy bien cómo llegué a este resultado, a este proyecto. Lo cierto es que en un momento dado me di cuenta de que mi idea junto con el acompañamiento de las voces, el contrabajo y el piano podían ser algo especial. Porque a veces más cantidad no implica mejor calidad. Pero siempre me ha encantado versionar temas conocidos porque yo siempre digo que hay tantas cosas bien hechas que a veces a uno le cuesta aportar algo nuevo y de calidad.

¿Y cómo surgió la oportunidad de hacer temas propios en mitad de todas esas versiones ya trabajadas?

Pues todo surgió cuando empezamos a trabajar en el disco, el año pasado. Aunque no ha sido algo premeditado. Me dio por componer de manera espontánea, aunque hacía mucho tiempo que no lo hacía. Pero de lo que me di cuenta de inmediato es que las canciones que hacía parecían hechas para esta formación, me lo imaginé así desde el principio. Así que trabajamos a contrarreloj para poder incluir esos temas propios en el disco que estábamos preparando, que era de versiones y lo grabamos en un concierto que dimos en el antiguo convento de Santo Domingo, en La Laguna. Así que volvimos a ese escenario para que todo tuviese la misma acústica.

¿Ahora Zaida in Three contará con más temas propios o seguirán apostando por las versiones?

Creo que los temas propios estarán más presentes aunque no sé qué importancia tomarán al final. Está claro que una vez que te metes en la aventura de componer, esto acaba siendo lo natural pero tampoco quiero comprometerme porque cuanto más quiere uno componer, menos le sale. Es un trabajo que no puede ser una obligación.

Zaida in Three es una formación muy peculiar, ¿siguen los pasos de algún grupo en particular?

Realmente no. Nunca he visto un proyecto con la formación exacta que presentamos nosotros y, de hecho, el grupo se generó a partir de una idea que es completamente diferente a la nuestra, Iseo. Me encanta decir que es irónico que, en pleno siglo XXI, nuestra formación pueda sonar sin tener que enchufarse a la corriente.

Y todos esos detalles tan propios, ¿qué opinión generan entre el público?

Es cierto que somos una formación diferente y siempre hemos recibido una respuesta positiva por parte del público. Eso también hace que te moldees porque sin el público no tiene sentido nuestro trabajo.