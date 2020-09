Dora Postigo, de las redes a 'Vogue'

Es un ejemplo del poder que tienen las redes sociales. Sin complejos, creativa, jovial, Dora Postigo es la nueva revelación musical, una adolescente de voz suave y cargada de sentimiento, que compone sus letras y que igual canta en inglés que en castellano, que cuelga vídeos en los que se la ve tocando el piano, ahora a solas, hace unos años entonando junto a su madre, la recordada Bimba Bosé.

A sus 16 años, acaba de dar un paso al frente para darse a conocer a un público más amplio. La han colado en la portada de la edición española de Vogue -insisten desde la publicación en que es la primera vez que alguien de su edad sube a este trono-. Lo hace fotografiada por Ezra Petronio y bajo un clamor global por esta pandemia, el de las palabras esperanza y futuro.

En la revista, donde aparece con el pelo rosa, anuncia que debutará en el cine -¿quién dijo miedo?- de la mano de otro osado, el actor y director Paco León. Él ya sabe cómo es un primer plano de los labios de Dora. Los filmó en un videoclip Ojos de serpiente, ese bolero magnético y cargado de reproche que también cantó en Operación Triunfo, otro momento de subidón.

"Dora tiene algo muy valioso: su autenticidad. No necesita aparentar nada", dice en la revista Paco León. "Es otro vértigo, pero me gusta la adrenalina. Nunca me he visto cerca del cine, mi vida siempre ha sido la música, pero confío en Paco", asegura ella.



Vía de escape

"Cuando me propusieron salir en la portada me quedé en shock", asegura la joven, hija, además de Bimba Bosé, fallecida en enero de 2017 tras dos años de lucha contra el cáncer, del realizador y músico Diego Postigo, que lleva unos años saliendo con la actriz Bárbara Lenny. "Si la música es lo mío, ¿por qué me proponen ser portada de una revista de moda?". Pero todo está relacionado.

"Para mí la música es una vía de escape, me calma y la utilizo para expresarme en función de mi estado de ánimo. Hago música bastante oscura, con mucha mezcla electrónica y, a la vez, bailable", explica Dora, que empezó muy pequeña con el piano y actuó en público con solo 9 años junto a su madre. Un año después, en el 40º cumpleaños de su padre, volvió a repetir experiencia junto con un coro de otras dos niñas. "Me daba corte actuar, era estresante. Ahora ya me siento cómoda. Han sido ya tantas veces que consigo abstraerme y actúo como si estuviera en mi habitación".

Con cinco singles hasta la fecha y más de ocho millones de reproducciones en Spotify y otras miles en Youtube, Dora prepara su primer EP para finales de año. Su nuevo trabajo, Oxena, cuenta en Vogue que nació de una idea, "con flor en mano" y de una ruptura real, una composición que verá la luz con un vídeo firmado por su tío, el fotógrafo Gorka Postigo, y Nono Vázquez. La joven, que retomará las clases en el instituto el próximo curso y que tiene una hermana menor, June, ha sido imagen también de David Delfín siguiendo los pasos de su madre, con la que guarda parecido hasta cuando baila.

"Yo quiero ser yo misma, claro, pero las cosas que me gustan siempre tienen que ver con ella. Es mi manera de tenerla siempre cerca", comenta.