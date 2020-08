Acosta viste al hombre arabesco

Andrés Acosta vuelve a la carga con una nueva propuesta. El diseñador palmero ha aprovechado al máximo los meses de confinamiento para seguir evolucionando, y lo hace de la mano de 'Habib Albi'. Su ropa ya ha pasado por la alfombra roja de la fiesta de Elton John para los Oscar. La cantante Lola Índigo y la presentadora Cristina Pedroche también han confiado en el canario para algunos de sus actos sociales. Ahora, el palmero se atreve con una colección masculina.

Andrés Acosta siempre se ha sentido fascinado por el orientalismo. Desde que era pequeño, el diseñador palmero sintió interés por la historia y la cultura del Medio Oriente y, cuando creció, tuvo la oportunidad de viajar a esos rincones que inspiraron historias tan importantes para él como Las mil y una noches. Su trabajo como diseñador le ha permitido salpicar de esas influencias algunas de sus creaciones, pero la presentación de su nueva colección -la primera que realiza para hombres- ha terminado de confirmar esa total influencia que ahora se puede disfrutar en Habib Albi.

El diseñador natural de La Palma define esta nueva propuesta como "una oda a la libertad", un viaje que muestra el trayecto que el propio Acosta tuvo que realizar desde Canarias hasta Oriente para entrar en contacto con esas otras culturas que ahora afloran en sus trajes, cargados de reminiscencias bereberes y arabescas. Aunque reconoce que incluso las tres colecciones de mujer que ha realizado con anterioridad cuentan con estos detalles, ha sido en Habib Albi donde "he terminado de perfilar mi estilo".

Andrés Acosta reconoce que esta es "una colección que tenía pendiente desde hace mucho tiempo". Y es que, aunque se ha centrado en la confección de prendas de mujer, "el pasado año empecé a recibir encargos de hombres y, cuando comenzó el estado de alarma y tuvimos que confinarnos, pensé que ese tiempo de recogimiento me serviría para dar forma a algo nuevo".

Así, para la confección de esta nueva línea, Acosta reconoce que "he estado muy limitado en lo que a recursos se refiere". No podía disponer de un modelo sobre el que realizar las pruebas de las prendas por lo que usó su propio cuerpo para ir dando forma a la ropa. Por todo ello, considera que es su colección más personal y por eso ha decidido ser él mismo el modelo para las fotografías promocionales de Habib Albi.

El palmero reconoce que ha sido un trabajo pausado porque ha sido él mismo el que ha tenido que llevar a cabo cada uno de los pasos necesarios para confeccionar todas las piezas. "Nunca me propuse una fecha de lanzamiento; únicamente fui diseñando y cuando creí que ya tenía un número de piezas interesante decidí darla a conocer", explica el creador, quien añade que "me siento orgulloso de la ropa que he creado porque en las prendas se puede comprobar la influencia bereber y árabe, con los cuellos egipcios, los fajines y las texturas y colores elegidos, que dan sentido al viaje personal e introspectivo que ha supuesto esta colección para mí y que muestra la pasión innata que siento por esas culturas". Y es que Acosta afirma que es imposible que no se note a través de estas prendas que Aladdin era su película favorita cuando era pequeño, así como de las influencias recibidas de sus viajes a Marruecos o Jordania.

Proyectada, confeccionada y bordada a mano por el propio diseñador durante los meses de confinamiento, la colección sigue la línea de sostenibilidad con la que la firma ya realiza todos sus proyectos: confección artesanal, 100% hecha en España y con la reutilización de materiales procedentes del stock acumulado durante su tiempo de producción. Tras el diseño de esta línea para hombre, Acosta parece que no abandona sus productos para mujeres y afirma que "ya he recibido comentarios de clientas que me comentan que les gusta mucho mi última colección, sin que parezca que les importe que esté pensada para el otro sexo". Por eso mismo destaca la "interesante versatilidad" de Habib Albi para la que "no me he marcado ningún límite en su desarrollo".

Han sido muchos los sentimientos que han golpeado a Acosta durante la confección de esta colección. El joven llega a reconocer que "he sido egoísta porque he cosido estas piezas como si fuera algo para mí y no he pensado nunca en la parte comercial de la actividad". No obstante, reconoce que "la ropa que hago tiene que tener su armonía, aunque es verdad que no son piezas de diario, sino que las concibo para ocasiones especiales, tanto las de mujer como las hombre".

Habib Albi viaja estos días a Los Ángeles, donde Acosta cuenta ya con una clientela fija desde que hace algo más de un año comenzara a basar allí sus trabajos. Precisamente el diseñador celebra poder mostrar su colección en esta ciudad de Estados Unidos donde "tengo una clientela importante dentro del mundo de la música y el cine, y donde además el hombre muestra un carácter más arriesgado a la hora de vestir, por lo que creo que esta colección podrá llamar la atención". Todo eso llega en un año que ha sido muy importante para el diseñador palmero quien destaca que "está siendo increíble porque las clientas me piden piezas de colecciones anteriores y eso no suele ser normal en este sector, por lo que para mí supone un éxito total".

Habib Albi ha supuesto una liberación para Andrés Acosta. "Ser mi propio modelo me ha permitido defender, más que nunca, lo que soy", relata el joven canario quien añade que "las limitaciones que sufrí durante la creación de esta nueva línea me han permitido mostrar una historia real, la mía, en la que me he desnudado en mitad de esta situación tan compleja y todo eso me ha servido para demostrarme a mí mismo que yo puedo". "Es mi manera de aportar un rayo de luz en mitad de esta situación", afirma el palmero y concluye: "No me considero un ejemplo para nadie pero es cierto que estoy recibiendo muchos mensajes y me doy cuenta de que mi trabajo puede llegar a inspirar a otras personas así que estoy contento porque Habib Albi está sirviendo para mandar un mensaje de optimismo al mundo".