Phe confirma su sexta edición para el 20 y 21 de agosto del próximo año

Después de una edición limitada que tuvo lugar el pasado fin de semana en Puerto de la Cruz, Phe Festival se afianza como la cita por antonomasia de la música independiente en verano y fija ya su mirada en su sexta edición, que tendrá lugar el 20 y 21 de agosto de 2021. El festival inicia así el trabajo para garantizar unos directos espectaculares a los que ya tiene acostumbrados a su público y despide una edición reducida que se celebró el pasado viernes y sábado en un contexto de máxima seguridad, a pesar de la crisis sanitaria que se vive en el país.

Para esta ocasión, la organización optó por celebrar una cita muy ajustada en dimensiones -que en esta ocasión se trasladó al Estadio Municipal El Peñón con apenas un millar de participantes-, marcada por el nuevo contexto sanitario y que obligó a adaptar el encuentro gracias a un exhaustivo protocolo que garantizó a los asistentes una experiencia cultural única, que ahora se ha convertido en pionera en Canarias y seguro tendrá su réplica en otros municipios a lo largo de los próximos meses.

Fiel a su filosofía de aunar música y tendencias en una propuesta innovadora, Phe Festival clausuró su quinta edición el pasado fin de semana como uno de los pocos festivales que no han faltado a la cita de este verano tan atípico. Del mismo modo, tan solo dos días necesitaron para terminar de consolidarse como uno de los eventos culturales más destacados de Canarias y confirmar su apuesta por convertir Puerto de la Cruz en un referente de la música en directo. De este modo, el municipio norteño salió fortalecido de este fin de semana de música, tendencias y gastronomía y se ha convertido en una ciudad modélica en el desarrollo y promoción del tejido cultural y creativo isleño. El alcalde portuense Marco González, indicó ayer que "estamos muy orgullosos por haber propiciado desde el Ayuntamiento la celebración de esta edición tan singular que por su excelencia va a ser tomada como modelo para la celebración de otras citas culturales en toda Canarias".



Responsabilidad y disfrute

El público de Phe Festival 2020 pudo disfrutar de la experiencia musical con un cartel de altura en el que destacaron Sidonie -grupo que se encargó de cerrar esta edición y que recibió la mayor de las ovaciones por parte del público, no solo por su impresionante directo, sino también por las amables palabras que dedicaron a la organización durante su concierto, mostrando lo difícil que es para la cultura adaptarse a las nuevas circunstancias y el ingente trabajo que supuso la organización de esta quinta edición-, Novedades Carminha -que cerró la primera de las jornadas con el público a sus pies y dejó con ganas de más porque el reloj marcó la una de la madrugada y no pudieron terminar su directo-, Ginebras -el cuarteto que enamoró con sus versiones y no dudó en acompañar a Sidonie en algunos de sus temas más destacados-, Cupido -el grupo canario que promete dar mucho que hablar a nivel nacional-, Hidrogenesse o The Levitants. Esta experiencia de entretenimiento contó con un aforo de unas 800 personas, asiento preasignado y mascarilla obligatoria en un recinto adaptado hasta el último rincón a las medidas de prevención y seguridad sanitarias requeridas por la normativa vigente.

Y, como cada año, Phe Festival fue mucho más que música. En esta ocasión, los conciertos estuvieron acompañados por prácticas sostenibles, un encuentro de yoga y una exposición colectiva. En concreto, la muestra Phe Gallery continúa abierta al público alargando este festival de verano que ya calienta motores para su sexta edición. La exposición reúne las obras de más de una veintena de artistas de Canarias y permanecerá abierta hasta el sábado en el horario habitual del Espacio Cultural Castillo San Felipe, de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.