"El año pasado me cambió la cara, literalmente"

Cupido se subirá al escenario de Phe Festival este viernes, en el Estadio de El Peñón de Puerto de la Cruz, a partir de las 22:30 horas. Alejandro García es el bajista de Cupido, uno de los fenómenos musicales de los últimos tiempos, resultado de la unión entre Solo Astra -banda que surgió en Madrid de la unión de varios canarios- y el rapero Pimp Flaco. Tras la cita musical de este fin de semana, la banda espera centrarse en el que será su nuevo disco.

Para aquellos que no lo sepan aún. ¿Cuál es la diferencia entre Solo Astra, la banda que ustedes tenían desde 2015, y Cupido? Son dos proyectos que siguen conviviendo en paralelo.

Sí, claro. Los dos grupos siguen conviviendo, lo que pasa es que uno está más parado que el otro. Con Cupido la agenda se nos ha completado bastante aunque con la situación que vivimos ahora no tanto. Lo que sucede es que Solo Astra requiere de tiempo, un tiempo que no podemos estar destinando a otro proyecto que sabemos que no tiene tanto gancho ?como el que tiene Cupido.

Solo Astra se gestó en Madrid con músicos de origen canario.

Sí, todos somos canarios menos el batería, que siempre fue cambiando hasta que llego Dani, que es el que tenemos actualmente tanto en Cupido como en Solo Astra. Estábamos en Madrid estudiando. Ya entonces el grupo existía. Eran Luis y Toni, los guitarristas y cantantes de Solo Astra. Coincidimos en una clase en la facultad y me avisaron de si quería tocar el bajo. Probamos una semanitas. Como fue bien la cosa, seguimos para delante.

Y en 2019 surge la idea de Cupido y todo cambia...

En 2018 ya habíamos tocado un par de veces con Pimp Flaco y Kinder Malo, dándoles apoyo. Ahí fue cuando se forjó el proyecto de Cupido. Hicimos una canción, la primera, No sabes mentir. Pero en 2019 es cuando se consolidó.

Esto de unir una banda con un rapero no es algo nuevo en la industria, aunque quizás sea algo poco usual en nuestro país.

Quizás en alguna colaboración esporádica pero lo que es tirar para adelante, que es lo que estamos haciendo nosotros, eso sí que no. Yo no sabría decirte otro grupo que lo haya hecho. Igualmente, nosotros no nos vemos tanto como eso sino como una banda. No diferenciamos esos matices entre rapero y rockero. La sinergia es buena y parece que al final cada uno también va encontrando su espacio dentro de la banda. Cada uno escucha lo que escucha y eso le da una personalidad múltiple a la banda.

Justo el 14 de febrero del año pasado sacaron disco con Cupido. Préstame un sentimiento les abrió las puertas de una gira de conciertos que, por desgracia, se ha truncado por la pandemia.

El año pasado me cambió la ?cara y no digo de expresión sino que me cambió literalmente porque fue un año bastante movido. Estas son cosas que ninguno se espera y al final te ves recorriendo casi 100.000 kilómetros de carretera durante un año. Llevamos ?genial este golpecito de suerte que hemos tenido. Claro, con la situación actual, tanto nosotros como la cultura en general se ha visto frenada y habrá que ver cómo tira para adelante también.

¿El concierto del próximo viernes en el Phe Festival será el de su regreso a los escenarios tras el parón por el Covid?

Ya ni me acuerdo de cuándo fue la última vez que tocamos. Fue antes del coronavirus, bastante antes. Ya nos cancelaron algunos en marzo. Desde noviembre no nos subimos a un escenario.

Pues va a ser un momento especial y diferente. El público estará sentado y con mascarillas.

Habrá que vivirlo. Toni, el teclista del grupo, sí colabora de vez en cuando con otros artistas y ya ha experimentado lo que son los conciertos estos con mascarilla y fronteras. Quién sabe.

¿Qué planes tienen para los próximos meses?

Lo primero que tenemos en mente es hacer un buen disco. Creemos que ha llegado el momento y más tal y como están las cosas, que nunca sabes si vas a poder tocar o te lo van a cancelar o qué. Creemos que es un buen momento para planearse las cosas y ponerse serios.