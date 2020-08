Tenerife ha sido el plató de 1.647 producciones audiovisuales en 20 años

Tenerife Film Commission (TFC), la marca de Turismo de Tenerife encargada de la promoción de la isla como plató de rodaje, cumple 20 años, en los que la isla ha sido escenario de 1.647 producciones que han producido 140 millones de euros de ingresos.

El Cabildo de Tenerife indica en una nota que esta marca ha dado impulso al sector audiovisual local y ha permitido posicionar a la isla como referente internacional para acoger toda clase de producciones audiovisuales. El consejero de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo insular, José Gregorio Martín Plata, explica en la nota que con el desarrollo de esta marca se ha influido positivamente en la propuesta de la isla como plató, pero, además, ha sido un trampolín a través del cual se potencian los atractivos incentivos fiscales —especialmente beneficiosos frente al resto del territorio nacional y europeo—, y se crea una sinergia institucional entre las islas y el gobierno regional.

El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, señala que en estos 20 años a través de la Film Comission se ha facilitado a las empresas del sector localizaciones para rodar, así como ayuda para la consecución de los trámites y permisos necesarios y la asistencia a las principales citas cinematográficas nacionales e internacionales con la finalidad de potenciar y promocionar la imagen de Tenerife para atraer rodajes. La TFC se creó en el seno de la entidad dependiente del Cabildo en marzo de 2000, en su modelo de gestión se incluyó la figura de las empresas asociadas a la Film Commission, lo que facilitó desde el primer momento la interacción directa con las productoras y empresas locales, aspecto clave en el éxito cosechado por la isla en este ámbito en los últimos 20 años.

Dentro de las producciones acogidas por la isla en este periodo destacan 79 largometrajes, entre ellos las superproducciones de Hollywood Furia de Titanes e Ira de Titanes, Fast & Furious 6, Jason Bourne, Rambo V: The Last Blood o Wonder Woman 1984, con la presencia de estrellas como Sam Worthington, Ralph Phiennes, Liam Neeson, Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Matt Damon, Tommy Lee Jones o Sylvester Stallone. Las películas españolas también han ocupado un papel relevante en estas dos décadas: Intacto, del director tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo, fue la primera producción nacional asistida por la TFC, en 2001.

Le siguieron otras, desde Óscar: una pasión surrealista, a El vuelo del Guirre, El cuaderno de Sara, Yucatán, Operación Concha o Una hora más en Canarias, donde han participado actores y actrices de la talla de Leonardo Sbaraglia, Max Von Sydow, Jorge Perrugorría, Victoria Abril, Emma Suárez, Qim Guitérrez, Juana Acosta, Belén Rueda, José Coronado o Luis Tosar.

Entre las producciones audiovisuales, las series de televisión también han ido ganando presencia en los últimos años. La Templanza, The Head, Dr. Who, Sky Rojo, Silent Witness o The One son algunas de ellas.

También en 20 años, las sesiones fotográficas, en especial enfocadas al mundo de la moda, ocupan un papel muy relevante, con un total de 620 atendidas así como 350 rodajes publicitarios.

El Cabildo recuerda que en 2016 se estableció en Tenerife la productora Mondo TV, referente en el mundo de la animación.

Sería la primera de estas empresas que, atraídas por los incentivos fiscales y la calidad de vida, recalarían en Tenerife, aunque la isla ya contaba con productoras de peso como La Casa Animada.

Cuatro años después, el número asciende a siete, que dan empleo a cerca de 300 personas y entre los principales hitos, el Cabildo destaca la producción parcial de Tadeo Jones 2 y Las aventuras del Rey Midas, que utilizó el superordenador HPC Teide para renderizar el largometraje.

La nota también destaca que para reforzar a la isla como lugar de referencia para esta clase de producciones, Turismo de Tenerife y el Cabildo organizaron en 2018 en Tenerife la primera edición de los Premios Iberoamericanos de la animación, los Premios Quirino.