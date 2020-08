Josh Acosta promete un verano musical

No todo van a ser cancelaciones y medidas de seguridad. El joven intérprete Josh Acosta ha decidido compensar la falta de conciertos en vivo con nuevos motivos para cantar y bailar, aunque sea lejos de los escenarios. El tinerfeño acaba de publicar Te quiero pa mi y en breve sacará otros dos temas.

Más de tres millones de visitas en su canal de 'YouTube' avalan el éxito del joven tinerfeño Josh Acosta, afincando en Madrid desde hace más de siete años y responsable de otras revelaciones del género urbano como 'Gata callejera', 'Moda o Loco X ti'. Pese a las circunstancias sobrevenidas y este verano atípico e incierto para todo lo que tenga que ver con los espectáculos y la música, Acosta ha decidido no cejar en su empeño de sacar nueva música al mercado. Consciente de que es probable que no se suba a un escenario durante varios meses ha decidido regalar nuevas canciones a sus seguidores.

Hace apenas un par de semanas, el también compositor publicó 'Te quiero pa mi'. Es una de esas canciones destinadas a convertirse en un ritmo veraniego que canta a las dificultades del amor en la distancia. Tiene toques muy canarios y encaja a la perfección en los géneros urbanos que están tan en boga. "Es mi último sencillo y la verdad es que todo el equipo estamos muy felices con el resultado que estamos viendo en las redes. En apenas los dos primeros días desde el lanzamiento ya alcanzábamos las 100.000 reproducciones", recordó al artista, que comenzó a desarrollar sus habilidades con apenas ocho años.

Además de cantar, Acosta es un conocido compositor para otros artistas y ha colaborado con compañeros del género como Rasel, con el que ha llegado a rondar los tres millones de visitas. El tinerfeño tiene bastante clara cuál es la mejor forma de promocionarse y darse a conocer. Por eso, después del éxito alcanzado con 'Te quiero pa mi', confía en poder ir publicando varias canciones más. Al menos dos de ellas saldrán en breve y llegan, además, con colaboraciones. "Creo que los discos, tal y como los conocemos, ya han muerto. El futuro es lo digital. Yo opto por el futuro, sobre todo porque me dirijo a gente joven que ya está acostumbrada a las nuevas tecnologías,: al spotify, el iTunes, etcétera", explica.

Aunque no puede adelantar los nombres de esos dos colaboradores que le acompañan en sus próximos lanzamientos, promete a sus seguidores -a su "gente"- que en breve habrá noticias a través de sus redes sociales. El verano de Acosta se preveía repleto de conciertos que se han tenido que cancelar por la crisis sanitaria. Pero este joven intérprete canario no pierde ni la sonrisa ni la ilusión. "Ha sido un verano bastante atípico para mí porque tenía bastantes conciertos y se han cancelado todos por los motivos que conocemos. Vamos a seguir luchando por seguir preparando cositas para el futuro. Tengo muchas ganas de seguir sacando música, de seguir publicando vídeos y que todo vuelva a la normalidad. No a la nueva normalidad sino a la normalidad normal, la de toda la vida", insiste.

Sobre sus gustos creativos, el intérprete asegura que no se siente del todo cómodo con las etiquetas, que lo que realmente le gusta es la música, sin más. "A mí me gusta hacer música. No creo que pueda elegir un único estilo porque lo que me adoro es disfrutar con ella y que la gente también lo pase bien al escucharla. Aunque si me tuviera que decantarme, tal vez sería con el pop urbano", detalla.

Acosta toca, entre otros instrumentos, la guitarra, el bajo, la batería y el piano. Disfruta tanto con su trabajo que prefiere estar siempre ocupado a la espera de poder retomar los anhelados directos. "Me apetecen mucho los conciertos y los escenarios en general aunque entiendo que ahora lo que toca es esperar; las circunstancias lo requieren. Luego los cogeremos con más ganas", confiesa. Mientras tanto, seguirá componiendo aunque no tiene claro si en el futuro se decidirá a sacar un recopilatorio con todos sus temas. "Soy una persona que a la que le gusta estar siempre desarrollando nuevas canciones; soy compositor también y me gusta tener a las editoriales ?actualizadas con mis nuevas creaciones".

Para los próximos meses de verano, Josh Acosta espera poder tener la oportunidad de viajar a las Islas para pasar algunos días con su familia. El confinamiento le pilló en su casa de Madrid y "ahora no faltan ganas de ir a Canarias. Este agosto quisiera pasar un tiempo en El Hierro, de ahí es toda mi familia. Iré a la playita y todo eso", festeja.

Finalmente, Josh Acosta reconoce las ventajas de manejar bien las redes sociales como herramienta promocional. "Son esenciales para comunicarte con tus seguidores y para saber qué les gusta y qué no. Se agradece poder comunicarte con el mundo solo con tu móvil", concluye.