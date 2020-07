El creador de 'La casa de papel' recibirá un premio honorífico en Fimucité

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) suma al elenco de invitados de su decimocuarta edición al creador de La Casa de Papel, Álex Pina, quien visitará la Isla con motivo del evento Somos La Resistencia: La Casa De Papel En Concierto. Este concierto está programado para los días 25 y 26 de septiembre, en el que se interpretará en estreno mundial la banda sonora de la exitosa serie de televisión, adaptada a formato sinfónico. El autor recogerá en este marco un premio honorífico en reconocimiento a su trayectoria y por haber creado productos televisivos de extraordinaria calidad que han permitido impulsar e internacionalizar la música para el audiovisual español.

Fundador de Vancouver Media, Álex Pina logró en 2018, por primera vez en la historia de la ficción española, un Premio Emmy Internacional al mejor Drama. Es también creador de otras series icónicas como Vis a Vis, El Barco, White Lines, El Embarcadero y Los Hombres de Paco. Además, recibió el Premio Ondas en 2004 por Los Serrano, y ha recibido otros galardones internacionales como el Fénix iberoamericano o la Ninfa de Montecarlo al mejor drama por La Casa de Papel. En cine ha dirigido y escrito el guion de Kamikaze y ha sido además guionista y productor de Fuga de cerebros 1 y 2, Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti, una de las películas más taquilleras de la industria española.

Compuesta por Manel Santisteban e Iván Martínez Lacámara, la música de La Casa de Papel sonará en el Auditorio de Tenerife de la mano de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección artística y musical del reconocido compositor y director de orquesta Diego Navarro, director de Fimucité.

Ya se encuentran a la venta las entradas para las dos funciones previstas de Somos La Resistencia: La Casa De Papel En Concierto, que contará con la presencia de los compositores Manel Santisteban e Iván Martínez Lacámara, y la cantante Cecilia Krull, quien interpretará sobre el escenario la popular canción principal de la serie, My life is going on.