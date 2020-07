Delirium retoma 'Fábula del topo' con su estreno en el Capitol el 5 de septiembre

La compañía tinerfeña Delirium Teatro tiene, por fin, fecha para estrenar su nueva pieza, Fábula del topo. El debut estaba previsto para los pasado 17 y 18 de abril ?pero la declaración del estado de alarma por la pandemia sanitaria impidió que los actores pudieran subirse al escenario, tal y como habían anunciado.

Da la casualidad de que este 2020 Delirium cumple 35 años de historia, una cifra que les convierte en una de las compañías teatrales más veteranas de las Islas. Tras tener que anular su esperado estreno anual, los responsables de otros éxitos como Arizona han retomado los ensayos de Fábula del topo esta misma semana. Si todo marcha según lo previsto y el Covid-19 no lo impide, representarán por primera vez esta obra los próximos 5 y 6 de septiembre en el que es casi su hogar, el Teatro Capitol de Tacoronte. "Es todo un lujo poder disponer del teatro para los ensayos y durante todo el fin de semana del estreno. Eso nos permite tener todos los detalles a punto y muy comprobados", explicó ayer Soraya González, actriz y productora.

Tras su estreno en Tacoronte, arrancará la gira de esta propuesta. El texto es de Miguel Ángel Ramírez y cuenta con la participación sobre las tablas de César Yanes, Leandro González, Severiano García y la propia Soraya González del Rosario. Por ahora está confirmado su paso por el Teatro Leal, Vilaflor, Guía de Isora, El Sauzal, el Paraninfo, Icod de los Vinos, Los Realejos, el santacrucero Teatro Guimerá y Buenavista del Norte.

Fábula del topo es la nueva apuesta de una de las compañías con más solera del Archipiélago. La pieza cuenta la historia de Pedro Perdomo Pérez, represaliado del Franquismo durante 33 años. Delirium Teatro apenas había tenido tiempo de anunciar sus primeras fechas a través de sus redes sociales cuando la crisis del coronavirus llevó a las autoridades a decretar el estado de alarma en todo el país. Curiosamente, la trama cuenta la historia de una persona que estuvo encerrada durante más de tres décadas.

El título completo de esta pieza dramática es Fábula del topo, el murciélago y la musaraña. Cuenta las vicisitudes que vivió junto a su familia Pedro Perdomo Pérez, vocal de la Casa del Pueblo de Las Palmas de Gran Canaria en los primeros momentos del golpe militar de 1936, donde se convierte primero en objetivo, luego en prófugo y, finalmente, en topo de la represión franquista. Tras 33 años escondido en La Isleta, concretamente en la casa de dos de sus hermanas y amparado por una amnistía, resucita para el mundo en los albores de la Transición.

Se da la circunstancia de que el autor de la obra es nieto de una de las sobrinas del protagonista de la obra y, por lo tanto, ha llevado a los escenarios las memorias de su propia abuela. "La realidad es que he construido un texto egoísta donde encontrarme con mi abuela y con su tío; no obstante, la reconstrucción de la memoria familiar lleva aparejada la restauración de la memoria histórica desde una entrega absoluta por la causa universal y siempre vigente a favor de los perseguidos por la tiranía. El texto más personal y a la vez social que he escrito hasta el momento es un tributo y el espectáculo teatral su ceremonia y poética", detalla el autor en la documentación de la obra.

Fábula del topo cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y la colaboración del Ayuntamiento de Tacoronte. El equipo lo completan Carlos Oramas, Goretti Peña y Adrián Linares, que se harán cargo de la música. Héctor León está al frente del diseño de vestuario y Grace Morales es la diseñadora de la iluminación. La producción corre a cargo de Soraya González y Severiano García asume las labores de dirección y de encargado del espacio escénico. Delirium compaginará este estreno y su posterior gira con la representación del resto de su repertorio.