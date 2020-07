De espectadores a productores

Sostener e impulsar proyectos artísticos no es una actividad nueva. Sin embargo, el mecenazgo vuelve a ser ahora más necesario que nunca. La cantante y compositora Marta Solís prepara el lanzamiento de su cuarto disco y busca colaboradores que le ayuden a financiarlo. Conforme la cuantía aumente, la recompensa que recibirá el "patrocinador" le permitirá aparecer en los créditos del disco e, incluso, disfrutar de un concierto privado en casa.

La cantante tinerfeña Marta Solís prepara el lanzamiento de su cuarto disco. Puede que el mundo se haya tenido que parar durante algunos meses pero el arte, la creatividad y la cultura no se detienen. Diez canciones formarán parte de Canto y semilla, un proyecto para el que ha recurrido de nuevo al micromecenazgo. Con la ayuda de sus seguidores, amigos y amantes de la música, Solís publicará este nuevo trabajo el próximo mes de octubre. Todavía hay tiempo para colaborar en este nuevo proyecto discográfico, concretamente hasta el próximo miércoles 29 de ?julio a través de la plataforma Verkami.

Mientras tanto, esta noche a partir de las 21:00, ofrecerá su primer concierto tras la cuarentena en el Espacio Cultural Cine Viejo de Candelaria. Aprovechará, de paso, para tocar con su banda alguno de los temas que formarán parte del nuevo disco. "Estamos encantadísimos de poder volver a un escenario e incluso vamos a cantar algunas canciones del nuevo disco, nos gusta probarlas con el público. Además, nos va a acompañar también el batería con el que vamos a grabar el disco, Amílcar Mendoza, y estamos exultantes. Vamos a poder desplegar toda la música que estamos creando y en esta situación tan especial. Para nosotros es un privilegio", detalló la artista.

No es la primera vez que Solís recurre al micromecenazgo para sacar adelante sus proyectos discográficos. La fórmula le sirvió también en su anterior disco, Nido (2017). El sistema es sencillo. Basta con darse de alta en la plataforma y realizar una aportación en su proyecto que puede oscilar entre los diez y los 500 euros y que se cimenta en base a un sistema de recompensas que aumenta conforme aumenta la donación. El enlace directo para colaborar con Solís y su banda es https://vkm.is/cantoysemilla. "Conforme va subiendo la cuantía aumentan las recompensas: una letra manuscrita, un brindis con todo el equipo, poder ser productor ejecutivo y que aparezca tu nombre o ser productor ejecutivo gran mecenas, ahí aparece ya el logotipo de tu empresa. También está la posibilidad de disfrutar de un concierto privado en tu casa, por ejemplo. Ya tenemos uno cerrado aquí en Tenerife, por ejemplo", detalló.

Solís aporta de su propio bolsillo aproximadamente la mitad de los costes de producción del trabajo pero aún necesita más apoyo para poder hacerlo realidad. "Estoy intentando hacer la máxima difusión posible porque los familiares, amigos y seguidores más cercanos ya han aportado pero creo que hay gente todavía que no conoce el proyecto o la forma de hacerlo. Es bastante fácil pero hay gente que todavía no maneja este sistema de financiación. A lo mejor vamos a tener que acostumbrarnos porque la cultura lo va a tener difícil", explicó sobre el proceso, que finalizará en breve.

Pese a que algunas de las canciones que formarán parte de Canto y semilla se remontan a 2018, la artista y su banda continúan en pleno proceso creativo. "Cuando uno se mete a ensayar con la banda, todo se enriquece. Me gusta probar con los músicos y rodar las canciones porque una vez que las grabas tienen ya la vida que necesitan. A lo frío es más difícil", insistió. En estos nuevos temas, la compositora ha cambiado un poco su forma de crear y se ha encontrado con un resultado mucho más "natural" donde la melodía es la principal protagonista. "No sé si me conecté mucho con la naturaleza o la parte más rural de mi genealogía. Mis padres son de la Península y noto mucha influencia de música ibérica, de música canaria y de la latinoamericana. El productor del disco es Mon Cabrera, que tiene unos conocimientos amplísimos de folclore. Ha estado trabajando 17 años con Benito Cabrera", precisó.

Las canciones que darán sentido a este nuevo proyecto discográfico son el "reflejo de un camino, siempre avanzamos hacia un lugar desconocido". Si todo sale según lo previsto, Canto y semilla estará listo en unos tres meses y Solís y su banda publicarán varios singles para desgranar un trabajo del que están muy orgullosos. Además, tienen en mente grabar varios vídeos de las canciones para poder promocionarse en las redes sociales. Los que quieran saber más pueden acercarse esta noche a Candelaria.