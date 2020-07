Artizar rompe relaciones con TEA y no prestará más obras al museo

La lagunera Galería Artizar anunció ayer, a través de un comunicado, su decisión de no volver a prestar ninguna de sus obras a TEA Tenerife Espacio de las Artes, la sala de arte contemporáneo ?dependiente del Cabildo de Tenerife. El motivo, explican, son los problemas derivados de la continuada relación entre la sala de arte insular y el director de una galería privada de arte santacrucera. Según explican, TEA contrata repetidamente como director de montaje a este responsable privado, algo que consideran "desconcertante". "Esta circunstancia enturbia la neutralidad que debería primar en el desarrollo de la gestión de TEA", añaden.

Por este motivo, explicaron, han decidido no continuar colaborando con el museo. Esta decisión afecta a dos exposiciones previstas a partir del próximo mes de septiembre en TEA: una de Luis Palmero (artista que representa Artizar) y un proyecto aún no anunciado dedicado a la obra y figura de Maud Bonneaud y comisariada por Pilar Carreño.

"Podríamos entender todas las relaciones contractuales que TEA tenga con el galerista afín a la actual dirección/gerencia -comisariados, compra de obras de arte, compra de mobiliario, proyectos de interiorismo, etc- pero no nos entra en la cabeza y parece que en la de TEA sí, que el director de una galería privada de arte pueda gestionar sus montajes expositivos de manera reiterada y casi habitual", critican. "¿No corre el riesgo de flojear en algún momento, de que el Mr. Hide galerístico se asome al atribulado e intachable Dr. Jekill director de montajes y lo desnaturalice?", plantean.

El comunicado está firmado por el fundador y director honorífico de la Galería Artizar, Carlos E. Pinto y por sus gestores actuales: Pedro y Frasco Pinto, director y administrador respectivamente.

La relación entre TEA y la decana sala de arte de la calle San Agustín en La Laguna se remonta a su "primigenia fundación como Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura (Iodacc)". Desde entonces, Artizar ha sido proveedor habitual de TEA. Particularmente "en el préstamo de obras y otros documentos para sus exposiciones". Sin embargo, durante más de 15 años, la institución solo ha adquirido en Artizar tres dibujos, algo que contrasta con las compras realizadas en la galería del mencionado director de montaje, que aseguran que son más frecuentes.

"El origen de esta desafección habría que buscarlo en el organigrama de TEA, aunque para nada cuestionamos su normativa. Y es que el organigrama de TEA no contempla la existencia de un equipo de montaje de exposiciones, ni de un director de montaje, sino que se contratan libremente para cada proyecto. Ignoramos cómo se opera en estos asuntos y tampoco nos incumbe, pero nos deja estupefactos la información de que el director de montaje asignado a la exposición de Luis Palmero es también director de una galería de arte en Santa Cruz. Una galería, por otra parte, no ajena a la obra de Palmero, que la ha expuesto en alguna ocasión, la ofrece en su web y la compra en el mercado secundario, aunque no la represente. Al margen de esto y de otras colaboraciones puntuales, Artizar ha sido y sigue siendo la galería de Luis Palmero en Tenerife, con una relación que se pierde en el tiempo y en una larga amistad, y que va a hacer treinta años fue acordada con el que ha sido, es y hacemos votos porque lo siga siendo por mucho tiempo, su galería matriz: Manuel Ojeda", concluyen.