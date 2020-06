El largo 'Matar cangrejos', entre los cuatro proyectos españoles elegidos por Media

El largometraje tinerfeño Matar cangrejos ( Killing Crabs) ha sido uno de los cuatro únicos proyectos españoles seleccionados en una convocatoria europea de apoyo al sector audiovisual. Concretamente, el filme se ha situado como merecedor de la ayuda al desarrollo de contenido Single Project Eacea, de Media. En total, a esta convocatoria se presentaron 278 solicitudes procedentes de 32 países. Matar cangrejos lleva la firma del canario Omar Razzak (dirección y guion) y Tourmalet Films. Los productores son Mayi Gutiérrez y Manuel Arango con la colaboración de Steven Malamud.

Creative Europe es un programa de la Unión Europea dotado con 1.460 millones de euros para los sectores cultural y creativo que se empezó a implementar en 2014 y acaba este 2020. Uno de sus subprogramas es Media, cuyo objetivo específico es del apoyar a la industria audiovisual en el desarrollo, distribución y promoción de su trabajos. Media valora especialmente los proyectos cinematográficos con dimensión europea. A través de esta línea de ayudas a la que a conseguido acceder el proyecto tinerfeño, Media incrementa la capacidad de los operadores audiovisuales de "realizar obras audiovisuales con potencial de circulación en la Unión Europea y fuera de ella, así como coproducciones europeas e internacionales, incluso con cadenas de televisión". En la convocatoria de 2020 se recibieron un total de 278 solicitudes de las cuales han sido seleccionadas 64 propuestas: nueve proyectos de animación, 17 documentales creativos y 38 proyectos de ficción, concretamente. El importe total de las ayudas asciende a 2.705.000 euros.

Entre los proyectos apoyados existe un "buen rango de diversidad lingüística y geográfica", según destacó la organización en el anuncio de la resolución de la convocatoria. De los 32 países participantes en el envío de solicitudes, 64 proyectos de 26 países han sido los seleccionados. A la cabeza de se sitúa Francia con once beneficiarios (540.000 euros), en segundo lugar Alemania y Suecia con cinco proyectos beneficiarios y 200.000 euros respectivamente, seguida de España (180.000 euros), Irlanda (165.000 euros), Italia (105.000 euros) y Reino Unido (210.000 euros) con cuatro empresas seleccionadas, respectivamente.

Los otros tres proyectos españoles seleccionados son los siguientes: Strange Fisihing Sundays (Euskadi Movie AIE), The Little Loves (Aracadia Motion Pictures) y Everything will be fine (Zabriskie Films). La responsable de hacer el anuncio de los seleccionados fue la oficina de Media en España.

Omar Razzak, director y guionista, valora la repercusión que ha tenido la selección de su película. "Desde que se anunciaron los proyectos escogidos me ha llamado mucha gente. Es una ayuda europea a la que optan muchísimas productoras. Además, es muy selectiva, escoge muy pocos proyectos. Tiene mucha importancia", explicó.

El director y guionista de este proyecto de largometraje de ficción tinerfeño detalló que esta ayuda no solo está orientada al desarrollo sino "también a la preproducción. Cuando un proyecto se presenta a Media suele estar ya bastante avanzado. Esto es como un sello de calidad, otorga un prestigio que luego facilita muchos pasos, como a la hora de conseguir agente de ventas, por ejemplo".

Todavía no está definida la fecha del rodaje porque, entre otras cosas, falta aún por completar la financiación. El guión ya está completo y el objetivo es grabar con gente de la Isla. "Trabajaré con gente local, personas de los sitios en los que vamos a estar", precisó Razzak. "Mi forma de trabajo es esa. Trabajo con actores naturales, no profesionales. No me puedo imaginar esta historia -que es una historia muy muy realista y que tiene mucho que ver con mis recuerdos de infancia- con un actor que ha hecho una serie o una película. Me parece ridículo, no me lo creo, es una cosa que destruye todo lo que podía tener de veraz la historia".

Matar cangrejos es una película que ambientada en el Tenerife de los años 90. Parte de varios acontecimientos: por un lado, en el año 91 nació un delfín en cautiverio en el Loro Parque; en el año 92, se publicó la nueva Ley de Costas y se empiezan a hacer demoliciones; en el año 93 Michael Jackson ofreció el concierto dentro de su gira europea en Tenerife y en el año 94 llegó la primera patera a Canarias y por lo tanto a Europa. "En ese marco, dos niños que viven en un pueblecito -Rayco de diez años y su hermana Ithaisa de 13 años- afrontan toda esta realidad desde su punto de vista", explicó el director.