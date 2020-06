El huracán musical St. Pedro

St. Pedro es el nombre artístico de Pedro Hernández (Tejina, 1996), la nueva promesa de la música latina y el r&b,respaldado por el sello estadounidense Interscope Records (Billie Eillish, Lady Gaga, Lana del Rey) y la mánager de Rosalía. Establecido en Miami (EE.UU) desde 2019, el cantante, compositor y multiinstrumentista acaba de lanzar su single de debut Phone Sex, compuesto durante la cuarentena, con una campaña promocional en Tinder.

La dirección meteórica de la trayectoria incipiente de St. Pedro no se detiene ni durante la cuarentena global contra la pandemia. La ebullición creativa de Pedro Hernández, el nombre real de este artista musical tinerfeño de 24 años, convirtió su confinamiento en su residencia en Miami en una oportunidad ideal para el lanzamiento de su single Phone Sex como antesala de su próximo álbum de debut.

Pero este salto mortal en la red no sucedió en el vacío: St. Pedro cuenta con el aval de erigirse en el nuevo fichaje de la mánager de Rosalía, Rebeca León, quien apuesta por esta joven promesa canaria del r&b y la música latina "llamado a liderar una nueva generación de artistas españoles que triunfan internacionalmente".

El músico acaba de firmar su primer contrato discográfico con el sello estadounidense Interscope Records, responsable de proyectos de artistas como Billie Eillish, Lady Gaga o Lana del Rey, y que ha unido fuerzas con la prestigiosa oficina de management Lionfish Entertainment como parte de su plan de expansión para firmar y lanzar a jóvenes artistas latinos a nivel global, con St. Pedro como punta de lanza.

"Imagínate, que un sello tan prestigioso con un equipo de trabajo de lujo se fije en ti y apueste por lo que haces... Es difícil describir la sensación", revela el músico, en una entrevista virtual desde su piso en Miami.



Single



La paralización de la industria musical en el contexto de la crisis sanitaria de la Covid-19 no frenó sus planes de proyección para este 2020. Además, en este sentido, el cantante admite que la situación de emergencia apenas ha interferido en su rutina diaria de trabajo. "Yo ya llevaba tiempo centrado sólo en hacer música, así que tampoco he notado demasiado la diferencia", admite.

Así, en el refugio creativo del confinamiento, St. Pedro exhumó su tema Phone Sex, que compuso en el estudio del productor y músico español Alizzz, padrino de su debut musical a su llegada a Miami el pasado 2019 con el single Body.

Al revisar este stock de canciones, el artista juzgó que este constituía el escenario idóneo para su promoción, ya que trata sobre la separación física entre dos amantes, que puede recontextualizarse en el escenario actual del distanciamiento social ante la crisis del coronavirus. "Lo que busca transmitir Phone Sex es intentar que la gente busque formas diferentes de acercarse a los demás y que quien quiere, puede", apunta el joven creador tejinero.

Phone Sex se envuelve con las sonoridades del r&b y el pop que reviste el universo musical de St. Pedro. Además, las letras de la canción han inspirado el diseño de una campaña promocional a través de la aplicación de Tinder en Latinoamérica y España, en la que los usuarios que hagan match con St. Pedro en la conocida plataforma de citas podrán acceder a una preescucha exclusiva de este single.

Desde el sello destacan que Tinder acaba de lanzar una nueva funcionalidad, denominada Passport, que permite al usuario elegir la ciudad del mundo en la que desea encontrar su próximo match. Se trata de "una nueva funcionalidad que permite las relaciones a distancia frente a las antiguas normas de proximidad de la plataforma".

En cuanto a su paleta de sonoridades e influencias, St. Pedro señala que "me gusta la etiqueta de R&B porque es el estilo que más me permite variar musicalmente y ser un poco más experimental", toda vez que revela que "mis influencias musicales son muy variadas y van desde Queen hasta Justin Timberlake; me gusta de todo".

Y mientras Phone Sex conquista el espacio virtual con su defensa pegadiza del cibersexo, St. Pedro continúa en la brecha de la composición con la mirada puesta en el futuro post cuarentena. Aunque el proyecto de su primer disco permanece en suspensión hasta que se avance en el proceso de desconfinamiento en Estados Unidos, St. Pedro se muestra optimista con respecto al futuro de la industria de la música y, entre tanto, aprovecha para reforzar su imagen a través de las redes. "Todavía es pronto para hablar del calendario de mi próximo disco porque la pandemia, obviamente, lo retrasa todo, como cualquier otro negocio", indica. "De momento, creo que donde más está afectando esta situación es a la música en vivo, pero también creo que falta poco para que eso se solucione", añade.



Trayectoria



En cuanto a su recorrido artístico, la música ha marcado su vida desde los cuatro años, cuando inició sus estudios musicales, que cultivaría a caballo entre varias disciplinas, como Piano y Percusión clásica en el Conservatorio Profesional de Santa Cruz de Tenerife.

En su isla natal montó su primera banda de rock, Neptuno, de la que fue batería, pero fue en 2017 cuando dio un paso al frente con su primera actuación musical en el programa televisivo La Voz España, del que fue finalista como parte del equipo capitaneado por el cantante colombiano Juanes. Precisamente, tras su participación en este espacio estrenó una versión de Bendecido, un tema original del que fuera su coach, cómplice y padrino musical en España.

El pasado 2019, el artista firmó como compositor su primer contrato con Warner Chapell Music, y se trasladó a Miami para centrarse a tiempo completo en proyectar su carrera bajo el nombre artístico de St. Pedro. Su caminó se entrecruzó con el de Rebeca León y juntos enfilan un sendero prometedor hacia el éxito.