Dos obras del surrealista tinerfeño Óscar Domínguez saldrán a subasta en Madrid

Tres piezas de dos artistas canarios de primer orden serán subastadas en Madrid la próxima semana. Será, concretamente, los próximos martes y miércoles -23 y 24 de junio- en la sala de subastas madrileña Ansorena, situada en la calle Alcalá, número 32. Se trata de dos obras de Óscar Domínguez y un cuadro del también tinerfeño Valentín Sanz Carta.

Los coleccionistas e instituciones canarios se enfrentan, por tanto, a la oportunidad única de traer al Archipiélago piezas de dos de sus creadores más internacionales. De hecho, se da la circunstancia de que es más que probable que ninguno de los tres cuadros haya estado antes en Canarias. Atendiendo a la fecha de su creación y según los datos que maneja la galería de arte, las piezas de Domínguez nunca han sido expuestas en Canarias. Lo mismo sucede con el cuadro de Sanz Carta, dato que confirma el hecho de que el artista vivió muchos años en Cuba y falleció en Nueva York en 1898.

La Casa Ansorena celebra la semana que viene su segunda subasta tras la crisis sanitaria. La primera, de hecho, tuvo lugar en plena cuarentena, concretamente a finales del pasado mayo. En aquel momento el acto se organizó de sin personas presentes en la sala, solo con los empleados y a través de una videoconferencia. No obstante, en este tipo de instituciones está habituada a que las pujas se realicen en distintos formatos: desde la propuesta online a la telefónica, por poner dos ejemplos.

En esta ocasión, la subasta se realizará de forma presencial pero respetando todas las normas de seguridad. El aforo estará limitado y el uso de mascarillas será obligatorio, como en todos los espacios donde se congrega un grupo de personas. Aquellos que estén interesados podrán disfrutar en vivo de las piezas que salen a subasta. Las tres estarán expuestas al público para la ocasión y para pedir información basta con ponerse en contacto telefónico.

Vuelta a Ansorena. La primera de las piezas del célebre pintor surrealista de origen tacorontero es Redes (1944), que ha sido etiquetada como el lote 161. Se trata de una obra muy representativa del canario que forma parte de una serie bastante conocida. Elaborada en óleo sobre lienzo, tiene unas dimensiones de 50 por 62 centímetros y está firmado y fechado en el ángulo inferior derecho. "Se da la circunstancia de que este cuadro ya lo tuvimos en Ansorena hace años", detalló el experto en pintura del espacio, Luis Pradillo. "Ya lo vendimos en el año 1985 a un coleccionista particular con el que ha permanecido desde entonces y ahora vuelve a nuestra casa", añadió.

Al dorso de este cuadro puede leerse el sello "Etude de Mº Rheims Commisaaire-Priseur Atelier Oscar Domínguez" y la Asociación de expertos y herederos en defensa de la obra de Óscar Domínguez ha confirmado la autenticidad de la misma. De hecho, tal y como indica la sala madrileña en la información adjunta a la pieza, esta entidad "podría emitir un certificado de autenticidad a petición del comprador". Redes formó parte de la exposición Óscar Domínguez Surrealista, comisariada por Guillermo de Osma y celebrada en la Fundación Telefónica de Madrid entre el 29 de noviembre de 2001 al 13 de enero de 2002. "Es una pieza muy importante", aseguró Pradillo. El precio de salida de la puja es de 70.000 euros.

Desde 110.000 euros. El segundo de los cuadros del creador surrealista que podrá adquirirse la semana que viene -esta vez con un precio de salida de 110.000 euros- lleva por nombre Composición con personajes y animales (1947). También es un óleo sobre lienzo firmado y fechado en el ángulo inferior derecho y es propiedad de un coleccionista particular. Al dorso lleva etiquetas de la Galería Multitud (Madrid) y del Museo Cantini (Marsella).

Con el número 162 en la subasta, es un poco más grande que el anterior y mide 65 por 100 centímetros. Su autenticidad también viene avalada por la Asociación de expertos y herederos en defensa de la obra de Óscar Domínguez. Has sido expuesto en la misma muestra de la Fundación Telefónica de 2001 y en La part du jeu et du rêve Oscar Domínguez et le surréalisme 1906-1957, exhibición comisariada por Véronique Serrano. También formó parte de una exposición en el Museo Cantini de Marsella, entre el 25 de junio y el 2 de octubre de 2005.

Sanz Carta. La tercera pieza que saldrá a la venta, esta vez con un precio de inicio de 48.000 euros, pertenece al tinerfeño Valentín Sanz Carta (Santa Cruz de Tenerife 1849, Nueva York 1898). Se trata de P aisaje cubano, un óleo sobre lienzo firmado en el ángulo inferior izquierdo que tiene especial interés por corresponder a un pintor del que se conservan pocas piezas. Se trata de un destacado paisajista canario formado en la Academia de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife bajo la influencia de Nicolás Alfaro y Cirilo Truilhé. En 1875 se trasladó a Madrid becado por la Diputación Provincial y fue discípulo de Carlos de Haes y Federico Madrazo. Desde 1881 y hasta su muerte vivió en Cuba, donde desarrolló su etapa más brillante. Esta pieza fue adquirida directamente al artista a finales del siglo XIX en Cuba y fue trasladada a España por los bisabuelos de los actuales propietarios, que residían allí.