Rodar en Tenerife desde Alemania

La reacción ha sido rápida y eficaz. El sector audiovisual canario ha diseñado un formato de rodaje a distancia que reduce riesgos y costes tras la crisis del Covid-19. El nuevo sistema permite grabar sin necesidad de la presencia de buena parte del equipo. Para demostrarlo, casi una veintena de empresas tinerfeñas ruedan este fin de semana un spot publicitario que servirá para promocionar la iniciativa. Protagonizado por una niña que acaba de salir del confinamiento, la producción también ha servido de experiencia piloto para aplicar las medidas de seguridad que condicionarán, desde ahora, cualquier trabajo.

El sector audiovisual canario vuelve a demostrar su potencial cuando apenas han empezado a relajarse las medidas de aislamiento que el Estado se vio obligado a adoptar para frenar la pandemia del coronavirus. Una veintena de empresas se han unido para un proyecto pionero en el país: el rodaje de un anuncio en Tenerife dirigido desde Alemania.

Boudika Productions se ha puesto al frente de una iniciativa en la que participan numerosos técnicos de forma desinteresada y que cuenta con el apoyo del Cluster Audiovisual de Canarias y la Tenerife Film Comission. El amplio listado de entidades al servicio de esta idea da cuenta de lo esperanzadora que esta alternativa puede ser para el sector canario, acostumbrado a participar en producciones de primer nivel. La idea es sencilla y a la vez brillante: se puede rodar en las magníficas localizaciones que ofrece la Isla desde cualquier punto del planeta, sin necesidad de trasladarse.

"Empezamos a gestar este proyecto a principios de mayo junto a Rafa Rodríguez, de BlackOut Films. Fue una especie de semillita que ha ido creciendo gracias al apoyo de todas estas empresas y hay que destacar que todos los que estamos hoy aquí trabajando lo hacemos de forma totalmente desinteresadas. Amamos nuestro oficio", explicó Izaskun Montilla, de Boudika Productions.

Dos intensos días de rodaje con más de doce horas de trabajo y al menos seis localizaciones distintas servirán para dar cuenta de las posibilidades que tiene Tenerife como plató, ahora más que nunca. "El streaming es algo que se ha utilizado antes pero de forma puntual, en esta ocasión estamos hablando de que toda la producción se está realizando así", detalló Montilla. Tanto el equipo técnico como la cámara y los actores trabajan desde la Islas mientras que el director da las instrucciones desde la ciudad alemana de Munich. Además, el director de fotografía controla la iluminación desde su oficina en Madrid. Para lograrlo, todo el personal mantiene la comunicación a través de una aplicación específica en sus móviles. Un cámara hace las funciones de los "ojos" del director y permite que este, pese a estar en Alemania, pueda supervisar todos los detalles del trabajo: desde el vestuario al atrezzo pasando por temas técnicos o simplemente dar instrucciones a los actores.

Unas cuarenta personas participan en el rodaje de este anuncio, que servirá para varios propósitos: desde probar los nuevos protocolos sanitarios en los rodajes hasta consolidar la imagen de Tenerife como un lugar seguro y de confianza para acoger cualquier tipo de producción. "Este territorio cuenta con una incomparable diversidad de paisajes y localizaciones a muy poca distancia, tanto si lo quieren hacer de forma física como en remoto", detalló Montilla.

Ayer comenzaron con el rodaje de este singular anuncio en la playa de Las Teresitas pero a lo largo de los dos días de trabajo visitarán espacios emblemáticos que no pueden reflejar mejor las estupendas condiciones de rodaje de Tenerife: Las Lagunetas, Punta del Hidalgo, el Llano de Ucanca, la Facultad de Bellas Artes y el interior de una vivienda. "Desde playas paradisiacas de arena blanca hasta bosques que podrían estar en cualquier lugar del planeta, arquitectura de vanguardia o simplemente escenarios en interiores", enumeró Montilla. Y no solo se trata de ofrecer espacios maravillosos que podrían dar cabida a cualquier tipo de producción. Lo más importante es que Canarias cuenta con profesionales curtidos en el oficio capaces de operar con los últimos y más novedosos equipos técnicos, incluidos los drones y el steadicam. Eso también quedará demostrado en este anuncio, que se distribuirá internacionalmente para atraer a los directores que quieran probar este innovador sistema.

"Es un gran ensayo general no solo del sistema de filmación a distancia sino de los nuevos protocolos sanitarios, que implican medidas nunca vistas en un set de rodaje y que afectan a los tiempos de trabajo", explican. Asimismo, es necesario destacar que el spot está dirigido por el realizador Iván Sáinz-Pardo, afincado en Múnich (Alemania), y responsable de multipremiados cortometrajes, como El laberinto de Simón o Ainhoa. Por su parte, la dirección de fotografía corre a cargo de José Martín Rosete, encargado de la luz en los largometrajes Remember me, Zero, Invierno en Europa o Como la espuma, así como en el cortometraje nominado al Goya Voice Over.

La empresa Camera Rental Canarias aportó la cámara; High Voltaje suministró el material de iluminación; Canary Film Sound el sonido, The Boss ayudó con los camiones, las carpas y la logística; Multicopter Canarias se unió con el dron y Outlabs Canarias se encargó del workflow de cámara y del servicio de DIT. Por su parte, Blackout hará la posproducción, Maligrip se encargó del equipo de maquinista y grip; El Taller Imaginario asumió la dirección de arte, Kubik Visual elaborará el making of del proyecto; Chema Hernández fue el encargado de los efectos visuales (VFX) y la empresa grancanaria MTS Servicios realizó la steadicam. Sinergy Stream colaboró con el sistema de control remoto. A estas empresas hay que se sumar la ayuda de Gomeralia con el catering; H.M. Assignment Services con la limpieza y desinfección; Circe en la prevención de los nuevos riesgos laborales y Rewinder 40, que aportó mascarillas reutilizables y ecológicas. Finalmente La Residencia se hizo cargo del alojamiento. El amplio listado de empresas colaboradoras demuestra que Canarias cuenta con la capacitación y el personal necesario para llevar a cabo con éxito cualquier tipo de producción. "De esta manera se pone en valor el talento local de técnicos y empresas, así como la capacidad para realizar un rodaje con los máximos estándares de calidad y capacidades técnicas. Las productoras nacionales e internacionales pueden reducir costes porque el personal y el material local cubre todas las necesidades para completar un rodaje en su totalidad", detallaron los responsables del proyecto.

Mientras, continúan las buenas noticias para el audiovisual canario. La productora SurFilm, fundada en Tenerife 2006, anunció ayer que ya está preparando los rodajes internacionales previstos para antes de final de año. "Después de dos meses de paralización del sector, la productora canaria se prepara para comenzar lo antes posible", indicó. De hecho, durante las primeras semanas de junio ha realizado su primera grabación de una serie internacional en Portugal, donde también cuentan con una sede. A eso hay que añadir varios proyectos publicitarios en Alemania. En todos estos trabajos, explican, se han aplicado "con éxito los protocolos de seguridad frente al Covid-19".