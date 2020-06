"Lloré cuando abrieron el cine"

Ir al cine es seguro. Eso es lo que quieren demostrar, con hechos, los gestores de Cine Yelmo. Desinfección, lavado de manos y mascarilla obligatoria son los pilares en los que toda nueva actividad debe apoyarse para minimizar al máximo cualquier posible riesgo de contagio. La vida sigue y el cine también. Hay amantes de la gran pantalla que han recibido la noticia de la reapertura como un verdadero soplo de aire fresco.

"Lloré cuando lo cerraron y lloré también cuando me dijeron que abría el cine". Scarlet García acudió ayer a la reapertura de las salas de cine Yelmo Meridiano con la emoción del primer día, aunque apenas se acuerde porque fue cuando apenas tenía dos años. Ella y sus padres son fieles a las salas de cine, tanto que van puntualmente todos viernes a ver una película. "No fallamos, nos encanta", comentaron. De hecho, son conocidos en el Yelmo como uno de los clientes más queridos y no podían faltar en la esperada reapertura.

Como ellos, y pese a ser el primer día, varias decenas de cinéfilos se acercaron a las populares salas del centro comercial santacrucero. "La verdad es que estamos contentos porque ya hemos vendido más de cien entradas por internet y eso, para las circunstancias, es una cifra esperanzadora. Además hay bastantes pases para la proyección de película infantil Onward", explicó Ramón Navarro, uno de los encargados de la gestión de los cines.

Cine Yelmo ha sido una de las primeras empresas en decidirse a reabrir sus salas. De hecho, también fue de las primeras en decidir cerrar, un día antes de que se decretara el Estado de Alarma. Y desde entonces, aseguró Navarro, la entidad y sus empleados han trabajado en la preparación de la reapertura. Por eso, insisten, los clientes que poco a poco recuperen la rutina de acudir al cine se encontrarán a salvo en unos espacios que además fueron totalmente desinfectados este mismo jueves, apenas una hora antes de volver a abrir.

Canarias es una de las comunidades con más salas abiertas. Ayer, en Tenerife, volvieron a proyectar películas los espacios que Yelmo tiene en Santa Cruz de Tenerife y en el Centro Comercial La Villa, en La Orotava. También lo hicieron las salas del Cine Yelmo Vecindario, Cine Yelmo Las Arenas y Cine Yelmo Premium Alisios, en Gran Canaria. Lo mismo ocurrió en el Cine Yelmo Fuerteventura.

Los precios de los pases se mantienen como antes del cierre pero por ahora solo están operativas seis de las once salas de Yelmo Meridiano. El aforo está reducido al 50% y para ajustar el espacio a los distintos grupos se han previsto ocupaciones de una, dos y tres butacas juntas. En medio, bloqueadas por motivos de seguridad, habrá al menos dos asientos libres. Los responsables del cine recomiendan la compra de entradas y comida a través de la web, aunque también se podrá realizar en taquilla. Además, la venta de golosinas a granel permanecerá por el momento cerrada y se han eliminado alguno de los productos de la barra, como los perritos calientes. Sin embargo, las sagradas cotufas y los refrescos siguen disponibles para su consumo.

A la espera de que comiencen los estrenos, previstos a partir de final de este mes y en especial en julio, habrá proyecciones especiales con cintas que en su día triunfaron en cartelera. Tenet y Mulan serán los dos primeros platos fuertes en regresar a la gran pantalla.