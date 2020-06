Llega la nueva forma de ver cine

Bienvenidos a las nuevas citas en el cine: las mascarillas son obligatorias, abunda el gel hidroalcohólico y la mitad de las butacas permanecen vacías. Multicines Tenerife, en La Laguna, apuesta por la seguridad para convencer a los espectadores de que retomen la actividad de ocio de fin de semana por excelencia.

Las luces se apagan y comienzan los trailers. Vuelve el cine a la Isla pero lo hace con muchas limitaciones, como el resto de ámbitos de la vida. Pero lo esencial se mantiene: las películas en pantalla grande y las cotufas. Las salas tinerfeñas se preparan para la apertura, hoy, de todos sus espacios. Los Multicines Tenerife, situados en el Centro Comercial Alcampo de La Laguna, ultimaban ayer todos los detalles para volver a acoger a los amantes del séptimo arte. También recuperarán las proyecciones los Cines Yelmo, tanto en el Centro Comercial Meridiano como en la Villa, en La Orotava. Ese olor insustituible de las palomitas que precede a la aventura de escoger un título en la cartelera y a los nervios de la primera cita acercará un poco más a los tinerfeños a la rutina que se perdió por culpa del coronavirus.

Sabino Álvarez es el gerente de los Multicines Tenerife. Él y su equipo se han propuesto que la vuelta a la actividad sea, sobre todo, segura. La prudencia y la responsabilidad son la máxima en este establecimiento, que ha sacado ya del ERTE que se vio obligado a suscribir a un tercio de su plantilla. Por el momento las jornadas laborales continúan siendo reducidas pero confían en que la llegada de los estrenos saque poco a poco al sector de su letargo obligatorio.

Los que hoy se acerquen a estas salas de cine pueden tener la confianza "absoluta" de que todas las normas sanitarias se están aplicando. Una de las primera decisiones que han adoptado es suspender la venta de comida a granel. Es decir, el puesto de golosinas aún permanecerá cerrado unas semanas más hasta que las restricciones se vayan suavizando. Entradas, cotufas y refrescos podrán adquirirse en la barra situada en el hall del recinto. Para compensar, los gestores de los cines han decidido ampliar el surtido de comida empaquetada. "El fin de semana abriremos también la taquilla, que está fuera, pero por el momento hemos decidido además ampliar la selección de snacks en paquetes. Es más complicado para nosotros pero preferimos ser cuidadosos", explicó Álvarez.

Entre las novedades que más llaman la atención es la enorme cantidad de señales que se han instalado en prácticamente todo el recinto. Además, se han precintado la mayor parte de los asientos que están en el salón de acceso y solo se han dejado algunos disponibles que el personal se encargará de desinfectar asiduamente.

Uno de los grandes interrogantes de esta vuelta a la actividad de las salas de proyección es la disponibilidad de películas. El Covid-19 no solo cerró los cines, también despejó de un plumazo cualquier tipo de posibilidad de estreno y rodaje. Las salas vuelven pero no hay películas nuevas que proyectar, al menos de momento. La opción por la que se han decantado ha sido la de retomar los títulos que se estaban proyectando cuando el coronavirus lo paró todo. "El primer estreno de una cinta no llegará hasta el próximo día 26 de junio: La posesión de Mercy Black", adelantó Álvarez. Se trata de un estreno que había sido retrasado varias veces en España pero que finalmente tenía que haber sido proyectada el pasado mes de abril.

Luego vendrán algunos lanzamientos cinematográficos más, como la nueva versión del clásico de Pinocho que probablemente salga a la luz el 3 de julio. Habrá que esperar hasta mediados de julio para ver un gran estreno internacional, el de la cinta Tenet. La película de Christopher Nolan protagonizada por Robert Pattinson y John David Washington es una de las creaciones más esperadas de los próximos meses y una de las grandes superproducciones con las que Hollywood espera que el público vuelva a las salas comerciales.

Mientras tanto, los cinéfilos podrán disfrutar de algunos de los títulos que se quedaron colgados en medio de la pandemia y que van desde cintas con vocación infantil como Onward y Sonic a producciones como Cuestión de justicia, Especiales, Hasta que la boda nos separe, El ritmo de la venganza o El hombre invisible.

Además, Multicines Tenerife continuará con su apuesta por los clásicos a través de la sección Charlas de cine, que cuenta con un público fiel que acude puntual a todas sus proyecciones. Esta semana comienzan con la reposición de Cazafantasmas y anuncian para las siguientes la reposición de todas las películas de la saga de Harry Potter y Cinema Paradiso, por ejemplo.

El precio de las entradas se mantiene. También seguirán en vigor los descuentos y ofertas a los que tienen acostumbrados a su público más fiel. De hecho, han rebajado el coste de los pases en algunas de las cintas que se estaban proyectando antes de la pandemia.

Pese a que las normas de desescalada fijadas por el Estado permiten hasta el 50 por ciento del aforo durante la fase 3, en Multicines Tenerife han preferido comenzar solo con un 40 por cierto. Solo habrá dos proyecciones de cada cinta al día como máximo y entre sesión y sesión habrá media hora libre para que el personal del cine pueda desinfectar y ventilar la sala de forma adecuada. Además, las butacas disponibles están separadas por un mínimo de dos metros. "Hemos puesto asientos para dos personas, algunos individuales y zonas de hasta cuatro espectadores en los laterales de las salas", puso Álvarez como ejemplo.

Una de las recomendaciones de los gestores del cine es que los usuarios se adapten, en la medida de lo posible, a las ubicaciones facilitadas para evitar que una persona se siente en un espacio que podría ocupar una familia de tres miembros, por ejemplo.

La mascarilla es de uso obligatorio en todas las instalaciones, aunque se puede retirar momentáneamente para comer en la sala, por ejemplo. Asimismo, han instalado tornos automáticos para que no sea necesario entregar la entrada en mano. Las mesas higiénicas estarán también disponibles y el aforo en los servicios será de tres personas. "Hemos sido muy prudentes. Por ejemplo, en una sala que normalmente da cabida a unas 250 personas, solo se podrán ocupar 80 butacas", explicó. Para evitar aglomeraciones, las entradas y salidas a las salas se han escalonado con unos 15 minutos entre sesiones y todo el espacio contará con señalización específica que marque el sentido de la marcha y la distancia de separación.

Desde Multicines Tenerife insisten en que su prioridad es ofrecer un espacio seguro para el ocio de los tinerfeños. "Si hay que esperar para aumentar los aforos, lo haremos. Animamos a todos a que vengan", dijo el gerente. Por el momento, están esperanzados con esta reinauguración porque ayer ya habían vendido entradas en la web.

Las 14 salas de Multicines Tenerife vuelven hoy a la vida tras tres meses de silencio, huérfanas de historias y aventuras. "La gente tiene muchas ganas de hacer cosas. Se puede si lo hacemos con responsabilidad. En el País Vasco, por ejemplo, ya han empezado a proyectar y las cosas van mejor de lo que esperaban. Esto que empieza es casi como un ensayo para ver si en septiembre, y si todo sigue su curso con normalidad, podemos recuperar el público de nuevo", aseguró Álvarez.

Para que la alegría de los cinéfilos esté completa aún faltan por abrir otros importantes espacios de Tenerife. Es el caso de los Cines Price Prime, el Cine Víctor o las salas Gran Sur, que aún no han dado este gran paso. Según los estudios realizados por las grandes empresas de exhibición entre sus aficionados, más de la mitad de los usuarios están dispuestos a acudir a las salas en el momento en el que se vuelvan a abrir al público. Esta primera toma de contacto con la nueva normalidad servirá a las empresas para adaptarse a los meses de restricciones que aún quedan por delante.