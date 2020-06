La joven canaria Nia Correia vence en 'OT 2020' con un homenaje a las Islas

La joven canaria Nia Correia ha ganado la edición de Operación Triunfo (OT) más rara de la historia. El programa, que tuvo que ser interrumpido por la crisis sanitarias, celebró este miércoles su última gala sin público pero cargada de emociones. Los impedimentos que han marcado a OT 2020 no restan méritos a esta intérprete natural de Las Palmas de Gran Canaria de apenas 26 años que actuó rodeada de bailarines con mascarilla y no dejó duda de su superioridad interpretativa.

Para hacer su victoria aún más especial si cabe, Nia terminó de convencer al público de que se merecía el primer premio del programa con una canción dedicada a su tierra y titulada Ocho maravillas. Este tema lo compuso ella misma durante su estancia en el programa y sirvió de broche de oro para una velada única. En esta última parte del programa, Nia tuvo que medirse con Eva y Flavio.

"Cansados y felices", así estaban ayer los cuatro finalistas y la ganadora de OT 2020: Hugo, Anajú, Eva, Flavio y Nia. Juntos ofrecieron una rueda de prensa digital con los periodistas conectados por videoconferencia a causa del coronavirus. Nia, la flamante vencedora, aseguró durante su intervención que se le pasó por la cabeza que podía ganar, pero "de repente pasan cosas, sales, ves lo mediáticos que son otros compañeros y piensas que no", confesó.

Durante esta especial rueda de prensa, la primera pregunta que se le hizo a la nueva vencedora de OT es si tiene claro cuál desea que sea su estilo: "Yo quiero hacer música latina con acento canario", aseguró resuelta.

La casualidad hizo que la joven Nia le asignaran en el casting el mismo número que a Famous en su edición: el 8606. Ambos han sido los ganadores de OT 2018 y OT 2020, respectivamente. Por eso, fue él quien la noche del miércoles le entregó el premio del programa de TVE. Le preguntaron también si es supersticiosa y si cree que le dio suerte llevar ese número. "Para algunas cosas soy supersticiosa y para otras no. Vamos a creer que sí, porque Famous es muy grande", indicó.

Otro periodista hizo alusión a la coincidencia de que los dos últimos ganadores de OT sean negros y quiso saber si Nia apela a lucha contra el racismo. Ella fue tajante: "Con mi victoria no quiero apelar a ningún mensaje, yo creo que he ganado este programa por cómo me lo he currado independientemente de ser negra o blanca, creo que no va ligado. Me lo he currado, me lo he trabajado y he vivido la experiencia al máximo. Podría apelar a un mensaje pero no, yo he ganado OT porque he trabajado y disfrutado la experiencia", dijo.

Nada más saber que era la ganadora, Nia dijo que no podía dejar de pensar en sus abuelos y los asistentes a la rueda quisieron saber el motivo: "Mis abuelos? yo me he criado con ellos, con los maternos, y ellos viven la música un montón. Mi abuela me llevaba a las clases cuando era pequeñita, esperaba en la puerta a que terminara. Ellos están superorgullosos, por eso en ese momento me acordé de ellos y se lo dedico".

Durante el encuentro con los medios también se hizo referencia a la tradicional participación del vencedor de Operación Triunfo en el certamen musical de Eurovisión. Es necesario recordar que este año el Covid-19 ha impedido que se celebre el concurso de canto europeo al que estaba previsto que acudiera Blas Cantó como representante de España porque el pasado 2019 no hubo edición de OT.

Según las nuevas normas fijadas por Eurovisión tras la pandemia, el festival se celebrará en 2021 con los mismos representantes que iban a acudir este año pero con distintas canciones. Ante la idea de ir como representante de España en un futuro, Nia respondió muy rápido: "Yo no me siento preparada para ir a Eurovisión. Eso es un cargo muy importante, es mucha presión, quita, quita. No me lo he planteado, y todo se andará, nunca se sabe, pero de momento no está en mis planes".

Nia también protagonizó uno de los momentos más comentados de la edición en su actuación junto a Estrella Morente. La concursante fue favorita del público y su privilegio fue interpretar Volver junto a la cantaora. La cantante improvisó unos versos al inicio de la canción y eso despistó completamente a Nia. La concursante salió airosa de la situación pero ayer recordó con sinceridad cómo se sintió. "Cuando empezó la canción, pues era otra, y yo asustadita porque el flamenco no es lo mío y porque no estaba entendiendo nada. Y luego cuando salí y ví la que se había formado pues dije: 'Uy, madre mía'". "No era el momento, no era el lugar y no era apropiado para esa situación", sentenció.