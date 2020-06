Kike Pérez: "La cultura somos todos; no quiero dejar atrás a nadie de mi equipo"

El humorista y actor lanzaroteño Kike Pérez regresa a los escenarios mañana después de la cuarentena decretada por el estado de alarma contra el coronavirus y lo hace, además, con un doblete en el Guiniguada de la capital grancanaria, donde ya ha agotado las entradas, y en el Auditorio Alfredo Kraus, el próximo 5 de julio. Ambos espectáculos se celebran bajo un estricto protocolo de seguridad y para aforos bastante reducidos.

¿Le ilusiona la vuelta a los escenarios?

La verdad es que vuelvo con muchísimas ganas, aunque también con una extraña sensación en cuanto lo que va a suceder y cómo vamos a afrontar esta nueva normalidad, pero vuelvo con muchísimas ganas, por supuesto. Cada día tengo más ganas porque, al final, en el escenario es donde uno es realmente feliz en este trabajo.

¿Cómo va a plantear sus primeros espectáculos?

Pues en ambos quiero plantear un show especial pero que, al mismo tiempo, sea muy parecido a lo que hago siempre. Este año hemos estado moviendo un show titulado Pólvora, así que estos tendrán actualizaciones con todo esto que ha sucedido, pero intentaré que sea un espectáculo lo más normal posible dentro de la excepcionalidad que va a suponer el hecho de tener los teatros al 30% del aforo. Pero bueno, al fin y al cabo, no es otra cosa que tener el teatro a medio llenar, que es la normalidad de muchos artistas.

¿En qué medida va a abordar el golpe de la pandemia y el confinamiento en sus monólogos?

Pues después de pensarlo mucho he decidido que sí, que voy a tocar este tema porque es que es inevitable y no tiene mucho sentido sortearlo. Entonces, nos meteremos un poco en el ajo, pero, por supuesto, siempre desde un punto de vista, no superficial, sino lo más sarcástico y divertido posible, sin ahondar en las desgracias que ya todos conocemos. Esta es nuestra realidad ahora, así que buscando un poco el picantito y la ironía, y describiendo la realidad, que es lo que he hecho siempre en mis shows, intentaré darle una vuelta desde el humor.

¿Dónde le sorprendió el confinamiento y cómo vivió aquellos meses de paréntesis?

A mí el confinamiento me cogió en mi casa, en Arucas, y debo decir que me cogió además con tres rollos de césped artificial recién comprados (Risas). En serio, tuve la suerte de que justo tres días antes no sé quién me mandara el mensaje divino de que comprara los rollos, porque estaban de oferta en Leroy Merlín, así que los puse en la azotea y, afortunadamente, eso me dio la vida para echarme un poquito al sol. Aparte de eso, viví el confinamiento intentando crear e intentando llevar rutinas positivas, sobre todo, con mi hija. En ese sentido, la nena fue un punto motivacional importante para levantarnos todos los días con ánimos. Pero siempre tenía clara la idea de seguir creando cosas y mantener la mente activa.

Justo antes de la cuarentena hablamos sobre su debut nacional en el programa Late Motiv con Buenafuente y, en general, del momento álgido que atravesaba su carrera. ¿La pandemia le congeló muchos proyectos?

Así es. Afortunadamente, la cuarentena no se llevó por delante proyectos grandes y donde me vi afectado fue en las actuaciones, que fue una pena, porque muchos teatros estaban llenos. En ese sentido, sí que sentí la pérdida, no solo económica, sino también emocional por el gasto de energía que había supuesto llenar todos los teatros y también el gasto de energía que supone trasladárselo al público (que, por supuesto, la gente entendió). Pero la verdad es que, aunque al principio estaba bastante cabreado, porque, como dice, esto me cogió en un momento en que estaba con la flecha para arriba", luego entendí que no, que en realidad, había sido una suerte, porque si me hubiese cogido con la flecha para abajo, eso sí hubiera supuesto un problema grande. Al final, a quien más ha afectado esta crisis es a los que ya les iba mal. A mí, afortunadamente, me cogió en un momento bueno y los frutos los estamos recogiendo ahora porque, desde que hemos podido retomar algunas cosas, somos los primeros en volver a hacer cosas porque hemos sido los primeros de los que se han acordado. Y eso es una fortuna tremenda.

¿Le preocupa el futuro de las actuaciones en vivo en el marco de la nueva normalidad?

Claro que me preocupa, muchísimo; sobre todo porque, acogiendo las palabras del presidente, no me gustaría dejar a nadie atrás. Por ejemplo, para estos shows -en el Guiniguada y en el Auditorio Alfredo Kraus-, se intenta acotar el número de trabajadores en el teatro y eso implica tener que decirle que no a algún técnico que antes llevaba a cabo esa labor. Y bueno, yo creo que la cultura somos todos y a mí no me gustaría dejar atrás a nadie de mi equipo. Me preocupa mucho más eso que lo mío, porque, en mi caso, yo no me enfrento a tanta incertidumbre como las grandes compañías con mucho personal. En lo mío estoy yo solo, un micrófono, un poco de iluminación y un poco de sonido, pero me gustaría que la gente que estaba conmigo antes de la cuarentena se incorporara conmigo al trabajo lo antes posible para poder seguir adelante todos, no solo yo.

Y en plena cuarentena, 'Playz' estrenó 'Grasa' , la nueva serie de David Sainz que usted protagoniza. ¿Cómo ha sido la acogida?

Pues al final Grasa ha sido un oasis maravilloso dentro de la cuarentena. Por suerte, la teníamos grabada desde octubre y estaba en la nevera, por así decirlo, esperando a que TVE la emitiese, y lo hizo en un momento que a nosotros nos vino de lujo, porque en un contexto de encierro y de tan poca actividad, Grasa tuvo una visibilidad tremenda. Y luego, la gente la acogido con el cariño y con el ansia con la que se cogen las cosas cuando más hacen en falta. En definitiva, no podemos estar más felices. Justo esta semana se ha emitido el último capítulo y tenemos la perspectiva de que lo más probable es que haya segunda temporada, porque la gente lo está pidiendo y tenemos muy buenas vibraciones con respecto a eso.

Con todo, ¿diría que interpretar a Pedro El Grasa ha sido uno de sus mayores retos profesionales hasta la fecha?

Sí, Pedro El Grasa era mi primer protagonista y creo que el hecho de que David Sainz escribiese ese papel para mí facilitó mucho las cosas e hizo que saliera tan bien. Yo creo que ese buen feeling y el hecho de que seamos muy buenos colegas permitió que mi primer trabajo serio y grande en el plano audiovisual fuera tan rodado y placentero. Y eso también se nota en el resultado.